এশিয়াডে টেবল টেনিসের দলগত বিভাগে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে

এশিয়াডে টেবল টেনিসের দলগত বিভাগে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে
কমপক্ষে তিনটি পদকের প্রত্যাশা নিয়ে এশিয়ান গেমসে পা রেখেছে ভারতীয় টেবল টেনিস দল ৷
Published : September 19, 2026 at 3:45 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: বাইশ গজে ভারত বনাম পাকিস্তান দ্বৈরথ নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে জলঘোলা কম হয়নি ৷ বিশেষ করে গতবছর পহেলগাঁও হামলার পর ক্রিকেট ময়দানে দুই দলের করমর্দন বন্ধ ৷ এই সময়কালে অন্য়ান্য ক্রীড়াক্ষেত্রে দু'দেশের প্লেয়াররা মুখোমুখি হলেও যে একই অবস্থান নিয়েছেন এমনটা নয় ৷ এবার এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসেও হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ ৷
সদ্য এশিয়াডের টেবল টেনিসের যে গ্রুপ প্রকাশ হয়েছে সেখানে দলগত বিভাগে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে জায়গা করে নিয়েছে ৷ ফলত এশিয়াডের টেবল টেনিস বোর্ডে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় ক্রীড়াপ্রেমীরা ৷ গত সপ্তাহে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এসিসি প্রেসিডেন্ট মহসিন নকভি'র হাত থেকে খেতাব নিতে অস্বীকার করেছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ যা নিয়ে বিতর্ক এখনও টাটকা ৷ সেই রেশ ধরে এশিয়ান গেমসের মঞ্চে দু'দেশের প্যাডলাররা কী করেন, সেটাই দেখার।
যে গ্রুপ বিন্যাস সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের দলগত বিভাগেও মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান ৷ ছেলেদের বিভাগে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ছাড়াও রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, ইরান ৷ মেয়েদের বিভাগে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ছাড়া রয়েছে পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া ৷ ফলে দু'টি বিভাগেই ভারত-পাক দ্বৈরথ ঘিরে আবহ উত্তপ্ত যে হবে, তা বলাই বাহুল্য ৷ বর্তমানে ক্রিকেট হোক বা হকি, দু'দেশের টক্কর যেখানেই হোক না কেন; শেষ হাসি ভারতই হাসছে ৷ টেবল টেনিসেও একই ছবি দেখা যাবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে ৷
কোচ সৌরভ চক্রবর্তী এ বিষয়ে বলছেন, "করমর্দন করা হবে কি হবে না, সেসব নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করছি না। ৷ আমাদের মাথায় শুধুই টেবল টেনিস ৷ প্রতিপক্ষ যে দেশই হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য জয় ছিনিয়ে নেওয়া ৷ তবে করমর্দন করা হবে না বা করব না, এই ছবি টেবল টেনিসে বোধহয় সম্ভব হবে না ৷ তবে এই নিয়ে ভাবছি না, এটুকু বলতে পারি ৷"
টেবল টেনিসে অন্তত তিনটি পদকের লক্ষ্যে এবারের এশিয়ান গেমসে পা রেখেছে ভারত ৷ দলগত বিভাগে পদকই লক্ষ্য এবং সেই কাজে সফল হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় দলের বাঙালি কোচ সৌরভ ৷ তবে ব্যক্তিগত বিভাগে পদক পাওয়ার ক্ষেত্রে সৌরভ জোর দিচ্ছেন ড্র'য়ের উপর ৷ বিরাট কোনও অঘটন না-ঘটলে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা কঠিন হবে না ভারতীয় প্যাডলারদের পক্ষে ৷ তবে সেমিফাইনালে পৌঁছতে চিন, চিনা তাইপেই, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে।
সৌরভ বলছেন, "পদক পেতে যে কোনও চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য তৈরি থাকতে হয় ৷ ভারতীয় প্যাডলাররা এখন নিয়মিত টক্কর দিচ্ছে যে কোনও দেশকে ৷ চিনের প্যাডলাররাও সমঝে চলে আমাদের ৷ তাই এটুকু বলতে পারি যে আমরা তৈরি ৷" জাপানের নাগোয়ায় পৌঁছে ভারতীয় টেবল টেনিস দল ইতিমধ্যে প্র্যাকটিস সারছে ৷ টেবল টেনিস দলকে রাখা হয়েছে শহর থেকে একটু দূরে একটি ক্রুজে ৷ সেখান থেকে অনুশীলনের জন্য বরাদ্দ স্কাই সিটি হলে পৌঁছতে তিন ঘণ্টা সময় লাগছে ৷ যা নিয়ে খানিক অভিযোগ রয়েছে ৷