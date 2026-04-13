'আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব', আশার প্রয়াণে আবেগঘন লি; আর কী লিখলেন অজি গ্রেট ?

'আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব', আশার প্রয়াণে আবেগঘন লি; আর কী লিখলেন অজি গ্রেট ?
ইনস্টাগ্রামে আশা ভোঁসলের সঙ্গে সাক্ষাতের স্মরণীয় মুহূর্তের ছবি পোস্ট করলেন ব্রেট লি ৷ আত্মজীবনীতে যাঁকে ভারতীয় সঙ্গীতের আরেথা ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন অজি গ্রেট ৷
Published : April 13, 2026 at 3:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 এপ্রিল: আত্মজীবনীতে আশা ভোঁসলে'কে ভারতীয় সঙ্গীতের আরেথা ফ্রাঙ্কলিন হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন তিনি ৷ 2006 সালে ভারতীয় সঙ্গীতের কিংবদন্তির সঙ্গে জুটি বেঁধে তৈরি তাঁর ট্র্য়াক 'ইউ আর দ্য ওয়ান ফর মি' ব্য়াপক জনপ্রিয় হয়েছিল ক্রিকেট মহলে ৷ আশা ভোঁসলের প্রয়াণে তাই স্বভাবতই মর্মাহত ব্রেট কোহলি ৷ সোমবার সোশাল মিডিয়ায় আশা ভোঁসলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করে নানা কথা লিখলেন অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণযুগের পেসার ৷
মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে রবিবার প্রয়াত হয়েছেন আশা ভোঁসলে ৷ বয়স হয়েছিল 92 বছর ৷ মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে সোমবারই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে তাঁর ৷ কেরিয়ারে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ঘরানায় 12 হাজারেরও বেশি গান রেকর্ড করা সঙ্গীতের এক অধ্য়ায়ের পরিসমাপ্তিতে শোকে মুহ্যমান দেশ ৷ এমন সময় আশা ভোঁসলের সঙ্গে মিউজিক্যাল কোল্যাবের স্মৃতিতে ডুব দিলেন লি ৷
প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার লেখেন, "2006 সালে আশা ভোঁসলের সঙ্গে আমার সুযোগ হয়েছিল 'ইউ আর ওয়ান ফর মি' ট্র্য়াকটি লেখা এবং রেকর্ড করার ৷ যার জন্য আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব ৷" লি'র সংযোজন, "আমার স্মৃতিতে যেটা রয়ে যাবে সেটা কেবল ওনার অসামান্য প্রতিভা নয়, বরং তাঁর স্নেহশীল ও নম্র স্বভাবও ৷ জীবনে এতকিছু অর্জনের পরেও চরম আন্তরিক ও উদার ছিলেন তিনি ৷"
ব্রেট লি আরও লেখেন, "কঠিন সময়ে ওনার পরিবার ও পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ এমন বিশেষ একজন মানুষের সঙ্গে ছোট্ট মুহূর্ত শেয়ার করতে পেরে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করি ৷ কোনও সন্দেহ নেই আগামী প্রজন্ম তাঁর উত্তরাধিকার বহন করবে ৷"
উল্লেখ্য, 2006 সালে আইসিসি চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের পর কিংবদন্তির সঙ্গে এদেশেই 'ইউ আর দ্য ওয়ান ফর মি' রেকর্ড করেছিলেন লি ৷ যা গ্লোবাল মিউজিক প্রজেক্টের একটি অংশ ছিল ৷ ট্র্যাকটির সাফল্য পাওয়ার পর সিডনি অপেরা হাউসে সঙ্গীতপ্রেমী অজি ক্রিকেটারের সঙ্গে ফের সৌজন্য সাক্ষাত হয়েছিল আশা ভোঁসলের ৷ তখন লি'কে স্বাক্ষর করা একটি অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন দাদাসাহেব ফালকে, পদ্মভূষণ জয়ী সঙ্গীতশিল্পী ৷