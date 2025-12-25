বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়াই বক্সিং-ডে টেস্টে নামছে অজিরা
প্য়াট কামিন্সের পরিবর্ত ঝাই রিচার্ডসনকে রেখে 12 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা 'ব্যাগি গ্রিন' শিবিরের ৷
Published : December 25, 2025 at 10:49 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 ডিসেম্বর: ইতিমধ্যেই অ্যাশেজ খোয়ানো ইংল্যান্ড তাঁদের একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছিল বুধবার ৷ একদিন বাদে অর্থাৎ, বক্সিং-ডে টেস্ট শুরুর চব্বিশ ঘণ্টা আগে 12 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল অস্ট্রেলিয়াও ৷ প্য়াট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে স্টিভ স্মিথ যে নেতৃত্বে ফিরছেন, তা জানাই ছিল ৷ এদিন সেইমতো ঘোষিত হল 'ব্য়াগি গ্রিন' শিবিরের বক্সিং-ডে টেস্টের স্কোয়াড ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে মেলবোর্ন টেস্টে অস্ট্রেলিয়া নামছে অল-পেস অ্যাটাক নিয়ে ৷
অ্যাডিলেড ওভালে অ্যাশেজ দখলে রাখার দিনে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে গিয়েছিলেন ন্য়াথন লায়ন ৷ কিংবদন্তি স্পিনারের পরিবর্ত হিসেবে টড মারফিকে ডেকে নেওয়া হলেও চতুর্থ টেস্টের 12 সদস্যের স্কোয়াডে নেই তাঁর নাম ৷ তবে বিশ্রামে পাঠানো অধিনায়ক প্য়াট কামিন্সের পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে ডাক পাওয়া পেসার ঝাই রিচার্ডসন রয়েছেন ঘোষিত স্কোয়াডে ৷ অজি পেস বিভাগের বাকিরা হলেন- মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডান ডগেট ও মাইকেল নেসের ৷
স্টপগ্যাপ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ জানিয়েছেন, ম্য়াচ শুরুর সকালে মেলবোর্নের পিচ পরীক্ষার পর একাদশ ঘোষণা করা হবে ৷ সেক্ষেত্রে ব্রেন্ডান ডগেট, মাইকেল নেসের ও ঝাই রিচার্ডসনের মধ্যে একজনকে ছিটকে যেতে হবে ৷ গত ম্য়াচের একাদশ থেকে শেষমুহূর্তে ছিটকে যাওয়া স্মিথ অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন করায় চতুর্থ টেস্ট থেকে ছিটকে যেতে হল জোশ ইংলিসকে ৷ অন্যদিকে গত ম্য়াচে স্মিথের পরিবর্ত হিসেবে দলে জায়গা করে নেওয়া উসমান খোয়াজা রানে ফিরে একাদশে তাঁর জায়গা ধরে রাখলেন ৷
JUST IN: Australia want another look at the MCG pitch before settling on the make-up of their all-pace attack for the Boxing Day Test #Ashes
Details 👇 https://t.co/C9ZubQyXey
এই নিয়ে চলতি সিরিজে দ্বিতীয়বার সম্পূর্ণ পেস আক্রমণ নিয়ে মাঠে নামছে অস্ট্রেলিয়া ৷ এর আগে ব্রিসবেনে গোলাপি বল টেস্টেও অল-পেস অ্যাটাকে নেমেছিল আয়োজকরা ৷ মেলবোর্নে অজি একাদশে যদি নেসেরের জায়গা হয়, তাহলে 'ব্যাগি গ্রিন' মাথায় প্রথম লাল-বলের টেস্ট খেলবেন তিনি ৷ কারণ এর আগে কেরিয়ারে খেলা তাঁর তিন টেস্ট ম্য়াচই ছিল দিন-রাতের (গোলাপি বল টেস্ট) ৷
England has made two changes for the Boxing Day #Ashes Test.
More details: https://t.co/Vd1tT4sRgA pic.twitter.com/TVGM7jJlNj
বুধবার জোড়া পরিবর্তন এনে বক্সিং-ডে টেস্ট ম্য়াচের একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড ৷ চোটের কারণে জোফ্রা আর্চার অ্যাশেজের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে গুস অ্যাটকিনসনকে একাদশে ডেকে নিয়েছে 'থ্রি-লায়ন্স' শিবির ৷ আপাতত দলের সঙ্গে থাকলেও চতুর্থ টেস্টের পর কৃষ্ণাঙ্গ পেসার চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে উড়ে যাবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি খারাপ পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে চলা ওলি পোপের পরিবর্তে একাদশে অলরাউন্ডার জ্য়াকব বেথেলের নাম ঘোষণা করেছে অতিথি দল ৷
- চতুর্থ টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: ট্রাভিস হেড, জ্যাক ওয়েদারাল্ড, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), উসমান খোয়াজা, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), ক্যামেরন গ্রিন, মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডান ডগেট, মাইকেল নেসের ও ঝাই রিচার্ডসন ৷