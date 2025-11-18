শাহবাজের সেঞ্চুরিতে ফের বোনাস পয়েন্টের গন্ধ, বাংলার চাই সাত উইকেট

শাহবাজের সেঞ্চুরিতে ফের বোনাস পয়েন্টের গন্ধ, বাংলার চাই সাত উইকেট
প্রথম ইনিংসে 242 রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয়দিন শেষে তিন উইকেটে 98 রান তুলেছে অতিথি দল ৷
Published : November 18, 2025 at 6:45 PM IST
কল্যাণী, 18 নভেম্বর: আপাত নিরীহ ম্যাচ অনেক সময় ঘাতক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি করে ৷ যেমন ত্রিপুরা ম্যাচ ৷ নিশ্চিত জয়ের ম্যাচে বাংলাকে ড্র করে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে হয়েছিল ৷ অসমের বিরুদ্ধেও কি তেমনই কিছু হবে নাকি অভিমন্যু ঈশ্বরণরা শেষদিনে প্রয়োজনীয় কার্যসিদ্ধি করে ফের বোনাস পয়েন্ট কুড়িয়ে নেবেন গত ম্যাচের মতো ? দ্বিতীয়টির সম্ভাবনা বেশি কারণ অন্তিমদনি জয়ের জন্য বাংলার প্রয়োজন সাত উইকেট ৷ অন্যদিকে শেষদিন ইনিংস হার এড়াতে অসমের চাই 144 রান ৷ প্রথম ইনিংসে 242 রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয়দিন শেষে তিন উইকেটে 98 রান তুলেছে অতিথি দল ৷
অসমের 200 রানের জবাবে বাংলা প্রথম ইনিংস শেষ করে 442 রানে ৷ যা বাংলাকে নিদেনপক্ষে তিন পয়েন্টের আশ্বাস দিয়েছে ৷ কিন্তু নীচের দিকে থাকা অসম সহজে হাল না-ছাড়ার ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে ৷ আট রানে তিন উইকেট খোয়ালেও অবিভক্ত চতুর্থ উইকেটে দিনের শেষে 90 রান তুলেছে তাঁরা ৷ ক্রিজে 63 রানে অপরাজিত ডেনিশ দাস এবং অধিনায়ক সুমিত ঘাড়িগাঁওকর (30) ৷ এই জুটিকে শেষদিনের প্রথম ঘণ্টায় ভাঙতে পারলে ম্য়াচের নিয়ন্ত্রণ বাংলা কায়েম করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
মঙ্গলবার সকালে চার উইকেটে 267 রান নিয়ে শুরু করে বাংলা ৷ গতকালের অপরাজিত ব্য়াটার শাহবাজ আহমেদ সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেও কল্য়াণীর মাঠে অল্পের জন্য শতরান ফেলে এলেন সুমন্ত গুপ্ত ৷ 97 রানে হিট-উইকেট হলেন তিনি ৷ দ্বিতীয়দিন শেষে লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানিয়েছিলেন, তৃতীয়দিন প্রথম ঘণ্টা ব্যাট করে অন্তত আড়াইশো রানের লিড নিয়ে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে দলের ৷ তা বাস্তবায়ন করতে শাহবাজ এদিন শুরু থেকেই মারকুটে ব্যাটিং শুরু করেন ৷ 122 বলে তাঁর 101 রানের ইনিংস সাজানো ছিল 11টি বাউন্ডারি এবং দু'টি বিশাল ছক্কায় ৷
পাশাপাশি চলতি মরশুমে বাংলার অন্যতম ভরসা সুমন্ত গুপ্ত ৷ গতবছর সেভাবে দাগ কাটতে না-পারলেও দু'বছর আগে রঞ্জি ফাইনালে অভিষেক হওয়া ব্যাটার এবার পরিশীলিত ব্যাটিংয়ে বিশ্বাস অর্জন করে চলেছেন ৷ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির পর অসমের বিরুদ্ধেও যখন তিন অঙ্কের রান নিশ্চিত তখনই অঘটন ৷ 97 রানে ঋতুরাজ বিশ্বাসের বলে হিট উইকেট হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ তাঁর 131 বলের ইনিংসে রয়েছে 14টি চার ৷ মহম্মদ শামি করেন 14 বলে 18 রান ৷ রাহুল প্রসাদ আউট হন 28 রানে।
এরপর অসমের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে বল হাতে আগুন ঝরান মহম্মদ শামি ৷ প্রথম স্পেলে পাঁচ ওভারে জোড়া মেডেন-সহ জোড়া উইকেটও ঝোলায় ভরেন তিনি ৷ খরচ করেন মাত্র 15 রান ৷ দিনের বাকি সময়ে যখনই বল হাতে এসেছেন চাপ বেড়েছে অসমের ৷ সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের ঝুলিতে একটি উইকেট ৷ শুরুতে দ্রুত তিন উইকেট তুলে নেওয়ার পর বাংলার বোলাররা অবশ্য চাপ বজায় রাখতে পারেননি ৷ তাই এখনও জয়ের জন্য চাই সাত উইকেট ৷ সবমিলিয়ে কল্যাণীতে অন্তিমদিন বাংলা-অসমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ৷