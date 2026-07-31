'স্বপ্ন ছিল আরও বড় কিছু অর্জনের', আবেগঘন বার্তায় অ্যাথলেটিক্সকে বিদায় স্বপ্না বর্মনের

'স্বপ্ন ছিল আরও বড় কিছু অর্জনের', আবেগঘন বার্তায় অ্যাথলেটিক্সকে বিদায় স্বপ্না বর্মনের
আট বছর আগে জাকার্তা এশিয়াডে সোনা জিতেছিলেন জলপাইগুড়ির স্বপ্না ৷ হেপ্টাথলনে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেছিলেন তিনি ৷
Published : July 31, 2026 at 6:34 PM IST
জলপাইগুড়ি, 31 জুলাই: অ্যাথলেটিক্সকে বিদায় জানালেন স্বপ্না বর্মন ৷ শুক্রবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এশিয়াডে সোনাজয়ী ৷ 2018 জাকার্তা এশিয়ান গেমসের হেপ্টাথলনে সোনা জিতেছিলেন এই বঙ্গকন্যা ৷ প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে স্বপ্নার সেই সোনা জয় জলপাইগুড়িবাসীর কাছে যেমন ছিল পরম পাওনা, তেমনই এশিয়াডে স্বপ্নার সাফল্য বঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রেও ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷
তবে বিদায়ের আগে পর্যন্ত স্বপ্না যে অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জুড়ে ছিলেন এমনটা ভাবলে ভুল হবে ৷ এশিয়াডের সাফল্যকে পুঁজি করে উত্তরবঙ্গের অ্যাথলিট পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু ছন্দপতন ঘটে চলতি বছর বিধানসভার নির্বাচনের সময়। রেলের চাকরিরতা স্বপ্না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মতাদর্শকে আদর্শ করে নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন এবং একইসঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ৷ স্বপ্নাকে রেলের তরফে শো-কজ করা হয় ৷
এরপর তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য রেলের চাকরি থেকেই ইস্তফা দেন বছর উনত্রিশের স্বপ্না ৷ কিন্তু অ্যাথলিটের রাজনৈতিক স্বপ্ন সফল হয়নি ৷ রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী দীনেশ সরকারের কাছে বিরাট ব্যবধানে পরাজিত হতে হয় স্বপ্নাকে ৷ একদিকে রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা, অন্যদিকে রাজনীতিতে নেমে নির্বাচনে পরাজয় ৷ এরপর থেকে স্বপ্না নিজেকে গুটিয়েই রেখেছিলেন। এমনকী রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন আগেই ৷ শুক্রবার খেলাধুলো থেকেও অবসর নিলেন এশিয়াডের সোনাজয়ী ৷
সোশাল মিডিয়া পোস্টে এদিন স্বপ্না লিখেছেন, "এটা আমার জীবনের অন্যতম কঠিন সিদ্ধান্তের একটি ৷ অ্যাথলেটিক্স আমার কাছে খেলাধুলোর চেয়েও বেশি ৷ অ্য়াথলেটিক্স আমার পরিচয়, আমার আকাঙ্খা, আমার স্বপ্ন ৷ যে যাত্রাপথ অজস্র ত্যাগ, পরিশ্রম এবং অগণিত স্মৃতিতে পরিপূর্ণ ৷" তাঁর সংযোজন, "আমি সবটুকু এই খেলায় এবং দেশের জন্য উজাড় করে দিয়েছি ৷ আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আরও বড় কিছু অর্জনের, কিন্তু সেগুলো ছুঁতে পারিনি ৷ কিন্তু তাতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই কারণ, আমি জানি এই যাত্রাপথে আমি সর্বস্ব দিয়েছি ৷"
অর্জুন জয়ী স্বপ্না আরও বলেন, "আমি আজ অ্যাথলেটিক্স থেকে বিদায় নিচ্ছি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হৃদয় এবং প্রচুর স্মৃতি নিয়ে ৷ যেগুলো সারাজীবন আমি আগলে রাখব ৷ একজন এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ী এবং অর্জুন পুরস্কার প্রাপক হিসেবে গর্বের সঙ্গে আমি আমার সম্মান বহন করব ৷"