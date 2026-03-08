ভারতকে 10 উইকেটে হারিয়ে হিলিকে ফেয়ারওয়েল-গিফট সতীর্থদের

ভারতকে 10 উইকেটে হারিয়ে হিলিকে ফেয়ারওয়েল-গিফট সতীর্থদের
ওয়ান-ডে সিরিজে চুনকামের পর অজিভূমে একমাত্র (পিঙ্ক বল) টেস্টেও লজ্জার হার ভারতীয় মহিলা দলের ৷
Published : March 8, 2026 at 3:34 PM IST
পারথ, 8 মার্চ: অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের সেঞ্চুরির পর দেওয়াল লিখনটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল গতকালই ৷ শুধু দেখার ছিল তৃতীয়দিন কতক্ষণ ভারতের টেল-এন্ডাররা প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখতে পারেন ৷ অজিভূমে একমাত্র টেস্টের তৃতীয়দিন অর্থাৎ, রবিবার টিম ইন্ডিয়ার প্রতিরোধ মারাত্মক কিছু হল না ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিংয়ে নামতে হল বটে ৷ কিন্তু 10 উইকেটে জিতে অধিনায়ক আলিসা হিলিকে ফেয়ারওয়েল-গিফট দিল অস্ট্রেলিয়া ৷
দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় উইকেটে 105 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ সাদারল্যান্ডের 129 রানে ভর করে প্রথম ইনিংসে 323 তোলা অস্ট্রেলিয়ার থেকে 20 রান পিছিয়ে ছিল তারা ৷ তৃতীয়দিন সকালে 44 রান যোগ করে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৷ 'ব্য়াগি গ্রিন'দের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় মাত্র 25 রান ৷
কোনও উইকেট না-হারিয়ে দলকে জয় এনে দেন দুই অজি ওপেনার জর্জিয়া ভল এবং ফোয়েব লিচফিল্ড ৷ প্রথমজন অপরাজিত থাকেন 16 রানে ৷ 11 রানে নটআউট থাকেন লিচফিল্ড ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে আরও একবার ভারতের ব্য়াটিং-ব্যর্থতার মাঝে একমাত্র উজ্জ্বল প্রতীকা ৷ 137 বলে 63 রানের ইনিংস আসে প্রথম টেস্ট খেলতে নামা ব্য়াটারের থেকে ৷ কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না ৷ দ্বিতীয় ইনিংসেও তিন উইকেট নেন অভিষেককারী অজি-অলরাউন্ডার লুসি হ্যামিলটন ৷ দু'টি করে উইকেট যায় অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, অ্যাশলে গার্ডনার ও আলানা কিং'য়ের ঝুলিতে ৷ 149 রানে গুটিয়ে যায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৷
Australia send Alyssa Healy out on a high and win the #AUSvIND series 12-4 on points 👏— cricket.com.au (@cricketcomau) March 8, 2026
Match report: https://t.co/pbaxQ3Ykua pic.twitter.com/vkMph4kOvY
25 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে গিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে আলিসা হিলিকে আর ব্য়াট হাতে নামতে হল না বটে ৷ তবে বর্ণময় কেরিয়ারের বিদায়টা স্মরণীয় হয়ে রইল মিচেল স্টার্ক-পত্নীর জন্য ৷ অস্ট্রেলিয়াও ওয়ান-ডে সিরিজে ভারতীয় দলকে চুনকাম করার পর একমাত্র টেস্ট জিতে নিল ৷ সেইসঙ্গে সিরিজ (তিন ফরম্য়াটে) 12-4 পয়েন্টে পকেটে পুরল 'ব্যাগি গ্রিন' শিবির ৷ ছয় উইকেট ও 129 রান করে ম্য়াচ এবং সিরিজ সেরা সাদারল্যান্ড ৷
Midge had her magic moment in her final Test for Australia ❤️— cricket.com.au (@cricketcomau) March 8, 2026
Catch the #AUSvIND highlights ⬇️ https://t.co/W5o3slxpSI
- সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ভারত- 198 ও 149 রান (প্রতীকা রাওয়াল 63, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড 32/3)
অস্ট্রেলিয়া- 323 রান (অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড 129, সায়ালি সাতঘরে 50/4) ও 28/0
*অস্ট্রেলিয়া জয়ী 10 উইকেটে