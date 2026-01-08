খোয়াজার ফেয়ারওয়েল গিফট, 'বাজবল' থামিয়ে সিডনিতে 4-1 অ্যাশেজ জিতল অজিরা

খোয়াজার ফেয়ারওয়েল গিফট, 'বাজবল' থামিয়ে সিডনিতে 4-1 অ্যাশেজ জিতল অজিরা
পাঁচ টেস্টে 46 উইকেট নিয়ে অ্যাশেজ সেরা মিচেল স্টার্ক ৷
Published : January 8, 2026 at 10:02 AM IST
সিডনি, 8 জানুয়ারি: বিরাট অঘটন না-ঘটলে সিডনিতে জিতে অ্য়াশেজে যে মধুর পরিসমাপ্তি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার, সেটা গতকালই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ৷ আর সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর লেগে গেল অন্তিমদিন দ্বিতীয় সেশনেই ৷ জয়ের সরণিতে ফিরে অ্য়াশেজের শেষ টেস্টে ইংল্য়ান্ডকে পাঁচ উইকেটে হারাল অজিরা ৷ সেইসঙ্গে 4-1 ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিল তাঁরা ৷ পাঁচ উইকেট হারিয়ে সহজেই 160 রানে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেল 'ব্যাগি গ্রিন' শিবির ৷
আট উইকেটে 302 রান তুলে তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করা ইংল্য়ান্ড পঞ্চমদিন বাকি দুই উইকেটে যোগ করে 40 রান ৷ শতরানকারী জ্য়াকব বেথেল দেড়শো রান পূর্ণ করলেও লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ গতকাল 142 রানে অপরাজিত বেথেলের ম্য়ারাথন ইনিংস এদিন থামে 154 রানে ৷ মিচেল স্টার্কের শিকার হন তিনি ৷ প্রথম সেশনে 342 রানে গুটিয়ে যায় ইংরেজদের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ তিনটি করে উইকেট নেন মিচেল স্টার্ক এবং বিউ ওয়েবস্টার ৷
জবাবে ট্রাভিস হেড ও জ্য়াক ওয়েদারাল্ডের 62 রানের ওপেনিং জুটি জয়ের ভিত গড়ে দেয় অস্ট্রেলিয়ার ৷ তবে লম্বা হয়নি কারও ইনিংস ৷ 35 বলে 29 রানে ফেরেন প্রথম ইনিংসের শতরানকারী হেড ৷ আরেক ওপেনার করেন 34 রান ৷ প্রথম ইনিংসে 138 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র 12 রানে সাজঘরে ফেরেন অজি দলনায়ক স্টিভ স্মিথ ৷
এরপর কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ইনিংস খেলতে বাইশ গজে নামেন উসমান খোয়াজা ৷ আবেগ গ্রাস করে সিডনিতে ৷ তবে প্রথম ইনিংসের মতোই সংক্ষিপ্ত খোয়াজার শেষ ইনিংসও ৷ মাত্র ছ'রানে ফেরেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ পরপরই মার্নাস লাবুশেন রান-আউট হন ৷ তিনিই দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক রান (37) সংগ্রহকারী ৷ পাঁচ উইকেট হারালেও আয়োজকদের জয় নিয়ে কখনোই সংশয় দেখা যায়নি ৷ শেষপর্যন্ত ক্যামেরন গ্রিন 16 ও অ্য়ালেক্স ক্য়ারি 22 রানে অপরাজিত থেকে দলকে অ্যাশেজের চতুর্থ জয়টি এনে দেন ৷ 31.2 ওভারে প্রয়োজনীয় 161 রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷
পারথ, ব্রিসবেন এবং অ্য়াডিলেড ৷ 'বাজবল' থামিয়ে প্রথম তিন টেস্ট টানা জিতে অ্যাশেজ দখলে রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ মেলবোর্নে বক্সিং-ডে টেস্টে অবশ্য চার উইকেটে জয় পেয়েছিল বেন স্টোকস অ্যান্ড কোম্পানি ৷ যা প্রায় দেড় দশক বাদে অজিভূমে ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয় ছিল ৷ এই জয় হালে পানি দিলেও 'বাজবল' ক্রিকেটের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা বন্ধ হয়নি ৷ পঞ্চম টেস্টে হার সেই প্রশ্ন আরও জোরালো করল বৈকি ৷
প্রথম ইনিংসে 163 রানের সুবাদে সিডনি টেস্টের সেরা ট্রাভিস হেড ৷ অন্যদিকে সিরিজে 46 উইকেটের পাশাপাশি 202 রান করে অ্যাশেজ সেরা মিচেল স্টার্ক ৷