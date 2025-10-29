ফের বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা, 9.4 ওভারে ভারতের স্কোর এক উইকেটে 97

ফের বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা, 9.4 ওভারে ভারতের স্কোর এক উইকেটে 97
ক্যানবেরায় ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-20 ম্যাচ ৷ টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ অস্ট্রেলিয়ার ৷
Published : October 29, 2025 at 2:08 PM IST
ক্যানবেরা, 29 অক্টোবর: ওয়ান ডে'র মতোই ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচেই থাবা বসাল বৃষ্টি ৷ ক্যানবেরায় মাত্র 5 ওভার পরই বৃষ্টির জন্য বন্ধ খেলা ৷ ফরে বৃষ্টি থামায় ফের শুরু হয় খেলা ৷ কিন্তু মাত্র চার ওভার পর ফের বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যায় খেলা ৷ 9.4 ওভার শেষে এক উইকেটে 97 রান তুলেছে ভারত ৷ ক্রিজে রয়েছেন সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল (37) এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (39) ৷
এর আগে অভিষেক শর্মা 14 বলে 4টি বাউন্ডারির সাহায্যে 19 রান করে নেথান এলিসের বলে ডাগ-আউটে ফেরেন ৷ কিন্তু বৃষ্টিতে ওভার সংখ্যার কমার আশঙ্কায় প্রথম থেকেই আক্রমণত্মক ব্যাটিং করেন ক্যাপ্টেন ও ভাইস-ক্যাপ্টেন ৷
ওয়ান ডে সিরিজের পর টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচেও টস হার ভারতের ৷ ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-20 ম্যাচে টস জিতে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ৷ ভারতের ইনিংস শুরু করেন শুভমন গিল ও অভিষেক শর্মা ৷ এশিয়া কাপ জেতার পর প্রথমবার টি-20 খেলতে নামল 'মেন ইন ব্লু' ৷
অজিদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ হারলেও শেষ ম্যাচ জিতে মুখরক্ষা করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ রোহিত শর্মার দুরন্ত সেঞ্চুরি ও বিরাট কোহলির আগ্রাসী হাফ-সেঞ্চুরিতে শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে 9 উইকেট হারায় ভারত ৷ এবার পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ ৷ নতুন অধিনায়ক, দলে একাধিক তরুণ খেলোয়াড় ৷
তিন ওয়ান ডে সিরিজে প্রত্যেকে ম্যাচেই টস হেরেছিলেন অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ সেই সঙ্গে ভারত টানা 15টি ওয়ান ডে ম্যাচে টস হারে ভারত ৷ এদিন টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচও টস হারেন ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব ৷ গত মাসেই এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত ৷ তারপর প্রথমবার টি-20 ম্যাচে নামল সুর্যকুমার অ্যান্ড কোং ৷
এদিকে চোটের কারণে সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন অল-রাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি ৷ তাঁর ঘাড়ে চোট লেগেছে ৷ তাই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-20 সিরিজে খেলতে পারবেন না নীতীশ৷ এমনটাই জানিয়েছে বিসিসিআই ৷
ভারতীয় একাদশ: শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, হর্ষিত রানা, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী ও জসপ্রীত বুমরা
অস্ট্রেলীয় একাদশ: মিচেল মার্শ, ট্রেভিস হেড, জশ ইংলিস, টিম ডেভিড, মিচেল ওয়েন, মার্কাস স্টওনিস, জশ ফিলিপ, জেভিয়ার বার্টলেট, নেথান এলিস, ম্যাট কুনেম্যান ও জশ হ্যাজলউড