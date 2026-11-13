ছয় উইকেটে স্বপ্নের আত্মপ্রকাশ, বিয়ার্ডম্য়ানের রেকর্ড স্পেলে ইংরেজদের হেলায় হারাল অজিরা

ছয় উইকেটে স্বপ্নের আত্মপ্রকাশ, বিয়ার্ডম্য়ানের রেকর্ড স্পেলে ইংরেজদের হেলায় হারাল অজিরা
বিয়ার্ডম্যানের স্পেলে তিনম্য়াচের সিরিজের প্রথম ওডিআই অস্ট্রেলিয়া জিতল সাত উইকেটে ৷
Published : November 13, 2026 at 5:00 PM IST
পারথ, 13 নভেম্বর: সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে প্রাক্তন ওপেনার উসমান খোয়াজা আটবছর আগের কলঙ্কিত স্যান্ডপেপার-গেট অধ্যায় নিয়ে বিস্ফোরক সব দাবি করেছেন ৷ যা ঘিরে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বেশ উত্তাল ৷ শুক্রবার সকালে খোয়াজার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি সামলাতে একঘণ্টারও বেশি সময়ের সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়েছে টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে ৷ উত্তাল এই পরিস্থিতির মধ্যে এদিন অজিদের হয়ে ওয়ান-ডে আত্মপ্রকাশে চমকে দিলেন মাহিল বিয়ার্ডম্যান ৷ প্রথম ম্য়াচেই ছয় উইকেট নিয়ে নজিরে নাম তুলে ফেললেন বছর একুশের পেসার ৷
অভিষেককারীর সৌজন্যে তিনম্য়াচের প্রথমটি জিতে সিরিজে এগোল অস্ট্রেলিয়া ৷ টনি ডোডেমেইডের পর দ্বিতীয় অজি পেসার হিসেবে ওডিআই আত্মপ্রকাশে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার নজির এদিন গড়ে ফেললেন বিয়ার্ডম্যান ৷ তবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওডিআই আত্মপ্রকাশে ছয় উইকেট নেওয়া প্রথম পেসার তিনিই ৷ আর সার্বিকভাবে ওডিআই অভিষেকে সবচেয়ে ভালো বোলিং-ফিগারের তালিকায় বিয়ার্ডম্য়ানের স্পেল জায়গা করে নিল চতুর্থস্থানে ৷ প্রথম তিনটি স্থানে যথাক্রমে রয়েছেন স্কটল্যান্ডের চার্লি ক্যাসেল (21 রানে সাত), দঃ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা (16 রান ছয়) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিডেল এডওয়ার্ডস (22 রানে ছয়) ৷
পারথে এদিন বিয়ার্ডম্য়ানের স্বপ্নের স্পেলে 33.4 ওভারে গুটিয়ে যায় অসহায় ইংল্যান্ডের ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ স্কোরবোর্ডে সব উইকেট হারিয়ে মাত্র 131 রান তোলে তারা ৷ অভিষেক ম্য়াচে এদিন বিয়ার্ডম্যানের শিকারের তালিকায় কিংবদন্তি জো রুট, ইংরেজ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক, জর্ডান কক্স, স্যাম কারেন, লিয়াম ডসন এবং জোফ্রা আর্চার ৷ তিন উইকেট নেন স্পেন্সার জনসন ৷ ইংল্য়ান্ডের হয়ে সর্বাধিক 29 রানে অপরাজিত থাকেন গুস অ্য়াটকিনসন ৷ জবাবে ট্রাভিস হেড রানের খাতা না-খুলে ফিরলেও অধিনায়ক মিচেল মার্শের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেয় অস্ট্রেলিয়ার ৷
A NEW AUSSIE PACE STAR ANNOUNCES HIMSELF 🔥 Mahli Beardman records the best bowling figures by any Australian on ODI debut 👏 Catch all the action from England's Tour of Australia LIVE on FanCode 📲 #AUSvENG https://t.co/heReJCz1ic— FanCode (@FanCode) November 13, 2026
মাত্র 30 বলে এদিন 50 রান করে আউট হন অজি অধিনায়ক ৷ মারেন চারটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ কুপার কনোলি আউট হন 27 রানে ৷ 89 রানে তিন উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়াকে এরপর জয় এনে দেন দুই অপরাজিত ব্যাটার জোশ ইংলিস ও ম্য়াট রেনশঁ ৷ 243 রানে নটআউট থাকেন ইংলিস ৷ রেনশঁ করেন অপরাজিত 26 ৷ 23.3 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 132 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় আয়োজকরা ৷
- ওডিআই আত্মপ্রকাশে সেরা বোলিং-ফিগার:
- চার্লি ক্যাসেল (স্কটল্যান্ড)- 21/7 বনাম ওমান, 2024
- কাগিসো রাবাদা (দঃ আফ্রিকা)- 16/6 বনাম বাংলাদেশ, 2015
- ফিডেল এডওয়ার্ডস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)- 22/6 বনাম জিম্বাবোয়ে, 2003
- মাহিল বিয়ার্ডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)- 24/6 বনাম ইংল্যান্ড, 2026
- লাইল রবার্টসন (স্কটল্যান্ড)- 52/6 বনাম কানাডা, 2026