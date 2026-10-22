ডিসকাস থ্রোয়ে চতুর্থদিনের প্রথম সোনা সুবর্ণার, ব্রোঞ্জেই থামলেন প্যারা-শাটলাররা

ডিসকাস থ্রোয়ে চতুর্থদিনের প্রথম সোনা সুবর্ণার, ব্রোঞ্জেই থামলেন প্যারা-শাটলাররা
স্বর্ণপদক জিতে তৃতীয়বারের প্রচেষ্টায় এশিয়ান প্য়ারা-গেমসে পদকের খরা কাটালেন গ্রেটার নয়ডার অ্যাথলিট ৷
Published : October 22, 2026 at 9:55 AM IST
আইচি-নাগোয়া(জাপান), 22 অক্টোবর: পাঁচ-পাঁচটি সোনা জিতে তৃতীয়দিনের শেষে পদকতালিকায় প্রথম পাঁচে উঠে এসেছিল ভারত ৷ চতুর্থদিনের শুরুতে ভারতকে চলতি প্যারা-এশিয়ান গেমসে পঞ্চদশ স্বর্ণপদকের স্বাদ দিলেন সুবর্ণা রাজ ৷ মহিলাদের ডিসকাস থ্রোয়ের F54 ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন গ্রেটার নয়ডার প্য়ারা-অ্যাথলিট ৷ সোনা জয়ের পথে সুবর্ণা ছুড়লেন 15.66 মিটার ৷
ছ'জনের ফাইনালে এদিন ধারাবাহিক পারফরম্য়ান্সের নমুনা রাখলেন সুবর্ণা ৷ এদিন তাঁর প্রথম চারটি প্রচেষ্টাতেই 15 মিটারের গণ্ডি পার করেছিলেন তিনি ৷ তবে সোনা জয়ের থ্রো-টি আসে পঞ্চম প্রচেষ্টায় ৷ একই ইভেন্টে 15.45 মিটার এবং 14.65 মিটার ছুড়ে যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতে নেন ইরানের শাহলা হাদিদি এবং ভিয়েতনামের থুই এনগুয়েন ৷
2017 সাল থেকে প্যারা-ডিসকাস থ্রোয়ের অনুশীলন শুরু করা সুবর্ণা আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছেন ৷ যার মধ্যে চলতি বছরেই দুবাই প্যারা- অ্যাথলেটিক্স গ্রাঁ পি-তে F54/55 ইভেন্টে ব্রোঞ্জ এসেছে তাঁর ঝুলিতে ৷ কিন্তু গত দু'বার প্যারা-এশিয়াডে অংশ নিলেও পদক আসেনি তাঁর ঘরে ৷ শেষমেশ তৃতীয়বারের প্রচেষ্টায় সোনা জিতে এশিয়ান প্যারা-গেমসে পদকের খরা মেটালেন তিনি ৷
এদিকে ব্রোঞ্জেই থামলেন দেশের দুই প্যারা-শাটলার মনীষা রমাদাস ও প্রমোদ ভগত ৷ ব্যাডমিন্টনের মিক্সড ডাবলসের SL3-SU5 ইভেন্টে ইন্দোনেশিয়া জুটির কাছে হারল এই ভারতীয় জুটি ৷ মনীষা-প্রমোদ জুটির বিপক্ষে ফলাফল 16-21, 21-13, 17-21 ৷ পাশাপাশি দিনের শুরুতে তিরন্দাজিতে চলতি প্যারা-গেমসে প্রথম সোনা এনে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল স্বাতী চৌধুরির কাছে ৷ কিন্তু চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে মেয়েদের W1 ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো জিতলেন ভারতীয় তিরন্দাজ ৷ 4-2 ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও চিনের মেংকান সেনের কাছে 4-6 ব্যবধানে পরাস্ত হলেন স্বাতী ৷
GOLDEN GLORY FOR SUVARNA RAJ! 🇮🇳🥇🔥 India’s Suvarna Raj conquers the podium with a GOLD MEDAL in the Women’s Discus Throw F54 Final! 🇮🇳🏆 With a remarkable throw of 15.66 metres, Suvarna delivers a golden performance and brings immense pride to the nation. 💪✨ She concludes her #AsianParaGames2026 campaign on a high, with GOLD shining around her neck! 🥇🇮🇳 Congratulations, Suvarna Raj! 👏🔥 #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia #GoldMedal— SAI Media (@Media_SAI) October 22, 2026
আপাতত 15টি সোনা-সহ 70টি পদক জিতে পদক তালিকায় সাতে ভারত ৷ 116টি সোনা-সহ 250টি পদক জিতে শীর্ষে চিন ৷ 32 ও 30টি সোনা জিতে আপাতত দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানে যথাক্রমে উজবেকিস্তান ও আয়োজক জাপান ৷ এর আগে তৃতীয়দিন ভারতের হয়ে পাঁচটি সোনা জিতেছিলেন প্রবীণ কুমার (হাই-জাম্প T64), আয়ুষ বর্মা (শটপুট F53), সচিন খিলাড়ি (F46), দিলীপ গাভিত (পুরুষদের 100 মিটার T47) ও সিমরন শর্মা (মহিলাদের 100 মিটার T12) ৷ এর মধ্যে পোডিয়াম শীর্ষ জায়গা করে নেওয়ার পথে গেমস রেকর্ড গড়েছিলেন শেষের দু'জন ৷