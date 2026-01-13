ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজই শেষ, আচমকা অবসর ঘোষণা অজি ক্যাপ্টেনের
ওডিআই ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম সর্বাধিক রানস্কোরার আলিসা হিলি ৷
Published : January 13, 2026 at 1:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 জানুয়ারি: বছর চারেক আগে ক্রাইস্টচার্চে বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর 170 রানের ইনিংস আজও টাটকা অনুরাগীদের হৃদয়ে ৷ পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, বিশ্বকাপ ফাইনালে এ যাবৎ সর্বাধিক রানের ইনিংস ওটাই ৷ ইনিংসটি যিনি খেলেছিলেন সেই আলিসা হিলি মঙ্গলবার অবসর ঘোষণা করলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ৷
এদিন এক পডকাস্টে মিচেল স্টার্ক-পত্নী জানিয়ে দিলেন, ঘরের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজ দিয়েই 16 বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টানবেন তিনি ৷ সেখানে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক এও জানান, কয়েক মাস ধরেই অবসরের কথা ভাবনাচিন্তা করছেন তিনি ৷ বহু বছর ধরে শীর্ষস্তরীয় ক্রিকেট খেলার কারণে তাঁর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা ক্ষীণ হচ্ছে ৷ সবকিছু বিবেচনা করেই বাইশ গজকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন হিলি ৷
দেশের জার্সিতে জোড়া বিশ্বকাপ ও হাফডজন টি-20 বিশ্বকাপজয়ী আলিসা হিলি এদিন পডকাস্টে বলেন, "মিশ্র আবেগ নিয়েই আমি জানাচ্ছি যে ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজই অস্ট্রেলিয়া জার্সিতে আমার শেষ ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মাঠে নামার ব্যাপারে এখনও আকঙ্খা আমার মধ্যে রয়েছে ৷ কিন্তু কোথাও গিয়ে আমি সেই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা হারিয়ে ফেলছি যেটা এত বছর ধরে আমার মধ্যে কাজ করেছে ৷ তাই এটাই আমার কাছে অবসরগ্রহণের সঠিক সময় বলে মনে হয়েছে ৷"
Leader. Larrikin. Legend ❤️— Australian Women's Cricket Team 🏏 (@AusWomenCricket) January 12, 2026
After 15 unforgettable years as part of our team, Alyssa Healy will retire from all forms of cricket following our home series against India. pic.twitter.com/M7VenGA5En
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এখনও পর্যন্ত সব ফরম্য়াটে 285 ম্য়াচ খেলা আলিসা হিলির ঝুলিতে রয়েছে সাত হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রান ৷ সেঞ্চুরি আটটি ৷ কেরিয়ারের অধিকাংশ সময় মেগ ল্যানিংয়ের ডেপুটি হিসেবে জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি ৷ এরপর 2023 সালে অধিনায়িকা হিসেবে নিয়োগ করা হয় তাঁকে ৷ আর ক্যাপ্টেন হিসেবে অ্যাশেজে ইংল্য়ান্ডকে 16-0 ব্যবধানে চুনকাম করা তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি ৷
চলতি উইমেন্স প্রিমিয়র লিগের নিলামে হিলিকে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে নেয়নি ৷ যা অবাক করেছে অনুরাগীদের ৷ অবশ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে যে তিনি বিদায় জানাচ্ছেন, সেটা কিন্তু ঘোষণা করেননি হিলি ৷ আগামী 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর ৷ অজিভূমে তিন ম্য়াচের টি-20 ও ওডিআই সিরিজের পর একটি টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল ৷ যা শুরু হবে আগামী 6 মার্চ ৷