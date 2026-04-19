হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়ল মাত্রের, ফের বড় ধাক্কা চেন্নাই শিবিরে

হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়ল মাত্রের, ফের বড় ধাক্কা চেন্নাই শিবিরে
এর আগে নাইট রাইডার্স ম্য়াচে চোট ছিটকে দিয়েছিল পেসার খলিল আহমেদকে ৷ সানরাইজার্স ম্য়াচে চোটের কবলে পড়ে কমপক্ষে কয়েক সপ্তাহ বাইরে আয়ুষ মাত্রে ৷
Published : April 19, 2026 at 7:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 এপ্রিল: সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে হেরে হাতছাড়া হয়েছে জয়ের হ্যাটট্রিকের সুযোগ ৷ স্বাভাবিকভাবে পয়েন্টস টেবলেও উপরে ওঠা হয়নি চেন্নাই সুপার কিংসের ৷ এমন সময় ইয়েলো ব্রিগেডে ফের চোট ধাক্কা ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়ে সম্ভবত কয়েক সপ্তাহের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন আয়ুষ মাত্রে ৷
কত দিন বা সপ্তাহের জন্য ভারতের অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ছিটকে গেলেন, সে বিষয়ে অবশ্য এখনও নিশ্চিত করা হয়নি সিএসকে'র তরফে ৷ কিন্তু মাত্রের চোট যে গুরুতর, সে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি ৷ শনিবার ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে টপ-অর্ডার ব্য়াটারের বাঁ-পায়ের পেশি ছিঁড়ে যাওয়ার কথা জানান তিনি ৷ একইসঙ্গে চেন্নাই শিবির যে তাঁকে মিস করবে, সে কথাও স্পষ্ট করেছেন হাসি ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিএসকে ব্য়াটিং কোচ বলেন, "নিঃসন্দেহে ওর হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়েছে ৷ আমি জানি না কতোটা গুরুতর চোট ৷ আগামিকাল অথবা পরশু স্ক্যান করা হবে ৷ কিন্তু পুরো বিষয়টা দুর্ভাগ্যজনক ৷ আমাদের জন্য বড় ক্ষতি ৷ ব্য়াট হাতে ভালো টাচে ছিল ও ৷"
195 রান তাড়া করতে নেমে শনিবার শুরুতে সঞ্জু স্যামসনের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় রয়্য়ালস ৷ রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে জুটিতে এরপর 51 রান যোগ করে ভালোই দলকে টানছিলেন মাত্রে ৷ পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলে হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পান কিশোর ব্যাটার ৷ প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ফের ব্য়াটিং শুরু করলেও দু'বল বাদেই আউট হয়ে ফেরেন তিনি ৷ 13 বলে মাত্রের 30 রানের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও একটি ছয় ৷
আট উইকেটে 184 রান তুলে শেষ হয়ে রয়্য়ালসের ইনিংস ৷ 10 রানে ম্য়াচ হারতে হয় তাদের ৷ মাত্রের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া যেন সেই ক্ষতে নুনের ছিটে ৷ তরুণ তুর্কি কতদিনের জন্য মাঠের বাইরে থাকবেন, সে ব্যাপারে ফ্র্যাঞ্চাইজি কিছু না-জানালেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে মাত্রেকে ৷ এখন দেখার চলতি আইপিএলে আদৌ আর খেলা হয় কি না তাঁর ৷
চেন্নাইয়ের হয়ে চলতি মরশুমে এখনও ছ'টি ম্য়াচের সবক'টিতেই ব্য়াট হাতে নেমেছেন মাত্রে ৷ দু'টি হাফসেঞ্চুরি-সহ তাঁর ঝুলিতে এখনও পর্যন্ত এসেছে 198 রান ৷ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছিটকে যাওয়া পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন শিবিরে বড়সড় ধাক্কা ৷ দিনদু'য়েক আগে সিএসকে পেসার খলিল আহমেদও চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন আইপিএলের বাকি মরশুম থেকে ৷ চোটের কারণে অজি পেসার ন্য়াথন এলিসেরও সার্ভিস পায়নি চেন্নাই ৷