কাটল তিন দশকের ট্রফি খরা, ফ্রেইবুর্গ'কে হারিয়ে ইউরোপা লিগ জয় অ্য়াস্টন ভিলা'র

কাটল তিন দশকের ট্রফি খরা, ফ্রেইবুর্গ'কে হারিয়ে ইউরোপা লিগ জয় অ্য়াস্টন ভিলা'র
জার্মান ক্লাবকে 3-0 গোলে পর্যুদস্ত করে 44 বছর পর মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেল ভিলা ৷ কোচ হিসেবে পঞ্চম ইউরোপা লিগ জিতলেন উনাই এমেরি ৷
Published : May 21, 2026 at 10:04 AM IST
ইস্তানবুল, 21 মে: দিনকয়েক আগে প্রিমিয়র লিগ টেবলে প্রথম পাঁচ নিশ্চিত করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রত্যাবর্তন করেছে তারা ৷ আর বুধবার চলতি মরশুমে সাফল্যের তারটা আরও উঁচু স্বরে বাঁধল অ্যাস্টন ভিলা ৷ জার্মান ক্লাব ফ্রেইবুর্গ'কে হারিয়ে ইউরোপা লিগ জিতল বার্মিংহ্যামের ক্লাবটি ৷ একইসঙ্গে 30 বছর পর কোনও মেজর ট্রফি জয়ের স্বাদ পেল ভিলা ৷
মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য ধরলে সংখ্য়াটা 44 বছর ৷ শেষবার 1982 সালে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ'কে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল 'দ্য ভিলান্স' ৷ সেই ম্য়াচের গোলদাতা পিটার উইথে এদিন দর্শকাসনে বসে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় প্রাক্তন ক্লাবের সাফল্য ৷ ইস্তানবুলে বুধবার জার্মান ক্লাবকে 3-0 গোলে হারাল ভিলা ৷ গোলগুলি করলেন ইয়ুরি টিয়েলমান্স, এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া এবং মর্গ্য়ান রজার্স ৷
আর হটসিটে বসে যিনি পুরো সাফল্যটাকে পরিচালনা করলেন তিনি দলের হেড কোচ উনাই এমেরি ৷ ইউরোপা লিগে তাঁর সাফল্য সর্বজনবিদিত ৷ ভিলা'কে চ্যাম্পিয়ন করে কোচ হিসেবে পঞ্চম ইউরোপা লিগ জয়ের স্বাদ পেলেন স্প্য়ানিশ কোচ ৷
Here's to you, Unai Emery.— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2026
The Villa loves you more than you will know.
🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/axNOM1Ljuq
বেসিকতাস স্টেডিয়ামে এদিন ভিলা'র প্রথম গোল ম্য়াচের 41 মিনিটে ৷ বাঁ-দিক থেকে ভেসে আসা চলতি ক্রসে টিয়েলমান্সের দর্শনীয় ভলিতে ম্য়াচে লিড নেয় ইংল্য়ান্ডের ক্লাবটি ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে 2-0 করেন বুয়েন্দিয়া ৷ বক্সের বাইরে থেকে আর্জেন্তাইন ফুটবলারের সোয়ার্ভিং শট খুঁজে নেয় গোলের ঠিকানা ৷
YOUR EUROPA LEAGUE WINNERS – ASTON VILLA! 😍 pic.twitter.com/dFHuvEYGDp— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2026
57 মিনিটে তৃতীয় গোল তিরিশ বছর পর মেজর খেতাব নিশ্চিত করে দেয় ভিলা'র ৷ বুয়েন্দিয়া'র পাস থেকে এক্ষেত্রে স্কোরশিটে নাম তোলেন রজার্স ৷ শেষবার মেজর ট্রফি হিসেবে 1996 সালে লিগ কাপ জিতেছিল ভিলা ৷ খেতাব দিয়ে কোচ এমেরি বলেন, "এই বছরটা আমরা ভীষণই মনোনিবেশ করে খেলেছি ৷ আমি ছেলেদের বলেছিলাম, 'এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ার খিদেটা বাড়াতে হবে এবং মাঠে দেখাতে হবে যে তোমরাই নায়ক ৷' ওরা কথা রেখেছে ৷"
NOBODY IS SLEEPING TONIGHT 🏆 pic.twitter.com/N8DNZX4crs— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 21, 2026
এদিকে অ্যাস্টন ভিলা'র ইউরোপা লিগ জয় প্রিমিয়র লিগের শেষ ম্য়াচউইকের আকর্ষণ যেন আরও বাড়িয়ে দিল ৷ কারণ এতে আগামী মরশুমে প্রিমিয়র লিগ থেকে ছ'টি দলের চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ খেলার সম্ভাবনা জোরালো হল ৷ আপাতত ইপিএলে চারে থাকা ভিলা শেষ ম্য়াচ হেরে যদি পাঁচে নামে তাহলে লিগ টেবলে অবস্থানের নিরিখে ষষ্ঠ দল হিসেবে বোর্নমাউথ কিংবা ব্রাইটনের সামনে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ খেলার পথ খোলা থাকছে ৷ কারণ ইউরোপা লিগ জেতায় ভিলা'র চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত আগামী মরশুমে ৷ আর ভিলা যেহেতু ইপিএলে প্রথম পাঁচে রয়েছে, তাই অতিরিক্ত একটি দল পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সুযোগ পাচ্ছে ৷