বৃষ্টি ছিটকে দিল অস্ট্রেলিয়াকে, সুপার-এইটে ভারতের তৃতীয় প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে

বৃষ্টি ছিটকে দিল অস্ট্রেলিয়াকে, সুপার-এইটে ভারতের তৃতীয় প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে
ম্য়াচ ভেস্তে যাওয়ায় পয়েন্ট ভাগ করে সুপার-এইট নিশ্চিত করল জিম্বাবোয়ে ৷
Published : February 17, 2026 at 6:19 PM IST
ক্যান্ডি, 17 ফেব্রুয়ারি: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সোমবার 'ডু অর আই' ম্য়াচ হেরে বিদায় কার্যত পাকা হয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ৷ ক্ষীণ আশা বেঁচে ছিল মঙ্গলে জিম্বাবোয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ম্য়াচের ফলাফলের উপর ৷ এই ম্য়াচে জিম্বাবোয়ে একমাত্র হারলেই টিকে থাকত পরের পর্বে যাওয়ার আশা ৷ কিন্তু বৃষ্টি জল ঢালল অজিদের আশায় ৷ ক্যান্ডিতে মঙ্গলবার বৃষ্টির কারণে ম্য়াচ ভেস্তে যাওয়ায় এক পয়েন্ট ভাগ করে পরের পর্ব নিশ্চিত করল জিম্বাবোয়ে ৷ সেইসঙ্গে বিদায় নিশ্চিত হল অস্ট্রেলিয়ার ৷
17 বছর বাদে টি-20 বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গেল অস্ট্রেলিয়া ৷ অন্যদিকে গতবছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন না-করা জিম্বাবোয়ের পক্ষে পরের পর্বে উত্থান বেশ চমকপ্রদ ৷ আজকের ম্য়াচে জিম্বাবোয়ে হেরে গেলে গ্রুপ-বি থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে পরের পর্বে যাওয়ার রাস্তা খোলা থাকত অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে ও আয়ারল্যান্ড তিন দলের কাছেই ৷ কিন্তু অবিরাম বারিধারা ছিটকে দিল দু'টি দলকে ৷ বৃষ্টির কারণে এদিন ক্য়ান্ডিতে জিম্বাবোয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ম্য়াচে গড়াল না একটি বলও ৷
তিন ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-বি থেকে সুপার-এইট আগেই নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা ৷ সোমবার অস্ট্রেলিয়াকে তারা হারিয়েছে আট উইকেটে ৷ আজ তিন ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে সুপার-এইট নিশ্চিত হল সিকন্দর রাজা অ্যান্ড কোম্পানির ৷ সুপার-এইটে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে একই মেরুতে জায়গা করে নিল তারা ৷ অর্থাৎ, ভারতীয় দলও সুপার-এইটে তাদের তৃতীয় তথা শেষ প্রতিপক্ষ জেনে গেল ৷ আগামী 26 ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে সুপার-এইটের ম্য়াচে জিম্বাবোয়ের মুখোমুখি হবেন সূর্যরা ৷
Zimbabwe seal a Super 8 spot at the #T20WorldCup as rain has the final say in Kandy.— ICC (@ICC) February 17, 2026
📝: https://t.co/8G1G5WST9V pic.twitter.com/P6Sh5gpIAC
প্রথম ম্য়াচে ওমানকে আট উইকেটে হারানোর পর চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচে অস্ট্রেলিয়াকে 23 রানে হারিয়েছিল জিম্বাবোয়ে ৷ ওপেনার ব্রায়ান বেনেটের অপরাজিত 64 রান ও ব্লেসিং মুজারবানির চার উইকেটে ভর করে বিশ্বকাপের প্রথম অঘটনটি ঘটিয়েছিল তারা ৷ অন্যদিকে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ম্য়াচে সহজ জয় পেলেও জিম্বাবোয়ে এবং শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে পরের পর্বে যাওয়া কঠিন করে ফেলেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷
We’ve done it! 🇿🇼 🥳— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 17, 2026
#T20WorldCup pic.twitter.com/DH887WL0Cl
এই মুহূর্তে 2021 সালের চ্য়াম্পিয়নদের ঝুলিতে তিন ম্য়াচে দুই পয়েন্ট ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে ওমানের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচ জিতলেও চার পয়েন্টের বেশি আসবে তাদের ঘরে ৷ বড়জোর ম্য়াচ জিতে সম্মানের সঙ্গে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে পারে 'মেন ইন ইয়েলো' ৷