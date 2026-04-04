অসম ফুটবলে নক্ষত্রপতন, প্রয়াত 1981'র বরদলৈ জয়ের নায়ক গিলবার্টসন সাংমা

সাংমার গোলে 1981 সালে বরদলৈ ট্রফি জিতেছিল অসম পুলিশ ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ অসমের ক্রীড়াজগত ৷

প্রয়াত গিলবার্টসন সাংমা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 5:48 PM IST

গুয়াহাটি, 4 এপ্রিল: তাঁর কারণেই ব্রহ্মপুত্রের তীরে প্রসার ঘটেছিল ফুটবল-সহ অন্য়ান্য খেলার ৷ 'ম্যান উইথ গোল্ডেন বুট' নামে খ্য়াত অসমের সেই কিংবদন্তি ফুটবলার গিলবার্টসন সাংমা আর নেই ৷ দীর্ঘদিন মস্তিষ্কের রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের পর প্রয়াত হলেন তিনি ৷ শনিবার গুয়াহাটির বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বছর একাত্তরের সাংমা ৷ তাঁর মৃত্যুতে অসমের ক্রীড়ায় এক অধ্য়ায়ের পরিসমাপ্তি ৷

রাজ্যের বাইরে না-গিয়েও অসমকে ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সাংমা ৷ সাত এবং আটের দশকে ভারতীয় ফুটবলে বাংলা এবং গোয়ার প্রতিপত্তির মধ্যেই উত্থান ঘটেছিল গিলবার্টসন সাংমার ৷ অসম পুলিশে কর্মরত থাকায় মূলত সেই দলের হয়েই খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন তিনি ৷ পাশাপাশি প্রতিনিধিত্ব করেছেন রাজ্য দলেরও ৷ ফুটবল দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অচিরেই 'ম্য়ান উইথ গোল্ডেন বুট' পদবি আদায় করে নিয়েছিলেন অসম পুলিশের প্রাক্তন কর্মী ৷

17 বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে 1972-82 অসম পুলিশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাংমা ৷ এর মধ্যে 1981 সালে ধরা দেয় কিংবদন্তির কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত ৷ ওই বছর তাঁর গোলেই ডেম্পোকে হারিয়ে বরদলৈ ট্রফি চ্য়াম্পিয়ন হয়েছিল অসম পুলিশ ৷ এছাড়া 1974-75 মরশুমে সন্তোষ ট্রফিতে তাঁর গোলেই ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন কেরালাকে হারিয়ে শেষ আটে পৌঁছেছিল অসম ৷

সাতের দশকে ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্য়ান্ডে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্য়াচে ভারতীয় দলের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গিলবার্টসন সাংমা ৷ অসমের ক্রীড়ায় সারাজীবনের অবদান স্বরূপ 2022 সালে রাজ্য সরকার তাঁকে 'অসম সৌরভ' সম্মানে ভূষিত করে ৷ যা ওই রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বাধিক নাগরিত সম্মানও বটে ৷ অবসরের পরও ফুটবল সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন সাংমা ৷

কিংবদন্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে এবারের ডুরান্ড চ্য়াম্পিয়ন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ শোকজ্ঞাপন করেছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি গিলবার্টসন সাংমা প্রয়াত ৷ আমাদের ফুটবল ও ক্রীড়াক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷ আমরা তাঁর রাজত্বকে মিস করব ৷ ওনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ৷ ওম শান্তি ৷"

