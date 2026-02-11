ছিটকে গেলেন অধিনায়ক, তবু আইরিশদের হেলায় হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু অস্ট্রেলিয়ার

ছিটকে গেলেন অধিনায়ক, তবু আইরিশদের হেলায় হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু অস্ট্রেলিয়ার
চার উইকেট নিয়ে অজিদের বিশ্বকাপ ওপেনারে সেরা ন্য়াথন এলিস ৷
Published : February 11, 2026 at 7:20 PM IST
কলম্বো, 11 ফেব্রুয়ারি: এমনিতেই প্য়াট কামিন্স, জোশ হ্যাজলউডদের মতো পেস বিভাগের বড় নাম ছিটকে গিয়েছে বিশ্বকাপের ঠিক আগে ৷ ফলত কমজোরি বোলিং বিভাগ নিয়ে বিশ্বকাপে নামতে হচ্ছে তাদের ৷ তার উপর প্রথম ম্য়াচের কয়েকঘণ্টা আগে কুঁচকির চোটে ছিটকে গেলেন অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৷ তবু দুর্বল আয়ারল্যান্ডকে হারাতে বিশেষ বেগ পেল না অজিরা ৷ চার উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে কামিন্স-হ্যাজলউডের অভাব পূরণ করলেন ন্য়াথন এলিস ৷ ব্য়াট হাতে সর্বাধিক 45 রান এল মার্কাস স্টোইনিসের ব্য়াটে ৷ সবমিলিয়ে 67 রানে সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল অস্ট্রেলিয়া ৷
অধিনায়ক মার্শ চোট পেয়ে অনিশ্চিত পরবর্তী ম্যাচগুলোতেও ৷ তাই অভিজ্ঞ স্টিভ স্মিথকে শ্রীলঙ্কা উড়িয়ে আনছে অস্ট্রেলিয়া ৷ তার আগে বুধবার স্কোয়াডে 12 জন ফিট ক্রিকেটারকে নিয়ে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেমেছিল ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷ টস জিতে এদিন প্রথমে ব্য়াটিং করে 2021 সালের চ্যাম্পিয়নরা ৷ মার্শের পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামেন জোশ ইংলিস ৷ হেড (6) ব্যর্থ হলেও 17 বলে মূল্য়বান 37 রান আসে ইংলিসের ব্য়াটে ৷ 33 বলে 37 করেন ম্য়াট রেনশঁ ৷
তবে দেড়শো পেরিয়ে অজিদের ইনিংস লম্বা হয় অলরাউন্ডার স্টোইনিশের ব্য়াটে ৷ 29 বল খেলে সর্বাধিক 45 রান করেন তিনি ৷ মারেন দু'টি চার ও একটি ছক্কা ৷ আয়ারল্যান্ডের হয়ে জোড়া উইকেট মার্ক অ্যাডেইরের ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 182 রান তোলে অস্ট্রেলিয়া ৷ জবাবে শুরুতেই ধাক্কা খায় আয়ারল্যান্ড ৷ প্রথম বলে আহত ও অবসৃত হয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক পল স্টার্লিং ৷ এরপর ন্যাথন এলিস, অ্যাডাম জাম্পাদের সম্মিলিত দাপটে নিয়মিত উইকেট হারাতে শুরু করে আয়ারল্যান্ড ৷ 43 রানে পাঁচ উইকেট খুইয়ে ওখানেই ম্য়াচ হেরে বসে ইউরোপের দেশটি ৷
ষষ্ঠ উইকেটে লরকান টাকার ও জর্জ ডকরেলের 46 রানের জুটি একটা শেষ চেষ্টা অবশ্য করেছিল ৷ কিন্তু বড় রান তাড়া করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷ 24 রানে আউট হন টাকার ৷ 29 রানে সর্বাধিক 41 রান আসে ডকরেলের ব্য়াটে ৷ একটি মেডেন-সহ 12 রানে চার উইকেট দখল করেন ম্যাচের সেরা এলিস ৷ 23 রানে চার উইকেট নেন লেগি জাম্পাও ৷ অজিদের পেস এবং স্পিনের সাঁড়াশি আক্রমণে শেষমেশ 16.5 ওভারেই গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড ৷ স্টার্লিং পুনরায় ব্য়াট করতে না-নামায় 115 রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস ৷ এই হারের ফলে বিশ্বকাপে পরের রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনাও কার্যত শেষ হয়ে গেল তাদের ৷