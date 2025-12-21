ব্যর্থ স্মিথ-জ্যাকসের লড়াই, অ্যাডিলেডে জিতে অ্যাশেজ দখলে রাখল অস্ট্রেলিয়া

ব্যর্থ স্মিথ-জ্যাকসের লড়াই, অ্যাডিলেডে জিতে অ্যাশেজ দখলে রাখল অস্ট্রেলিয়া
তৃতীয় টেস্ট জিতে টানা পঞ্চমবার অ্যাশেজ ধরে রাখল 'ব্যাগি গ্রিন' শিবির ৷ ম্য়াচের সেরা অ্যালেক্স ক্যারি ৷
অ্যাডিলেড, 21 ডিসেম্বর: ছবিটা কার্যত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল চতুর্থদিনই ৷ জয়ের জন্য রেকর্ড 435 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শনিবার ছয় উইকেট হারিয়ে 207 রানে শেষ করেছিল ইংল্য়ান্ড ৷ বিরাট কোনও অঘটন না-ঘটলে অ্য়াশেজে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না অতিথি দলের ৷ সেটা হলও না ৷ জেমি স্মিথ ও উইল জ্যাকস প্রতিরোধ করলেন বটে ৷ কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না ৷ অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্ট 82 রানে জিতে অ্যাশেজ ধরে রাখল অস্ট্রেলিয়া ৷
2015 সালে ঘরের মাটিতে শেষবার অ্যাশেজ জিতেছিল ইংল্য়ান্ড ৷ এরপর 2017-18 মরশুমে তা পুনরুদ্ধার করে সেই থেকে ঐতিহ্যের ট্রফি ধরে রেখেছে 'ব্যাগি গ্রিন' ৷ আর 2010-11 সালের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ডের সাফল্য অধরাই রইল ৷ শেষ চারটি ক্ষেত্রে অজিভূমে এসে সিরিজ হারের স্বাদ পেল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
চলতি অ্যাশেজের প্রথম দু'টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করেছিলেন স্টিভ স্মিথ ৷ তৃতীয় টেস্টে নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের প্রত্যাবর্তনেও ফলাফল নিজেদের দখলে রাখল 2021-23 টেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ৷ সপ্তম উইকেটে জেমি স্মিথ ও উইল জ্যাকসের 91 রানের জুটি ইংল্যান্ডের জন্য সাময়িক ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল বটে ৷ কিন্তু তা শেষরক্ষা করতে পারল না ৷ পঞ্চমদিন দ্বিতীয় সেশনেই ফলাফল হয়ে গেল তৃতীয় টেস্টের ৷
জেমি স্মিথকে 60 রানে ফিরিয়ে ইংল্যান্ড শিবিরে এদিন প্রথম ধাক্কাটা দেন মিচেল স্টার্ক ৷ সাত উইকেটে 309 রান তুলে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় অতিথি দল ৷ বিরতির পর শেষ ভরসা উইল জ্যাকস আউট হতেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ৷ স্টার্কেরই ডেলিভারিতে 47 রানে স্লিপে মার্নাস লাবুশেনের তালুবন্দি হন জ্যাকস ৷ 137 বলে তাঁর সংযমী ইনিংসে ছিল তিনটি চার ৷ এরপর প্রথম ইনিংসের অর্ধশতরানকারী জোফ্রা আর্চারকেও তুলে নেন স্টার্ক ৷ সেইসঙ্গে চলতি অ্য়াশেজে 22তম উইকেটটি ঝোলায় পুরে ফেলেন বাঁ-হাতি স্পিডস্টার ৷
শেষে জোশ টাংকে স্কট বোল্যান্ড ফেরাতেই অ্যাডিলেডে শুরু হয় সেলিব্রেশন ৷ 102.5 ওভারে 352 রানে গুটিয়ে যায় সফরকারী ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ তিনটি করে উইকেট যায় প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও ন্যাথন লায়নে ঝুলিতে ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে অবশ্য আগেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল অজি স্পিনার লায়নকে ৷ ম্য়াচ শেষে স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে দেখায় পরবর্তী টেস্টে তাঁকে পাওয়া নিয়ে তৈরি হল প্রশ্নচিহ্ন ৷ সে যাইহোক, অস্ট্রেলিয়া আপাতত মজে অ্য়াশেজ জয়ে ৷ প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় ইনিংসে মূল্যবান 72 রান, সঙ্গে ছ'টি ক্যাচ লুফে ম্য়াচের সেরা অ্যালেক্স ক্যারি ৷ আগামী 26 ডিসেম্বর থেকে মেলবোর্নে শুরু বক্সিং-ডে টেস্ট ৷