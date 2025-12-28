আয়ুষই অধিনায়ক, বৈভবকে রেখে যুব বিশ্বকাপের দলঘোষণা ভারতের

আয়ুষই অধিনায়ক, বৈভবকে রেখে যুব বিশ্বকাপের দলঘোষণা ভারতের
বিশ্বকাপের আগে প্রোটিয়াভূমে তিন ম্য়াচের সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন বৈভব সূর্যবংশী ৷
Published : December 28, 2025 at 10:03 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 ডিসেম্বর: ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে দিনকয়েক আগে হাতছাড়া হয়েছে এশিয়া কাপ ৷ তাতে অবশ্য অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রের উপর আস্থা হারাতে নারাজ নির্বাচকরা ৷ মুম্বই ক্রিকেটারকেই অধিনায়ক বেছে আসন্ন অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ প্রত্যাশামতোই 15 সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ শুধু কি তাই ? আয়ুষ মাত্রের অনুপস্থিতিতে বিশ্বকাপ শুরুর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনম্যাচের সিরিজে দলকে নেতৃত্বও দেবেন বিহারের 'বিস্ময় বালক' ৷
আগামী 15 জানুয়ারি থেকে জিম্বাবোয়-নামিবিয়াতে বসছে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের আসর ৷ তার আগে শনিবার 15 সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষিত হয়ে গেল ৷ একইসঙ্গে ঘোষণা করা হল নেলসন ম্য়ান্ডেলার দেশে তিনম্যাচের ওডিআই সিরিজের দলও ৷ উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সফরে চোটের কারণে ভারতীয় দল পাবে না অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে ও বিহান মালহোত্রাকে ৷ চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন দু'জনে ৷ আপাতত বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের মধ্যে দিয়ে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত হবেন দু'জনে ৷
পরিবর্তে প্রোটিয়াভূমে ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলকে নেতৃত্ব দেবেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ যিনি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ৷ সহঅধিনায়ক বিহান মালহোত্রাও ছিটকে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বৈভবের ডেপুটির দায়িত্ব পালন করবেন অ্যারন জর্জ ৷ আগামী 3-7 জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তিনম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে দল ৷ যা বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল ৷ বেননির উইলমুর পার্কেই অনুষ্ঠিত হবে তিনটি ম্যাচ ৷
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) December 27, 2025
India's U19 squad for South Africa tour and ICC Men’s U19 World Cup announced.
Details▶️https://t.co/z21VRlpvjg#U19WorldCup pic.twitter.com/bL8pkT5Ca2
এরপর আগামী 15 জানুয়ারি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে বুলাওয়াওয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া ৷ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ভারতের গ্রুপে বাকি দু'টি দেশ বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড ৷ 17 জানুয়ারি পড়শি বাংলাদেশের পর 24 জানুয়ারি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে বৈভবদের সামনে কিউয়িরা ৷ এর আগে যুব বিশ্বকাপের পাঁচবার (2000, 2008, 2012, 2018, 2022) খেতাব জিতেছে ভারত ৷ শেষবার যশ ধুলের নেতৃত্বে ক্য়ারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ট্রফি জিতেছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷
- বিশ্বকাপের জন্য ভারতের 15 সদস্যের দল: আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বিহান মালহোত্রা (সহঅধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, অ্যারন জর্জ, বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু (উইকেটরক্ষক), হরবংশ সিং (উইকেটরক্ষক), আর এস অম্বরীশ, কণিষ্ক চৌহান, খিলান প্য়াটেল, মহম্মদ ইনান, হেনিল প্য়াটেল, ডি দীপেশ, কিষাণ কুমার সিং ও উদ্ধব মোহন ৷
- দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের স্কোয়াডে আয়ুষ ও বিহানের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন ষুবরাজ গোহিল ও রাহুল কুমার ৷