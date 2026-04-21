বড় ধাক্কা চেন্নাইয়ের, চোটে আইপিএল শেষ বিশ্বজয়ী অধিনায়কের

বড় ধাক্কা চেন্নাইয়ের, চোটে আইপিএল শেষ বিশ্বজয়ী অধিনায়কের
খলিল আহমেদের পর আবারও চোট-কাঁটায় বিদ্ধ চেন্নাই সুপার কিংস ৷ এবার আয়ুষ মাত্রেকে বাকি মরশুমের জন্য হারাল পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Published : April 21, 2026 at 3:23 PM IST
চেন্নাই, 21 এপ্রিল: আশঙ্কাই সত্যি হল শেষমেশ ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে চলতি আইপিএলের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন আয়ুষ মাত্রে ৷ শনিবার টুর্নামেন্ট থেকে কিশোর ব্যাটারের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করল চেন্নাই সুপার কিংস ৷
গত শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ব্য়াটিংয়ের সময় বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর চোট পান বিশ্বজয়ী ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের অধিনায়ক ৷ ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাটিং কোচ মাইকেল হাসি ব্য়াটারের হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন ৷ একইসঙ্গে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিএসকে ব্য়াটিং কোচ বলেছিলেন, "নিঃসন্দেহে ওর হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়েছে ৷ আমি জানি না কতোটা গুরুতর চোট ৷ আগামিকাল অথবা পরশু স্ক্যান করা হবে ৷ কিন্তু পুরো বিষয়টা দুর্ভাগ্যজনক ৷ আমাদের জন্য বড় ক্ষতি ৷ ব্য়াট হাতে ভালো টাচে ছিল ও ৷"
ব্য়াটিং কোচের আশঙ্কায় মঙ্গলবার সিলমোহর পড়ল বলা চলে ৷ মাত্রের হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়েছে কি না, স্পষ্ট না-হলেও সেরে উঠতে 6-12 সপ্তাহ সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷ চেন্নাই সুপার কিংসের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জেরে 2026 আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন আয়ুষ মাত্রে ৷ গত 18 এপ্রিল হায়দরাবাদে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্য়াচে চোট পেয়েছিলেন তিনি ৷ চোট রিহ্যাবের জন্য কমপক্ষে 6-12 সপ্তাহ সময় লাগবে ৷" সবমিলিয়ে গ্রুপ পর্বের মাঝামাঝি এসে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন শিবিরে আরও এক ধাক্কা ৷
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026
Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18.
Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks.
দিনকয়েক আগেই চোটের কারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চেন্নাইয়ের পেস বিভাগ ৷ আইপিএলের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছেন খলিল আহমেদ ৷ চোটের কারণে চলতি কারণে অজি পেসার ন্য়াথন এলিসের সার্ভিসই পায়নি দাক্ষিণাত্যের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ৷ যাঁকে 2025 মেগা নিলামে দু'কোটিতে দলে নিয়েছিল ইয়েলো ব্রিগেড ৷ এছাড়া মহেন্দ্র সিং ধোনি একই কারণে এখনও একটি ম্য়াচেও নামেননি ৷
ব্য়াট হাতে চলতি আইপিএলে ভালোই ছন্দে ছিলেন মাত্রে ৷ ছ'ম্য়াচে দু'টি সেঞ্চুরি-সহ 201 রান সংগ্রহ করেছেন চলতি বছরেই যুব বিশ্বকাপে ভারতকে খেতাব এনে দেওয়া অধিনায়ক ৷ এখনও আয়ুষ মাত্রের পরিবর্ত হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করেনি সিএসকে ৷