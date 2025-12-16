প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজে নেই অক্ষর, বদলি বঙ্গ ক্রিকেটার

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজে নেই অক্ষর, বদলি বঙ্গ ক্রিকেটার
অসুস্থতার কারণে ধরমশালায় সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে অংশ নিতে পারেননি অক্ষর ৷
হায়দরাবাদ, 16 ডিসেম্বর: ওয়ান-ডে'র পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে বুধবার একানায় নামছে টিম ইন্ডিয়া ৷ তার আগে খারাপ খবর ভারতীয় শিবিরে ৷ অসুস্থতার কারণে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজের বাকি পর্বে নেই অক্ষর প্য়াটেল ৷ পরিবর্ত হিসেবে বঙ্গ ক্রিকেটার শাহবাজ আহমেদের নাম ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷
স্কোয়াডে থাকলেও ধরমশালায় গত রবিবার সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচ থেকে শেষ মুহূর্তে ছিটকে গিয়েছিলেন বাঁ-হাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার ৷ এরপর সোমবার সিরিজের শেষ দু'টি ম্য়াচ থেকে অক্ষরের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হল ৷ অক্ষরের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কারণে তৃতীয় ম্য়াচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ গুজরাত পেসার বাকি পর্বে অংশগ্রহণ করবেন কি না, সে বিষয়ে কোনও আপডেট অবশ্য ভারতীয় বোর্ডের তরফে দেওয়া হয়নি ৷
তবে ছিটকে গেলেও অলরাউন্ডার যে দলের সঙ্গে লখনউ পৌঁছেছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত করেছে বিসিসিআই ৷ বোর্ডের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অক্ষর দলের সঙ্গেই লখনউয়ে রয়েছেন ৷ সেখানে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার পুনর্মূল্যায়ন হবে ৷" কটকে চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচে সাত রানে দুই উইকেট নিয়ে দলের বড় জয়ে সাহায্য করেছিলেন অক্ষর ৷ ব্য়াট হাতে এসেছিল 21 বলে 23 রান ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে একটি উইকেট এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ পরবর্তীতে ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বরে তুলে আনা হলেও সফল হতে পারেননি বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ 21 বলে 21 রানের মন্থর ইনিংস খেলে ফিরেছিলেন তিনি ৷ ম্য়াচও হেরেছিল ভারত ৷
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia allrounder, Axar Patel has been ruled out of the remaining two @IDFCFIRSTBank T20Is against South Africa due to illness.— BCCI (@BCCI) December 15, 2025
🔽 Details | #INDvSA | @akshar2026 https://t.co/CZja7iaLNm
অক্ষরের পরিবর্ত হিসেবে দলে সুযোগ পাওয়া শাহবাজ ভারতের জার্সিতে শেষ ম্য়াচটি খেলেছিলেন দু'বছরেরও বেশি সময় আগে এশিয়ান গেমসের মঞ্চে ৷ রঞ্জি ট্রফিতে দারুণ ফর্মে থাকলেও সম্প্রতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সেভাবে সফল হতে পারেননি শাহবাজ ৷ ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টে বাংলার হয়ে পাঁচ ম্য়াচে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের ঝুলিতে এসেছে মাত্র 60 রান, উইকেট চারটি ৷ জোড়া টি-20 ম্য়াচের পাশাপাশি ভারতের হয়ে তিনটি ওয়ান-ডে খেলা ক্রিকেটার অক্ষরের যোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন কি না কিংবা সেই সুযোগ পান কি না, সেটাই এখন দেখার ৷
Dharamshala ✅— BCCI (@BCCI) December 16, 2025
Hello Lucknow 👋#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/PHMuoENPsO
মুল্লানপুরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সমতা ফেরালেও ধরমশালায় গত ম্য়াচ সাত উইকেটে জিতে ফের সিরিজে এগিয়ে গিয়েছে ভারত ৷ বোলারদের বদান্যতায় সহজ জয় পেয়েছে তাঁরা ৷ সেই রেশ ধরে লখনউয়ে বুধবার ম্য়াচ জিতলে সিরিজও মুঠোয় পুরে নেবে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷