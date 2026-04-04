অসম ফুটবলে নক্ষত্রপতন, প্রয়াত 1981'র বরদলৈ জয়ের নায়ক গিলবার্টসন সাংমা

অসম ফুটবলে নক্ষত্রপতন, প্রয়াত 1981'র বরদলৈ জয়ের নায়ক গিলবার্টসন সাংমা
সাংমার গোলে 1981 সালে বরদলৈ ট্রফি জিতেছিল অসম পুলিশ ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ অসমের ক্রীড়াজগত ৷
Published : April 4, 2026 at 5:48 PM IST
গুয়াহাটি, 4 এপ্রিল: তাঁর কারণেই ব্রহ্মপুত্রের তীরে প্রসার ঘটেছিল ফুটবল-সহ অন্য়ান্য খেলার ৷ 'ম্যান উইথ গোল্ডেন বুট' নামে খ্য়াত অসমের সেই কিংবদন্তি ফুটবলার গিলবার্টসন সাংমা আর নেই ৷ দীর্ঘদিন মস্তিষ্কের রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের পর প্রয়াত হলেন তিনি ৷ শনিবার গুয়াহাটির বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বছর একাত্তরের সাংমা ৷ তাঁর মৃত্যুতে অসমের ক্রীড়ায় এক অধ্য়ায়ের পরিসমাপ্তি ৷
রাজ্যের বাইরে না-গিয়েও অসমকে ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সাংমা ৷ সাত এবং আটের দশকে ভারতীয় ফুটবলে বাংলা এবং গোয়ার প্রতিপত্তির মধ্যেই উত্থান ঘটেছিল গিলবার্টসন সাংমার ৷ অসম পুলিশে কর্মরত থাকায় মূলত সেই দলের হয়েই খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন তিনি ৷ পাশাপাশি প্রতিনিধিত্ব করেছেন রাজ্য দলেরও ৷ ফুটবল দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অচিরেই 'ম্য়ান উইথ গোল্ডেন বুট' পদবি আদায় করে নিয়েছিলেন অসম পুলিশের প্রাক্তন কর্মী ৷
17 বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে 1972-82 অসম পুলিশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাংমা ৷ এর মধ্যে 1981 সালে ধরা দেয় কিংবদন্তির কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত ৷ ওই বছর তাঁর গোলেই ডেম্পোকে হারিয়ে বরদলৈ ট্রফি চ্য়াম্পিয়ন হয়েছিল অসম পুলিশ ৷ এছাড়া 1974-75 মরশুমে সন্তোষ ট্রফিতে তাঁর গোলেই ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন কেরালাকে হারিয়ে শেষ আটে পৌঁছেছিল অসম ৷
Gilbertson Sangma (1955-2026)— NorthEast United FC (@NEUtdFC) April 4, 2026
We at NorthEast United FC mourn the passing of Gilbertson Sangma, one of Assam’s notable footballers, who was known as the ‘Man with Golden Boot’.
সাতের দশকে ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্য়ান্ডে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্য়াচে ভারতীয় দলের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গিলবার্টসন সাংমা ৷ অসমের ক্রীড়ায় সারাজীবনের অবদান স্বরূপ 2022 সালে রাজ্য সরকার তাঁকে 'অসম সৌরভ' সম্মানে ভূষিত করে ৷ যা ওই রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বাধিক নাগরিত সম্মানও বটে ৷ অবসরের পরও ফুটবল সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন সাংমা ৷
GILBERTSON SANGMA, a legend in football is gone...huge loss to our football and sports...will miss his 'superstardom' who was an unannounced brand ambassador of Bordoloi Trophy in its glorious days...heartfelt condolences to family, friends and fans...OM SHANTI🙏 pic.twitter.com/0xN1vA8W4T— Devajit LON Saikia (@lonsaikia) April 4, 2026
কিংবদন্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে এবারের ডুরান্ড চ্য়াম্পিয়ন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ শোকজ্ঞাপন করেছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি গিলবার্টসন সাংমা প্রয়াত ৷ আমাদের ফুটবল ও ক্রীড়াক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷ আমরা তাঁর রাজত্বকে মিস করব ৷ ওনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ৷ ওম শান্তি ৷"