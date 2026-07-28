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ম্যাকলারেনের সতীর্থ লাল-হলুদে, ইস্টবেঙ্গলের পঞ্চম বিদেশি অস্ট্রেলিয়ার ইকোনোমিডিস

অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে 17 ম্যাচ খেলা ইকোনোমিডিসের গত কয়েকবছর এ-লিগেই খেলেছেন ৷

CHRIS IKONOMIDIS JOINS EAST BENGAL
ক্রিস ইকোনোমিডিস (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 3:51 PM IST

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কলকাতা, 28 জুলাই: মরশুমের প্রথম ম্য়াচ ডুরান্ড ডার্বিতে হারতে হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ৷ তবে প্রতিযোগিতার পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার আশা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি ৷ এরই মধ্যে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা এবং আসন্ন আইএসএলের কথা মাথায় রেখে দল গুছিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া জারি ইস্টবেঙ্গলে ৷ সেই লক্ষ্যে সোমবার জোড়া ফুটবলারের আগমন ঘোষণা করল আইএসএলের ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ পঞ্চম বিদেশি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস ইকোনোমিডিস'কে দলে নেওয়ার পাশাপাশি নরেন্দর গেহলত'কে সই করিয়ে রক্ষণ মজবুত করল তারা ৷

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে 17 ম্য়াচে জোড়া গোল করা ইকোনোমিডিস মোহনবাগান স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেনের জাতীয় দলের সতীর্থও বটে ৷ তবে জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্য়াচটি তিনি খেলেছেন চার বছর আগে ৷ মূলত উইঙ্গার হলেও অ্য়াটাকিং মিডফিল্ডার, স্ট্রাইকার-সহ আক্রমণভাগের বিভিন্ন পজিশনে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ইকোনোমিডিসের ৷ দু'বছরের চুক্তিতে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের লাল-হলুদে যোগ দিচ্ছেন বছর একত্রিশের ফুটবলার ৷ খুব শীঘ্রই কলকাতায় চলে আসার কথা তাঁর ৷

সিডনিতে জন্ম হলেও খুব অল্প বয়সে ইকোনোমিডিস ইউরোপে পাড়ি দিয়েছিলেন ৷ ইতালির বিখ্যাত ক্লাব ল্যাজিও'র যুব দলে খেলার পাশাপাশি ইতালির আরেকটি ক্লাব এবং ডেনমার্কের একটি ক্লাবে লোনে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ৷ 2018 সালে অস্ট্রেলিয়ার এ-লিগে তাঁর ফিরে আসা লোনেই ৷ প্রথমে ওয়েস্টার্ন সিডনি ৷ তারপর পারথ গ্লোরি, মেলবোর্ন ভিকট্রি, ম্য়াকার্থার হয়ে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে আসছেন ইকোনোমিডিস ৷

দ্রুত গতি, ড্রিবলিং এবং বক্সে ঢুকে গোল করার ক্ষমতার থাকলেও অজি ফুটবলারের শেষ দু'বছরের পরিসংখ্য়ান খুব একটা আশাব্যঞ্জক বলা যাবে না ৷ এর মধ্যে 2025-26 মরশুমে ম্যাকার্থার এফসি'র হয়ে 19 ম্য়াচে দু'টি গোল ও তিনটি অ্য়াসিস্ট রয়েছে তাঁর ৷ এমনকী ইকোনোমিডিসের চোট প্রবণতাও খানিকটা ভাবাচ্ছে ৷ তবে ফিট থাকলে বিপক্ষের ত্রাস হয়ে উঠতে পারেন এই অজি ফরোয়ার্ড ৷ মোহনবাগানে একদা সতীর্থ ম্য়াকলারেনের সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথটাও ভালো জমবে ৷ তবে এর আগে এ-লিগে প্রতিপক্ষ হিসেবে মুখোমুখি হয়েছেন দু'জনে ৷

বছর ষোলো আগে টোলগে ওজবে নামক এক অজি স্ট্রাইকার লাল-হলুদ জার্সিতে খেলতে এসেছিলেন। তাঁর গোল শিকারে ইস্টবেঙ্গলে একাধিক ট্রফি এসেছিল ৷ ইকোনোমিডিস সেই ধারা বজায় রাখতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। প্রথম চার বিদেশি হিসেবে ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত হয়েছেন মহম্মদ রশিদ, দানি রামিরেজ, নাচো মনসালভে এনং এফিয়ং এনসুংগুসি। প্রথম দু'জন ইতিমধ্যে ডার্বিতে পরিবর্ত হিসেবে খেলেছেন ৷

ইকোনোমিডিসের পাশাপাশি ডিফেন্ডার নরেন্দর গোহলত'কেও ইন্টার কাশী থেকে এদিন দলে নিল লাল-হলুদ ৷ তিনিও দু'বছরের চুক্তিতে দলে এলেন ৷ এদিকে সোমবার ফের অনুশীলনে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। 31 জুলাই ডুরান্ডে তাদের প্রতিপক্ষ সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স ৷

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EAST BENGAL NEW FOREIGNER
CHRIS IKONOMIDIS
ইস্টবেঙ্গল
ANTONIO LOPEZ HABAS
CHRIS IKONOMIDIS JOINS EAST BENGAL

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