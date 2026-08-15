গ্রিনের প্রতিরোধ সত্ত্বেও অজিভূমে ঐতিহাসিক জয়ের গন্ধ বাংলাদেশ শিবিরে

গ্রিনের প্রতিরোধ সত্ত্বেও অজিভূমে ঐতিহাসিক জয়ের গন্ধ বাংলাদেশ শিবিরে
তৃতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট হারিয়ে 161 রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ এখনও 67 রানে পিছিয়ে ডব্লুটিসি পয়েন্টস টেবলের শীর্ষস্থানাধিকারীরা ৷
Published : August 15, 2026 at 4:00 PM IST
ডারউইন, 15 অগস্ট: তানজিদ হাসানের শতরানে দ্বিতীয়দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে 153 রানে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ ৷ চালকের আসনে থাকা অতিথি দল তৃতীয়দিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের লিড নিয়ে গেল দু'শোর ওপারে ৷ 228 রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয়দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷ এখনও 67 রানে পিছিয়ে আয়োজকরা ৷ সবমিলিয়ে 23 বছর বাদে ক্য়াঙারুর দেশে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের গন্ধ পেলেও ম্য়াচ যে পুরোপুরি কব্জা করে নিয়েছে বাংলাদেশ, তেমনটা বলা যাবে না ৷
প্রথম ইনিংসে হাফডজন উইকেটের পর অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসও শনিবার ভাঙার কাজটা শুরু করেন হাসান মাহমুদ ৷ প্রথম ইনিংসের মতোই এদিন মাহমুদের শিকার হন দুই অজি ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড ও ট্রাভিস হেড ৷ শূন্য রানে ফেরেন ওয়েদারাল্ড ৷ ট্রাভিস হেড ফেরেন 17 রানে ৷ দু'জনকেই বোল্ড করেন বাংলাদেশ পেসার ৷ এরপর মার্নাস লাবুশেন (31) ও স্টিভ স্মিথের (44) উইকেট হারিয়ে দিনের শেষে 161 রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ এখনও 67 রানে পিছিয়ে আয়োজকরা ৷
122 রানে চার উইকেট হারানো ব্য়াগি গ্রিন শিবিরকে তৃতীয়দিনের শেষবেলা খানিকটা নির্ভরতা দেন ক্যামেরন গ্রিন ও অ্যালেক্স ক্যারি ৷ দু'জনের অবিভক্ত 39 রানের জুটিতে এখনও ম্যাচে টিকে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷ 86 বলে 43 রান করে ক্রিজে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে গ্রিন ৷ 19 রানে অপরাজিত ক্যারি ৷ মাহমুদের জোড়া উইকেটের পাশাপাশি একটি করে উইকেট নিলেন দুই স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও মেহিদি হাসান মিরাজ ৷ চতুর্থদিন কত দ্রুত অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস বাংলাদেশ শেষ করতে পারে, তার উপর নির্ভর করছে অতিথি দলের ঐতিহাসিক জয়ের বিষয়টি ৷ এই ম্যাচ জিতলে প্রথমবার অজিভূমে টেস্ট ম্য়াচ জয়ের স্বাদ পাবে এশিয়ার দেশটি ৷
August 15, 2026
তানজিদ হাসানের সেঞ্চুরি ও অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত'র 84 রানের পর বাংলাদেশের রান এদিন চারশো পেরোতে সাহায্য করেন মেহিদি ৷ 32 রানে অপরাজিত স্পিনিং অলরাউন্ডার তৃতীয়দিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 65 রানে আউট হন ৷ তাঁর 154 বলের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও একটি ছক্কা ৷ নবম উইকেটে তাসকিনের সঙ্গে জুটিতে 46 রান যোগ করেন মেহিদি ৷ 138 ওভারে 426 রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ ৷ 14 রানে অপরাজিত থাকেন তাসকিন ৷
Day 3 Stumps | Australia 161/4 🇦🇺 Australia finish Day 3 on 161/4, still trailing Bangladesh by 67 runs in the 1st Test.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 15, 2026
A hard-fought day comes to an end with Bangladesh keeping the pressure on! 🇧🇩#BCB #BANvAUS #TestCricket #Day3 #Stumps #BangladeshCricket pic.twitter.com/3a5EI2q5F3
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল জোশ হ্যাজলউড ৷ 89 রানে ছয় উইকেট নেন তিনি ৷ পাশাপাশি মেহিদি'কে ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে এদিন তিনশো টেস্ট উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন এই অজি স্পিডস্টার ৷ নবম অজি বোলার হিসেবে টেস্টে 300 উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি ৷