নেই কামিন্স-হ্যাজলউড, দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অপরিবর্তিত স্কোয়াড ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

নেই কামিন্স-হ্যাজলউড, দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অপরিবর্তিত স্কোয়াড ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার
স্কোয়াডে না-থাকলেও দলের সঙ্গে ব্রিসবেনে ট্র্যাভেল করছেন কামিন্স ৷
Published : November 28, 2025 at 2:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ভালোরকম ৷ গাব্বায় দিন-রাতের টেস্টের আগে গোলাপি বলে পুরোদমে অনুশীলন করছিলেন তিনি ৷ কিন্তু সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে জায়গা হল না অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ৷ অর্থাৎ, প্রথম টেস্টের মতো পিঙ্ক বল টেস্টেও মাঠের বাইরেই থাকতে হবে এই জোরে বোলারকে ৷ জায়গা হল না আরও দুই জোরে বোলার জোশ হ্যাজলউড ও সিন অ্যাবটের ৷ সবমিলিয়ে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার 14 সদস্যের স্কোয়াড অপরিবর্তিত রইল ৷
একইসঙ্গে এও পরিষ্কার হয়ে গেল পারথ টেস্টে দাপুটে জয়ের পর ব্রিসবেনে ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড থাকছে স্টিভ স্মিথের কাছেই ৷ তবে স্কোয়াডে না-থাকলেও প্য়াট কামিন্স যেহেতু দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন, তাই দলের সঙ্গে ব্রিসবেনে যাবেন তিনি ৷ এমনটাই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ সম্প্রতি ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কামিন্স জানিয়েছিলেন, গোলাপি বল টেস্ট খেলার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ৷ পরিস্থিতি যে 50-50, তাও স্পষ্ট করেছিলেন অজি অধিনায়ক ৷
তবে পিঠের চোট সারানো কামিন্স গোটা একটি টেস্ট ম্য়াচ খেলার মত জায়গায় রয়েছেন কি না, সে ব্যাপারে ফাইনাল কল ছিল মেডিক্যাল টিম এবং নির্বাচকদের হাতে ৷ স্কোয়াডে কামিন্সের না-থাকার অর্থ অধিনায়ককে নিয়ে অযথা ঝুঁকি নিতে চান না নির্বাচকেরা ৷ কামিন্সের স্কোয়াডে জায়গা না-পাওয়া প্রসঙ্গে অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্য়াকডোনাল্ড বলেন, "কামিন্স রিহ্যাব প্রক্রিয়া শেষ করার একেবারে সায়াহ্নে রয়েছে ৷ ওর বলের গতি সবকিছু ইতিবাচক রয়েছে ৷ তবে এখনই তাঁর উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে ফের বিপদ ডেকে আনতে চাই না ৷"
Australia has named its squad for the second #Ashes Test at the Gabba. https://t.co/m1JSOnfKI4— cricket.com.au (@cricketcomau) November 28, 2025
অন্যদিকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে দিনকয়েক আগে কামিন্সের সঙ্গে সিডনিতে একই নেটে প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন জোশ হ্য়াজলউড ৷ তবে তিনি যে অ্যাডিলেড টেস্টের আগে কোনওভাবেই ফিরতে পারবেন না, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল ৷ এখন দেখার নির্বাচকরা অজি ক্রিকেটারদের নিয়ে যেভাবে সাবধানী পদক্ষেপ করছেন, তাতে হ্যাজলউডের তৃতীয় টেস্টের স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হয় কি না ৷
কামিন্স-হ্যাজলউডের না-থাকার অর্থ প্রথম টেস্টের বোলিং আক্রমণের পুনরাবৃত্তিই হতে চলেছে গাব্বায় ৷ স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডান ডগেট সমৃদ্ধ অজি পেস বোলিংকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্টার্ক ৷ সহযোগিতা করবেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ৷ উল্লেখ্য, স্টার্কের বিধ্বংসী স্পেলে প্রথম টেস্টে মাত্র দু'দিনে ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ ম্য়াচে 10 উইকেট নিয়ে দলের দাপুটে জয়ে (আট উইকেটে) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্টার্ক ৷
- একনজরে অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডান ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, ন্যাথন লায়ন, মাইকেল নেসের, মিচেল স্টার্ক, জ্যাকে ওয়েদারাল্ড এবং বিউ ওয়েবস্টার ৷