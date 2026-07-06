মুনির ব্যাটে টি-20'তে ফের বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়া

মুনির ব্যাটে টি-20'তে ফের বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়া
64 রান করে ফাইনালের পাশাপাশি টুর্নামেন্টে 238 রান করে বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারও বেথ মুনি ৷ অজিরা জিতল সাত উইকেটে ৷
Published : July 6, 2026 at 12:10 AM IST
লন্ডন, 5 জুলাই: মহিলা টি-20'তে ফের বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়া ৷ 2018, 2020, 2023- খেতাবজয়ের হ্যাটট্রিকের পর 2024 সালে ছেদ পড়েছিল ধারাবাহিকতায় ৷ অজিদের আধিপত্য থামিয়ে প্রথমবার মহিলাদের কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হয়েছিল নিউজিল্যান্ড ৷ রবিবাসরীয় লর্ডসে হোম টিম ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফের খেতাব নিজেদের দখলে নিল ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷ 'হোম অব ক্রিকেটে' সপ্তমবার বিশ্বসেরা হওয়ার পথে অস্ট্রেলিয়া জিতল সাত উইকেটে ৷
লর্ডসে এদিন ফাইনাল ছিল টুর্নামেন্টের দুই অপরাজিত দলের দ্বৈরথ ৷ বৃষ্টির ভ্রূকুটি ছিল ভালোরকম ৷ কিন্তু বৃষ্টি কোনওভাবে বিঘ্ন ঘটায়নি ম্য়াচে ৷ টস জিতে প্রত্যাশমতোই ইংল্যান্ডকে প্রথম ব্যাটিং'য়ে আমন্ত্রণ জানান অজি অধিনায়িকা সোফি মোলিনেক্স ৷ কিম গার্থ, লুসি হ্যামিলটনদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং দেড়শো রানে আটকে রাখে প্রথমবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷
𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐀7️⃣𝐈𝐀 are Women's #T20WorldCup champions once again 🇦🇺🏆— ICC (@ICC) July 5, 2026
Made with Google Gemini pic.twitter.com/Bl9jv46uaM
পঞ্চম উইকেটে অধিনায়িকা ন্যাট-শিভার ব্রান্ট ও ফ্রেয়া ক্যাম্পের অবিভক্ত 80 রানে জুটি চার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 150 রান তুলতে সাহায্য করে ইংল্যান্ডকে ৷ শিভার ব্রান্ট অপরাজিত থাকেন 53 বলে 58 রানে ৷ মারেন পাঁচটি চার ৷ 28 বলে অপরাজিত 44 রান করেন কেম্প ৷ অজিদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন গার্থ, হ্যামিলটন, অধিনায়িকা মোলিনেক্স ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ৷
Australia reign supreme once again to seal the Women's #T20WorldCup title in emphatic fashion 👏— ICC (@ICC) July 5, 2026
📝: https://t.co/2rOF2MUQPU pic.twitter.com/waPf5SK7qW
অস্ট্রেলিয়ার জন্য 151 রানের লক্ষ্যমাত্রা কখনোই কঠিন ছিল না ৷ বাস্তবে তা হয়ওনি ৷ সাত রানে ওপেনার জর্জিয়া ভল আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় উইকেটে ফোয়েব লিচফিল্ডের সঙ্গে জুটি বাঁধেন আরেক ওপেনার বেথ মুনি ৷ দুই বাঁ-হাতি ব্যাটারের 100 রানের জুটি খেতাব নিশ্চিত করে দেয় অজিদের ৷ লিচফিল্ড 35 বলে 48 রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অভিজ্ঞ মুনি ৷
𝘼𝙪𝙨𝙩𝙧𝙖𝙡𝙞𝙖'𝙨 𝙣𝙤𝙧𝙩𝙝 𝙨𝙩𝙖𝙧 ⭐️— ICC (@ICC) July 5, 2026
Beth Mooney is the @aramco Player of the Tournament 🎖️ pic.twitter.com/JVdBGpca6K
স্টাম্পার-ব্যাটারের 49 বলে 64 রানের ইনিংস সাজানো 10টি বাউন্ডারিতে ৷ ম্যাচ জয়ের দুই স্থপতি শেষ পর্যন্ত ক্রিজে টিকতে না-পারলেও অজিদের সহজ জয় আটকায়নি ৷ অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন এলিস পেরি ও অ্যাশলে গার্ডনার ৷ 12 বলে 13 রানে অপরাজিত থাকেন পেরি ৷ গার্ডনার নটআউট থাকেন তিন রানে ৷ 17.1 ওভারে তিন উইকেটে 153 রান তুলে সপ্তমবারের জন্য খেতাব জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷ কেবল ম্যাচ সেরাই নয়, 238 রান করে বিশ্বকাপেরও সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বেথ মুনি ৷