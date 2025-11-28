এশিয়া কাপে নেতৃত্বের উদযাপন, মুস্তাক আলিতে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি আয়ুষের

এশিয়া কাপে নেতৃত্বের উদযাপন, মুস্তাক আলিতে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি আয়ুষের
মাত্র 49 বলে টি-20 ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন আয়ুষ ৷
Published : November 28, 2025 at 7:34 PM IST
লখনউ, 28 নভেম্বর: আগামী মাসে যুব এশিয়া কাপের জন্য শুক্রবার ঘোষিত হয়েছে ভারতীয় দল ৷ দুবাইয়ের মাটিতে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-19 দলকে নেতৃত্বের দায়িত্ব আয়ুষ মাত্রের উপরেই ছেড়েছে বিসিসিআই ৷ একইদিনে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিধ্বংসী ব্য়াটিং করে এশিয়া কাপে নেতৃত্ব পাওয়ার সেলিব্রেশেন সারলেন মুম্বই ব্য়াটার ৷ মাত্র 49 বলে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকালেন মাত্রে ৷
লখনউয়ের একানায় মাত্রের ব্যাটিং তাণ্ডবে এদিন বিদর্ভের দেওয়া 193 রানের লক্ষ্য়মাত্রা 13 বল বাকি থাকতেই তুলে দিল মুম্বই ৷ 53 বলে 110 রানে অপরাজিত রইলেন মাত্রে ৷ মারেন আটটি চার এবং সমসংখ্যক ছক্কা ৷ 19 বলে 35 রানের ক্য়ামিয়ো খেলেন শিবম দুবে ৷ তবে তার আগে মাত্রের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের 88 রানের জুটি জয় নিশ্চিত করে মুম্বইয়ের ৷ 30 বলে 35 রান করেন সূর্য ৷
টস জিতে এদিন ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান মুম্বই অধিনায়ক শার্দূল ঠাকুর ৷ দুই ওপেনার অথর্ব তাইরে এবং আমন মোখাড়ের হাফসেঞ্চুরিতে প্রথমে ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে দু'শোর কাছাকাছি রান তোলে বিদর্ভ ৷ অথর্ব করেন 36 বলে 64 ৷ আমনের ব্যাট থেকে আসে 30 বলে ঝোড়ো 61 রান ৷ 20 ওভারে নয় উইকেটে 192 রান তোলে বিদর্ভ ৷
Ayush Mhatre 101 runs in 49 balls (8x4, 7x6) Mumbai 176/3 #MUMvVID #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/wXh9lwlMeh— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 28, 2025
জবাবে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্য়াটিং শুরু করেন মাত্রে ৷ আজিঙ্কা রাহানে (0) এবং হার্দিক তামোর (1) দ্রুত ফিরলেও তৃতীয় উইকেটে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেন মাত্রে-সূর্যকুমার জুটি ৷ শেষপর্যন্ত অপরাজিত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন মাত্রে ৷ 17.5 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বই ৷ এই জয়ের ফলে দু'ম্য়াচে আট পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপ-এ'র দ্বিতীয়স্থানে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
এর আগে শুক্রবার সকালে চেন্নাই সুপার কিংস ব্যাটার আয়ুষ মাত্রেকে অধিনায়ক ঘোষণা করে অনূর্ধ্ব-19 এশিয়া কাপের দলঘোষণা করে বিসিসিআই ৷ দুবাইয়ে আগামী 12-21 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই বয়সভিত্তিক এশিয়া সেরার লড়াই ৷ 12 ডিসেম্বর প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচে ভারতের প্রতিপক্ষ এখনও নির্ধারিত হয়নি ৷ তবে আগামী 14 ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণে নামবে মাত্রে নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী ৷
- একনজরে ভারতীয় দল: আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, বিহান মালহোত্রা (সহঅধিনায়ক), বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু (উইকেটরক্ষক), হরবংশ সিং (উইকেটরক্ষক), যুবরাজ গোহিল, কণিষ্ক চৌহান, খিলান এ প্য়াটেল, নমন পুষ্পক, ডি দীপেশ, হেনিল প্যাটেল, কিষাণ কুমার সিং, উদ্ধব মোহন এবং অ্যারন জর্জ ৷