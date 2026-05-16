লিভারপুলকে হারিয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে ফিরল অ্যাস্টন ভিলা

লিভারপুলকে হারিয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে ফিরল অ্যাস্টন ভিলা
ঘরের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের 4-2 গোলে হারাল ভিলা ৷ জোড়া গোল ওয়াটকিন্সের ৷
Published : May 16, 2026 at 11:03 AM IST
বার্মিংহ্যাম, 16 মে: ওলি ওয়াটকিন্সের জোড়া গোলে লিভারপুলকে হারিয়ে আগামী মরশুমে উয়েফা চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে ফিরল অ্য়াস্টন ভিলা ৷ গতবারের ইপিএল জয়ীদের এদিন ঘরের মাঠে 4-2 গোলে হারাল উনাই এমেরির ছেলেরা ৷ ভিলার যোগ্যতা-অর্জনের দিনে আগামী বছর ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় লিভারপুলের অংশগ্রহণের বিষয়টি জটিল হল ৷
যে দল জিতবে তাদের আগামী মরশুমে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত ৷ এমতাবস্থায় ভিলা পার্কে এদিন ধরাশায়ী হতে হল 'দ্য রেডস'কে ৷ এই জয় আগামী 21 মে ইউরোপা লিগ ফাইনালের আগে আত্মবিশ্বাসী করবে অ্যাস্টন ভিলা'কে ৷ যেখানে জার্মান ক্লাব ফ্রেইবার্গের মুখোমুখি হবে ইংলিশ ক্লাবটি ৷
অন্যদিকে লিগের শেষ ম্য়াচে ব্রেন্টফোর্ডের মুখোমুখি হবে আর্নে স্লটের ছেলেরা ৷ বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই ম্য়াচে জয় ছাড়া কোনও গতি নেই লিভারপুলের ৷ এই মুহূর্তে 37 ম্য়াচে 59 পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে তারা ৷ শেষ ম্য়াচ জিতলে 62 পয়েন্টে পৌঁছবে গতবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ সেক্ষেত্রে শেষ দু'টি ম্য়াচ জিতলেও লিভারপুলকে ছুঁতে পারবে না ষষ্ঠস্থানে থাকা বোর্নমাউথ ৷ এই মুহূর্তে 36 ম্য়াচে 55 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তারা ৷ অর্থাৎ, শেষ দু'টি ম্যাচ জিতে সর্বোচ্চ 61 পয়েন্টে পৌঁছতে পারে তারা ৷ তাই শেষ ম্য়াচে লিভারপুল পয়েন্ট হারালে তাকিয়ে থাকতে হবে বোর্নমাউথের ফলাফলের উপর ৷ সেক্ষেত্রে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে যোগ্যতা-অর্জনের জন্য গোলপার্থক্য বড় হয়ে দেখা দিতে পারে ৷
এদিন 41 মিনিটে মরগ্যান রজার্সের গোল প্রথমার্ধে এগিয়ে রেখেছিল ভিলা'কে ৷ বিরতির পর সেই গোল শোধ করেন ভ্য়ান ডাইক ৷ কিন্তু এরপর ওয়াটকিন্সের জোড়া এবং জন ম্য়াকগিনের গোল 4-1 গোলে এগিয়ে দেয় হোম টিমকে ৷ শেষের কয়েক মিনিটে সেই গোল শোধ করে ম্য়াচে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না লিভারপুলের পক্ষে ৷ সংযুক্তি সময়ে ভ্যান ডাইকে'র দ্বিতীয় গোল ব্যবধান কমালেও 4-2 গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে অ্য়াস্টন ভিলা ৷
- ইংল্যান্ড থেকে ছ'টি দল যোগ্য়তা-অর্জন করতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে: ইংল্য়ান্ড থেকে পাঁচটি দল যোগ্যতা-অর্জনের সুযোগ পায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে লিগ টেবলের যা পরিস্থিতি তাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংল্য়ান্ড থেকে ছ'টি দলও প্রবেশ করতে পারতে ইউরোপের সেরা প্রতিযোগিতায় ৷ সেক্ষেত্রে লিভারপুল ছাড়াও দৌড়ে রয়েছে বোর্নমাউথ, ব্রাইটন এমনকী ব্রেন্টফোর্ডও ৷ তবে ইতিমধ্যেই অ্য়াস্টন ভিলা যেহেতু যোগ্যতা নিশ্চিত করেছে তাই তারা ইউরোপা লিগ জিতলে আরেকটি দলের ভাগ্য খুলে যেতে পারে ৷
তবে এক্ষেত্রেও যদি-কিন্তুর অবকাশ রয়েছে ৷ ইংল্য়ান্ড থেকে ছয় দলকে যদি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে যেতে হয় তবে ভিলাকে ইপিএলে পাঁচ নম্বরে শেষ করতে হবে ৷ কিন্তু তারা চতুর্থস্থানেই শেষ করলে পাঁচটি দলের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়বে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ খেলার ৷