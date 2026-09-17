ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই স্কোয়াডে নমন ও আকিব, গিলের ডেপুটি রাহুল

ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই স্কোয়াডে নমন ও আকিব, গিলের ডেপুটি রাহুল
শ্রেয়স আইয়ার একই সময়ে এশিয়াডে দলকে নেতৃত্ব দেবেন ৷ তাই ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সহ-অধিনায়কত্ব করবেন রাহুল ৷
Published : September 17, 2026 at 11:10 AM IST
মুম্বই, 17 সেপ্টেম্বর: ম্য়াচ না-খেললেও শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের টেস্ট স্কোয়াডে প্রথমবারের জন্য ডাক ইতিমধ্যেই পেয়েছেন তিনি ৷ এবার জাতীয় ওডিআই স্কোয়াডে প্রথমবার ডেকে নেওয়া হল জম্মু-কাশ্মীর পেসার আকিব নবি'কে ৷ পাশাপাশি পঞ্জাব পেসার নমন ধির'কেও প্রথমবার ডেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই স্কোয়াড ঘোষণা করল ভারতীয় দল ৷
ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিনটি ওডিআই এবং পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল ৷ যা শুরু হতে চলেছে আগামী 27 সেপ্টেম্বর ৷ টি-20 সিরিজের জন্য মূলত এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডই ধরে রাখা হয়েছে ৷ কেবল যশ ঠাকুর ও ভিপরাজ নিগমের জায়গায় এসেছেন ময়াঙ্ক যাদব ও প্রিন্স যাদব ৷ এদিকে এশিয়ান গেমসের পর নিউজিল্য়ান্ড সফরের কথা মাথায় রেখে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে স্কোয়াডে রাখা হয়নি জসপ্রীত বুমরা'কে ৷ ওডিআই সিরিজে শুভমন গিল ভারতের অধিনায়ক হলেও শ্রেয়স আইয়ার যেহেতু একই সময়ে জাপানে এশিয়ান গেমসে নেতৃত্ব দেবেন, তাই ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে গিলের ডেপুটি হিসেবে কেএল রাহুল'কে বেছে নিয়েছেন নির্বাচকরা ৷
বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে চোট সারিয়ে প্রায় সুস্থ হয়ে যাওয়া হার্দিক পান্ডিয়াকে 'ফিট' ঘোষণা করা এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ তাই মনে করা হচ্ছিল ওয়েস্টে ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই স্কোয়াডে দেখা যাবে বরোদা অলরাউন্ডারকে ৷ কিন্তু হার্দিক'কে স্কোয়াডে রাখার ঝুঁকি নেননি নির্বাচকরা ৷ পরিবর্তে অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়-এ স্কোয়াডে রাখা হয়েছে তাঁকে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে নীতীশ রেড্ডিকে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওডিআই স্কোয়াডে রাখতে এশিয়ান গেমসের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ হার্দিক না-থাকায় দলে সিম বোলিং অলরাউন্ডারের বিকল্প বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত ৷
ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতের ওডিআই স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হল রবীন্দ্র জাদেজার ৷ অক্ষর প্য়াটেল একই সময়ে ব্যস্ত থাকবেন এশিয়াডে ৷ তরুণ হর্ষ দুবে চোটের কবলে থাকায় অভিজ্ঞ জাদেজা'কে পুনরায় ডেকে নেওয়া হল ওডিআই সেট-আপে ৷ এদিকে নবাগত নমন ধির'কে নিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে পঞ্জাব অলরাউন্ডারের চমকপ্রদ পারফরম্য়ান্স বলতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে ৷ তবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে রাজ্য দলের হয়ে 14টি ম্য়াচে চারটি হাফসেঞ্চুরি-সহ 357 রান রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ পার্টটাইম অফস্পিনার হিসেবে সাতটি উইকেটও রয়েছে তাঁর ৷
🚨 News 🚨#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.— BCCI (@BCCI) September 16, 2026
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অন্যদিকে লাল-বলের ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করা নবি জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে খেলেছেন 36টি লিস্ট-এ ম্য়াচ ৷ 5.20 ইকনমি-রেটে তাঁর উইকেট সংখ্যা 56 ৷ এখন দেখার প্রথম একাদশে দুই মেডেন কল-আপের সুযোগ মেলে কি না ৷
- ভারতের ওডিআই স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), রোহিত, কোহলি, রুতুরাজ, রাহুল (সহ-অধিনায়ক), ধ্রুব, নীতীশ, জাদেজা, কুলদীপ, প্রসিদ্ধ, গুর্নুর, সিরাজ, নবি, জয়সওয়াল ও ধির ৷
- ভারতের টি-20 স্কোয়াড: শ্রেয়স (অধিনায়ক), অভিষেক, বৈভব, ঈশান (উইকেটরক্ষক), সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), তিলক (সহ-অধিনায়ক), শিবম, কুলদীপ, অক্ষর, ওয়াশিংটন, বিষ্ণোই, নীতীশ, আর্শদীপ, প্রিন্স ও ময়াঙ্ক ৷