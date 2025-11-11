'জো রুট গড়পড়তা', অ্যাশেজের আগে ইংরেজ ক্রিকেটারদের বাক্যবাণ অজি সংবাদমাধ্যমের
ইংরেজ ক্রিকেটাররা সেদেশে পা রাখতেই মাঠের বাইরের লড়াই শুরু করে দিল অস্ট্রেলিয়ার প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম ৷
Published : November 11, 2025 at 5:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 নভেম্বর: ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে একে একে টপকে গিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়, জ্যাক কালিস, রিকি পন্টিংদের ৷ টেস্টে সর্বাধিক রানের নিরিখে তাঁর সামনে এখন কেবল সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ৷ তবু টেস্ট ক্রিকেটে 13,543 রান সংগ্রাহক জো রুটকে 'গড়পড়তা' আখ্য়া দিল অজি সংবাদমাধ্যম ৷ গতকাল অর্থাৎ, সোমবার অ্য়াশেজের প্রথম টেস্ট খেলতে পারথে পৌঁছে গিয়েছে ইংল্য়ান্ড দল ৷ আর অতিথিরা পা রাখতেই অ্য়াশেজ শুরুর আগে মনস্তাত্বিক লড়াই শুরু করে দিল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম ৷
ব্য়াগপত্র নিয়ে জো রুটের পারথে পৌঁছনোর ছবি সোমবার বড় বড় করে ছাপা হয়েছে 'দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান' সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ৷ সেখানে হেডলাইন লেখা হয়েছে, "অ্যাভারেজ জো ৷" যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, "গড়পড়তা জো ৷"
আসলে ঈর্ষনীয় টেস্ট কেরিয়ারে দেশ-বিদেশের মাটিতে বহু মণিমানিক্য কুড়োলেও ক্যাঙারুর দেশে জো রুটের ব্য়াটিং পরিসংখ্যান তাঁর নামের সঙ্গে যায় না ৷ টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ সর্বাধিক 39টি সেঞ্চুরির মালিক জো রুট ৷ অথচ অজিভূমে এখনও পর্যন্ত একটিও টেস্ট সেঞ্চুরি নেই রুটের নামের পাশে ৷ কেরিয়ারে এ যাবৎ তিনবার অস্ট্রেলিয়া সফরে 14টি টেস্ট ম্য়াচ খেলেছেন ইংরেজ তারকা ব্য়াটার ৷ সেখানে 35.68 ব্য়াটিং গড়ে তাঁর সংগৃহিত রানসংখ্য়া 892 ৷
কিন্তু টেস্ট কেরিয়ারে 158 ম্যাচে জো রুটের ব্য়াটিং গড় 51.29 ৷ অর্থাৎ, এটা পরিষ্কার সাদা জার্সিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রুট তাঁর নামের প্রতি কখনও সুবিচার করতে পারেননি ৷ 2021-22 সফরে গাব্বায় সর্বাধিক 89 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ আগামী 21 নভেম্বর প্রথম অ্যাশেজ টেস্টের আগে ইংরেজ তারকার সেই কাটা ঘায়েই যেন নুনের ছিটে দিল অজি সংবাদপত্র ৷ জো রুটকে গড়পড়তা আখ্য়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংরেজ ব্য়াটারের পারফরম্য়ান্সের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে সেদেশের সংবাদমাধ্যমে ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ জো রুটকে নিয়ে মশকরায় 'দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া' আরও লিখেছে, "দেশের মাটিতে নায়ক অথচ অস্ট্রেলিয়ায় ভণ্ড ৷" সবমিলিয়ে অতিথি দল সেদেশে পা রাখতেই অজি সংবাদমাধ্যম তাদের কাজ শুরু করে দিল ৷ পার পাননি ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকসও ৷ ইংরেজ অলরাউন্ডারকে "অহংকারী অধিনায়ক" তকমা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ট সংবাদমাদ্যম ৷ থ্রি-লায়ন্সের 'বাজবল' ক্রিকেট নিয়েও ঠাট্টায় মেতেছে তারা ৷
A warm welcome to Perth for Ben Stokes#AUSvENG pic.twitter.com/DGqyeOWGie— Andrew McGlashan (@andymcg_cricket) November 4, 2025
আগামী 21 নভেম্বর পারথে শুরু অ্য়াশেজের প্রথম টেস্ট ৷ পাঁচ ম্য়াচের সিরিজের পরবর্তী ম্য়াচগুলি যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন এবং সিডনিতে ৷