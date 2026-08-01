জুডোর প্যাঁচে ইতিহাস বাঙালি-কন্যার, কমনওয়েলথে দেশকে আরও এক সোনা দিলেন অস্মিতা

জুডোর প্যাঁচে ইতিহাস বাঙালি-কন্যার, কমনওয়েলথে দেশকে আরও এক সোনা দিলেন অস্মিতা
অস্মিতার পর জুডোয় ভারতকে আরও এক সোনা দিলেন হর্ষ সিং ৷ ভারতের ঝুলিতে আপাতত পাঁচটি সোনা ৷
Published : August 1, 2026 at 12:59 AM IST
গ্লাসগো, 31 জুলাই: অষ্টমদিন কোনও স্বর্ণপদক না-আসায় পদকতালিকায় দশে নেমেছিল ভারত ৷ নবমদিন একাধিক ইভেন্ট থেকে সোনা জয়ের প্রত্যাশা ছিলই ৷ তার মধ্যে জুডো থেকে জোড়া স্বর্ণপ্রাপ্তি পদকতালিকায় খানিকটা উপরে তুলে আনল ভারতকে ৷ কমনওয়েলথ গেমসে জুডো থেকে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিয়ে ইতিহাস তৈরি করলেন ত্রিপুরার বাঙালি অস্মিতা দে ৷
দেশকে চলতি গেমসের চতুর্থ সোনাটি দিলেন বছর তেইশের অস্মিতা ৷ তাঁর খানিক পরে জুডো থেকেই দেশকে পঞ্চম সোনাটি এনে দিলেন হর্ষ সিং ৷ মহিলাদের 48 কেজি ফাইনালে কানাডার হেইডি কোয়াচ'কে 2-1 ব্যবধানে হারালেন ভারতীয় জুডোকা ৷ অন্যদিকে অজি প্রতিদ্বন্দ্বী জোশুয়া কাটজ-এর বিরুদ্ধে ওয়াজা-আরি সংগ্রহ করে 10-0 ব্যবধানে জিতে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন হর্ষ ৷
কমনওয়েলথের মঞ্চে এদিন ইতিহাস তৈরির পথে অবশ্য এদিন শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিলেন অস্মিতা ৷ একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বাঙালি জুডোকা'র বিরুদ্ধে গেলে বাউটে লিড নেন কোয়াচ ৷ তবে আরও আক্রমণাত্মক রণকৌশল নিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন অস্মিতা ৷ বাউটের মাঝামাঝি সময়ে সমতায় ফেরেন বাঙালি-কন্যা ৷ তবে এরপর নির্ধারিত চার মিনিট সময়কালে দু'জনের কেউই কোনও উইনার স্কোর করতে না-পারায় বাউট গড়ায় গোল্ডেন স্কোর পিরিয়ডে ৷ সেখানে নার্ভ শিথিল রেখে আরেকটি ইউকো সংগ্রহ করে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন অস্মিতা ৷
The wait for a judo gold is over! 🥇🥋🇮🇳— Team India (@WeAreTeamIndia) July 31, 2026
Asmita Devi delivers India's first-ever Commonwealth Games judo gold, reigning supreme in the Women's 48kg category.
Let's #Cheer4Bharat!#WeAreTeamIndia | #TogetherWeDream pic.twitter.com/C6IYkLtOd9
এরপর পুরুষদের 60 কেজি বিভাগে সোনা জয়ের ক্ষেত্রে ফেভারিট অজি জুডোকা'কে হারিয়ে বাজিমাত করেন কমনওয়েলথ গেমসে আত্মপ্রকাশ করা হর্ষ ৷ কাটজের আক্রমণাত্মক রণকৌশল রুখে স্বর্ণপদক ম্যাচে বাজিমাত করেন বছর তেইশের জুডোকা ৷ 3 মিনিট 19 সেকেন্ডের মাথায় 'থ্রো অ্যান্ড পিন' প্রয়োগ করে ওয়াজা-আরি সংগ্রহ করে পোডিয়াম শীর্ষে থামেন হর্ষ ৷
Another golden milestone for Indian judo! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Harsh Singh becomes India's second Commonwealth Games judo champion with a historic gold at #Glasgow2026.
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/hGtWHqE52G
অস্মিতা এবং হর্ষের জোড়া সোনার পাশাপাশি কমনওয়েলথের জুডোয় রুপো আনলেন যামিনী মৌর্য্য ৷ 57 কেজি ফাইনালে হারলেও জুডোয় পদকের হ্যাটট্রিক করে পদক তালিকায় ভারতকে ন'য়ে তুলে আনলেন যামিনী ৷ সবমিলিয়ে নীরজ চোপড়ার জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টের আগে পর্যন্ত পাঁচটি সোনা, 11টি রুপো-সহ 20টি পদক ভারতের ঝুলিতে ৷