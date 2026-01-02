সিডনি টেস্টই শেষ, আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানলেন খোয়াজা

সিডনি টেস্টই শেষ, আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানলেন খোয়াজা
প্রথম মুসলিম ক্রিকেটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷
Published : January 2, 2026 at 10:00 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 জানুয়ারি: যে স্টেডিয়ামে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানছেন উসমান খোয়াজা ৷ শুক্রবার পরিবারকে পাশে নিয়ে এক আবেগঘন সাংবাদিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর কথা ঘোষণা করলেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বস্ত ওপেনার ৷ উনচল্লিশের খোয়াজা জানিয়ে দিলেন অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ ম্য়াচ ৷
রিকি পন্টিংয়ের চোট 2011 সালে জাতীয় টেস্ট দলের জায়গা খুলে দিয়েছিল খোয়াজার ৷ এরপর চড়াই-উতরাই এসেছে কিন্তু গত দেড় দশকে ব্য়াগি গ্রিন মাথায় ওপেনিংয়ে ভরসা জুগিয়ে এসেছেন খোয়াজা ৷ সাতবার জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েও নামের পাশে 87টি টেস্ট তাঁর প্রমাণ ৷ 16টি সেঞ্চুরি-সহ বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে 43.39 ব্য়াটিং গড়ে 6,206 রান করেছেন খোয়াজা ৷ সর্বাধিক রানের ইনিংস 232 ৷
পাকিস্তানে জন্ম উসমান খোয়াজার বেড়ে ওঠা অজিভূমে ৷ প্রথম পাক বংশোদ্ভূত মুসলিম ক্রিকেটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ অবসর ঘোষণায় আবেগঘন খোয়াজা জানিয়েছেন, মাইকেল স্ল্য়াটারকে লাল ফেরারি চড়তে দেখে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আমি কখনও ভাবিনি ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছেপূরণ করবেন ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি পাকিস্তানের একজন গর্বিত মুসলিম এবং রঙিন চরিত্র ৷ যাকে বলা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তুমি কখনোই খেলার সুযোগ পাবে না ৷ আজ দেখুন আমাকে ৷"
After a 15-year international career, Usman Khawaja confirmed the Sydney #Ashes Test will be his final time wearing the Baggy Green: https://t.co/MqNLboIvCc pic.twitter.com/5Y8cMGxGCF— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026
অবসর ঘোষণায় বাবাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অজি ক্রিকেটার বলেন, "সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভেবে পাকিস্তানে সব ছেড়ে আমাদের নিয়ে এদেশে চলে এসেছিলে তুমি ৷ আশা করি তোমার সেই ঋণ আমি পরিশোধ করতে পেরেছি ৷ 88টা টেস্ট ম্য়াচ কি যথেষ্ট নয় বাবা ?" 2021-22 অ্য়াশেজে হোমটাউন সিডনিতেই জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন খোয়াজা ৷ যা তাঁর লাল-বলের কেরিয়ারকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল ৷ 2023 সালে অ্য়াশেজের সর্বাধিক রানস্কোরার হয়ে টেস্টে বর্ষসেরা হয়েছিলেন কুইন্সল্যান্ড ক্রিকেটার ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যাঁর নামের পাশে রয়েছে 15 হাজারেরও বেশি রান ৷
A hometown Test match for Usman Khawaja's last ride as an international cricketer ❤️— ICC (@ICC) January 2, 2026
More 📲 https://t.co/Zvf9gZLhYW pic.twitter.com/Pfpqfu8ogO
পিঠের ব্য়াথা চলতি অ্যাশেজে তাঁর পারফরম্য়ান্সে বিঘ্ন ঘটিয়েছে ৷ তবুও স্টিভ স্মিথের পরিবর্ত হিসেবে শেষ মুহূর্তে তৃতীয় টেস্টের একাদশে জায়গা করে নামের প্রতি সুবিচার করেছিলেন খোয়াজা ৷ অ্য়াডিলেডে প্রথম ইনিংসে তাঁর ব্য়াট থেকে এসেছিল 82 রান ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ 40 রান ৷ কিন্তু সংবাদমাধ্যম তাঁকে যেভাবে আক্রমণ শানিয়েছে, তা মেনে নিতে না-পেরেই তড়িঘড়ি অবসরের সিদ্ধান্ত খোয়াজার ৷ বিদায়বেলায় যিনি জানিয়ে গেলেন, পিঠে ব্যথার বিষয়টি কোনওভাবেই তাঁর হাতে ছিল না ৷
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ বলেন, "অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের তরফে উসমানকে ধন্যবাদ এবং একইসঙ্গে অভিবাদন জানাচ্ছি তাঁর সব অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ৷ অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম বিশ্বস্ত ওপেনিং ব্য়াটার উসমান ৷ টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার বছরে আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান উসমানের সাফল্যের প্রামাণ্য দলিল ৷"