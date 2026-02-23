সুপার-এইটের বাকি দু'ম্যাচে ফিরছেন সঞ্জু ? বড় ইঙ্গিত সহকারি কোচের
কার পরিবর্তে দলে আসতে পারেন সঞ্জু ? গম্ভীরের সহকারি বার্তা দিলেন অনেক সম্ভাবনার ৷
Published : February 23, 2026 at 1:33 PM IST
আমেদাবাদ, 23 ফেব্রুয়ারি: সুপার-এইটের সূচনায় কদর্য হার ৷ যার নেপথ্যে হতশ্রী ব্য়াটিং পারফরম্য়ান্স ৷ বড় রান তাড়া করতে নেমে ফের ভালো শুরু এনে দিতে ব্যর্থ দলের ওপেনিং জুটি ৷ অভিষেক শর্মার ব্য়াটে বিশ্বকাপের প্রথম রান এলেও ব্যর্থ তিনি ৷ এদিকে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ আরেক ওপেনার ঈশান কিষাণ ৷ এমন সময় সুপার-এইটের বাকি পর্বে সঞ্জু স্যামসনকে একাদশে ফেরানোর ইঙ্গিত ভারতীয় দলের সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতের গলায় ৷
কেবল ওপেনিংয়ে ব্যর্থতা নয়, চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত নিজেকে মেলে ধরতে ব্যর্থ দলের তিন নম্বর ব্যাটার তিলক বর্মাও ৷ স্পিনের বিরুদ্ধে ইনিংসের শুরুতে নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন ভারতের ব্যাটাররা ৷ শেষ তিন ম্য়াচের সবক'টিতে প্রথম ওভারে উইকেট হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ 26 ফেব্রুয়ারি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন সহকারি কোচ দুশখাতে ৷
তাই নামিবিয়ার বিরুদ্ধে চলতি বিশ্বকাপের একটি ম্যাচ খেলা সঞ্জুর কি সুপার-এইটে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ প্রশ্নের উত্তরে ডাচ-ম্যান বলেন, "নিঃসন্দেহে আমাদের হাতে বিকল্প রয়েছে ৷ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে চারটিতে প্রতিপক্ষ পার্টটাইম অফস্পিনারদের দিয়ে ইনিংস ওপেন করিয়েছে এবং উইকেট তুলে নিয়েছে ৷ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেটা প্রথম ওভার না-হলেও অভিষেক সেই ম্য়াচে (দ্বিতীয় ওভারে) শূন্য রানেই ফিরেছিল ৷ সুতরাং, সব ইনিংসেই যদি আমরা শূন্য রানে উইকেট হারিয়ে বসি স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়বে পরবর্তী ব্য়াটারদের উপর ৷"
তাই সুপার-এইটে আগামী দু'টি মরণবাঁচন ম্য়াচের আগে একাদশের উপযুক্ত কম্বিনেশন নিয়ে যে ম্য়ানেজমেন্ট আলোচনায় বসবে, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন দুশখাতে ৷ গম্ভীরের সহকারি বলেন, "দলে অনভিজ্ঞ অনেকেই রয়েছে ৷ তাঁদের নিয়ে একটা স্থায়ী একাদশ দরকার ৷ অথচ এই ছেলেগুলোই অতীতে দুর্ধর্ষ খেলেছে ৷ সকলেই দারুণ ক্রিকেটার ৷ তাই প্রশ্ন উঠছে যে তাঁদের উপরেই আস্থা রাখা হবে নাকি রদবদল প্রয়োজন ? আর রদবদল আনতে হলে সঞ্জুকে ফেরাতে হবে ৷ সেও একজন দুরন্ত প্লেয়ার ৷ আর টপ-অর্ডারে একজন ডানহাতি এলে কৌশলগত ভাবেও সাহায্য পাওয়া যাবে ৷ আমি নিশ্চিত আগামী কয়েকদিন এই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা হবে ৷ কারণ সুপার-এইটের বাকি দু'টি ম্যাচ আমাদের কাছে সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ৷"
তবে সঞ্জু স্য়মসনের সাম্প্রতিক অফ-ফর্ম মাথাব্যথার কারণ ভারতীয় দলে ৷ যুক্তরাষ্ট্র ম্য়াচে আট বলে ঝোড়ো 22 রান করে আউট হয়েছিলেন কেরল ব্য়াটার ৷ বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও তথৈবচ ছিল সঞ্জুর ফর্ম ৷ তেরোর আশেপাশে গড় নিয়ে গতবছর 12 ইনিংস খেলে সর্বসাকুল্যে 156 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ এর মধ্যে মাত্র দু'টি ক্ষেত্রে পাওয়ার-প্লে পর্যন্ত ক্রিজে টিকতে পেরেছিলেন ডানহাতি ওপেনার ৷
সবমিলিয়ে সুপার-এইটের বাকি পর্বে একাদশে সঞ্জুকে ফেরানোর ভাবনা থাকলেও দোটানায় ভারতীয় টিম ম্য়ানেজমেন্ট ৷ এখন দেখার 26 ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দলে সঞ্জুকে দেখা যায় কি না ৷ আর দেখা গেলেও কার পরিবর্তে ?