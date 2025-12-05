পাঁচটি ক্যাচ ফস্কালেন রুটরা, লিড নিয়ে গাব্বায় ভালো জায়গায় অস্ট্রেলিয়া

পাঁচটি ক্যাচ ফস্কালেন রুটরা, লিড নিয়ে গাব্বায় ভালো জায়গায় অস্ট্রেলিয়া
তিন অজি ব্যাটার হাফসেঞ্চুরি করলেন গোলাপি বল টেস্টের দ্বিতীয়দিন ৷
Published : December 5, 2025 at 7:46 PM IST
ব্রিসবেন, 5 ডিসেম্বর: সতেরো ওভার হাত ঘুরিয়ে খরচ করলেন 113 রান ৷ গোলাপি বল টেস্টের দ্বিতীয়দিন ইংল্যান্ড পেসার ব্রাইডন কার্সের এহেন বোলিং ফিগার দেখে আঁতকে ওঠার জোগাড় ৷ অথচ কার্সের একটা ওভারেই শুক্রবার প্রাণ পেয়েছিল গাব্বা ৷ 57তম ওভারের প্রথম বলে ক্য়ামেরন গ্রিন এবং চতুর্থ বলে অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথকে ফিরিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন, যেখান থেকে প্রথম ইনিংস লিড নেওয়ার স্বপ্ন দেখছিল অতিথি দল ৷ কিন্তু অন্তিম সেশনে চারটি ক্যাচ ফেলে সেই সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিল ইংরেজরা ৷
সারাদিনে বিপক্ষের পাঁচটি ক্যাচ ফেললেন ইংরেজ ফিল্ডাররা ৷ যার মধ্যে কার্সের ওই ওভারেই (57 ওভার) অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ফস্কিয়ে দিনের শেষে নিঃসন্দেহে হাত কামড়াচ্ছেন বেন ডাকেট ৷ প্রথম বলে অজি স্টাম্পার-ব্যাটারের ওই ক্যাচ ইংরেজ ওপেনার না-ফেললে কে জানে, হয়তো দিনের শেষে প্রথম ইনিংস লিড লেখা থাকত সফরকারী দলের নামের পাশে ৷ কিন্তু সেসব না-হওয়ায় দিন-রাতের টেস্টের দ্বিতীয়দিনের শেষে 44 রানে লিড নিয়ে কার্যত চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া ৷
দ্বিতীয়দিনের শেষে হোম টিমের রান ছয় উইকেট হারিয়ে 378 ৷ অর্থাৎ, তৃতীয়দিন কমপক্ষে দেড়শো রানে অস্ট্রেলিয়া লিড নিয়ে ফেললে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ প্রথম বলে জীবন পেয়ে দিনের শেষে 46 রানে অপরাজিত ক্যারি ৷ সঙ্গে 15 রানে ব্য়াট করছেন প্রথম অ্যাশেজ টেস্ট খেলতে নামা মাইকেল নেসের ৷ অর্থাৎ, তাঁদের ডেরায় জো রুটের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির আলো কেড়ে দ্বিতীয়দিন নিজেদের নামে করলেন অজি ব্যাটাররা ৷ আর তাতে নেতৃত্ব দিলেন তিন ব্যাটার ৷ হাফসেঞ্চুরি এল দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড, মার্নাস লাবুশেন ও স্টিভ স্মিথের ব্য়াটে ৷
A STUNNER BY WILL JACKS 🥶 GAME CHANGING MOMENT IN ASHES...!!!! pic.twitter.com/snnQmNKqJ0— Johns. (@CricCrazyJohns) December 5, 2025
শতরানের গন্ধ থাকলেও ওয়েদারাল্ডের ইনিংস থামল 72 রানে ৷ জোফ্রা আর্চারের নিখুঁত ইয়র্কারের কোনও উত্তর ছিল না তাঁর কাছে ৷ 65 রান এল লাবুশেনের ব্য়াটে ৷ স্মিথকে 61 রানে ফেরালেন বল হাতে শতরান পূর্ণ করা কার্স ৷ গত ম্যাচে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি করা ওপেনার ট্রাভিস হেডকে 33 রানে ফিরিয়ে অজি শিবিরে প্রথম ধাক্কাটাও কার্সই দিয়েছিলেন ৷ 17 ওভারে 93 রান খরচ করা ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস নিলেন জোড়া উইকেট ৷ একটি উইকেট আর্চারের ৷ দ্বিতীয়দিনের শুরুতে স্কোরবোর্ডে ন'রান যোগ করে প্রথম ইনিংস শেষ হয় ইংল্যান্ডের ৷ 138 রানে অপরাজিত থেকে যান রুট ৷
England will be lamenting some missed chances as Australia build a lead at the end of day two.— cricket.com.au (@cricketcomau) December 5, 2025
All the #Ashes action from the Gabba: https://t.co/2htO3lNuXL pic.twitter.com/BtA3eyDwOg
প্রথম ম্য়াচ জিতে সিরিজে লিড নেওয়ার পর ব্যাটারদের দৌলতে দ্বিতীয় টেস্টে ভালো জায়গায় ৷ তবু অস্ট্রেলিয়া শিবিরে দুশ্চিন্তা বয়ে আনলেন জোশ হ্য়াজলউড ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের আঘাত সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন এই স্পিডস্টার ৷ শুরু করেছিলেন বোলিংও ৷ দ্রুত মানিয়ে নিতে ব্রিসবেনে স্কোয়াডের সঙ্গে যোগ দেওয়ারও কথা হচ্ছিল ৷ কিন্তু রিহ্যাব চলাকালীন অ্যাকিলিসে ব্যথা অনুভব করায় অ্যাশেজে ফেরা তাঁর বিলম্বিত হতে পারে বলে 'দ্য গার্ডিয়ান'কে জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মুখপাত্র ৷ সেক্ষেত্রে চতুর্থ টেস্টের আগে হ্যাজলউডকে স্কোয়াডে পাওয়ার সম্ভাবনা কমল ৷