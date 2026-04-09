আলভারেজের চোখ-ধাঁধানো গোল, 20 বছর বাদে ক্যাম্প ন্যু'য়ে জিতল অ্য়াটলেটিকো

আলভারেজের চোখ-ধাঁধানো গোল, 20 বছর বাদে ক্যাম্প ন্যু'য়ে জিতল অ্য়াটলেটিকো
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে ক্যাম্প ন্যু'য়ে 2-0 গোলে বার্সাকে হারাল অ্য়াটলেটিকো ৷ আলভারেজ ছাড়াও স্কোরশিটে নাম তুললেন সরলথ ৷
Published : April 9, 2026 at 9:59 AM IST
বার্সেলোনা, 9 এপ্রিল: দিনকয়েক আগে লা-লিগায় অ্য়াটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে খেতাব জয়ের লড়াইয়ে অনেকটা এগিয়েছে বার্সেলোনা ৷ প্রতিযোগিতা ভিন্ন হলেও বুধবার ক্যাম্প ন্যু'য়ে সেই হারের বদলা নিল মাদ্রিদের ক্লাবটি ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সাকে তাদের মাঠে 2-0 গোলে হারিয়ে দিল অ্য়াটলেটিকো ৷ ফ্রি-কিক থেকে বিশ্বমানের গোল জুলিয়ান আলভারেজের ৷
অ্য়াটলেটিকোর হয়ে দ্বিতীয় গোলটি আলেকজান্ডার সরলথের ৷ 44 মিনিটে লাল-কার্ড দেখে বেরিয়ে যান ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সি ৷ ফলত দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময়টা এদিন দশজনে খেলতে হয় বার্সেলোনাকে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ক্যাম্প ন্যু'য়ে এদিন 20 বছর বাদে জয় পেল অ্য়াটলেটিকো ৷ মাদ্রিদের ক্লাবটির কোচ হিসেবে এই স্টেডিয়ামে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন দিয়েগো সিমোনে ৷ এর আগে ক্য়াম্প ন্যু'য়ে 11 ম্য়াচে হার ও সাত ম্য়াচে ড্র'য়ের রেকর্ড ছিল তাঁর ৷ সবমিলিয়ে জয় এই প্রথমবার ৷
41 মিনিটে আলভারেজের বাড়ানো বল ধরে গোলমুখে আগুয়ান জিউলিয়ানো সিমোনেকে পিছন থেকে ট্যাপ করেন কুবার্সি ৷ প্রাথমিকভাবে হলুদ কার্ড দেখালেও পরে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে বছর উনিশের ডিফেন্ডারকে মার্চিং-অর্ডার দেন রেফারি ৷ আর বক্সের সামান্য বাইরে থেকে নেওয়া ফ্রি-কিকে স্কোরশিটে নাম তোলেন আলভারেজ ৷ যা চলতি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় নবম গোল আর্জেন্তাইনের ৷ শরীর শূন্যে ছুড়েও আলভারেজের নেওয়া শটের নাগাল পাননি বার্সা গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়া ৷
Alvarez curls in stunning free-kick 😲— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2026
Kvaratskhelia slots in 😮💨@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/uTqBdAvOu6
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লেওয়ালদস্কিকে তুলে গাভিকে নামিয়ে দেন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক ৷ এরপর একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও কাজের কাজ করতে ব্যর্থ হন মার্কাস রাশফোর্ডরা ৷ উলটে 70 মিনিটে ম্য়াচের গতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেয় অ্য়াটলেটিকো ৷ মাত্তেও রুগেরির বামপ্রান্তিক ক্রস থেকে 2-0 করেন সরলথ ৷ নরওয়ে ফুটবলারের গোলে ম্যাচের ফলাফল নিশ্চিত হয়ে যায় ৷ আগামী 14 এপ্রিল ঘরের মাঠে শেষ আটের ফিরতি লেগে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে অ্য়াটলেটিকো ৷
Great job, lads! 🔥— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 8, 2026
The return leg is at home ❤️🤍 pic.twitter.com/SyskXHlVDx
কোয়ার্টারের প্রথম লেগের অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে লিভারপুলকে হারাল পিএসজি ৷ ইংলিশ জায়ান্ট লিভারপুলকে 2-0 গোলেই হারাল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ প্য়ারিসের ক্লাবের হয়ে গোলদু'টি করলেন দিজায়ার দৌয়ে ও খিচা বারাৎস্খেলিয়া ৷