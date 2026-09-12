স্ট্রেংথ-কন্ডিশনিং কোচকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত কোচের অর্ন্তভুক্তি, বিতর্কে এশিয়াডগামী টেবল টেনিস দল
পায়াস, সিন্ড্রেলা ও সুতীর্থার পরামর্শদাতা হিসেবে জাপানে টিটি দলের সঙ্গে যাচ্ছেন প্রাক্তন জাতীয় কোচ সৌম্যদীপ রায় ৷
Published : September 12, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: শেষমুহূর্তে ব্যক্তিগত কোচের অর্ন্তভুক্তি ৷ তার জেরে ভারতের এশিয়ান গেমসগামী টেবল টেনিস দলের কোচের তালিকা থেকে বাদ পড়লেন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ জনসন সেলভাকুমার দেবরাজ ৷ যা এশিয়াড শুরুর দিনকয়েক আগে ভারতের টেবল টেনিস দলের অন্দরে ফের বিতর্কের সৃষ্টি করেছে ৷
এখন প্রশ্ন হল এশিয়ান গেমসগামী কোন কোচের অর্ন্তভুক্তিতে বাদ পড়তে হল দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে কাজ করা জনসনকে ? উত্তরটা হল পায়াস জৈন, সিন্ড্রেলা দাস এবং সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কোচ সৌম্যদীপ রায় ৷ বাঙালি এই কোচের কারণে এশিয়ান গেমসগামী ভারতীয় দলের বিমানে ওঠা হচ্ছে না স্ট্রেংথ-কন্ডিশনিং কোচের ৷
গত 12 জুলাই সৌম্যদীপ রায় টেবল টেনিস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার কাছে আবেদন করেন ওই তিন প্যাডলারের ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে জাপানে যাওয়ার জন্য ৷ কারণ তিনি পায়াস জৈন, সিন্ড্রেলা দাস, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শদাতা এবং টেকনিক্যাল কোচিংয়ের বিষয়টি দেখাশোনা করবেন ৷ প্রসঙ্গত, গত 10 জুন টিটিএফআই সচিব কমলেশ মেহতা ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে এশিয়ান গেমসের জন্য কোচেদের তালিকা দেন ৷ সেখানে ম্যাসিমো কসটানটিনি, সৌরভ চক্রবর্তী, মমতা প্রভু, সোমনাথ ঘোষ, সচিন শেট্টি, ফিজিও শ্বেতা অশোক সোনোয়ান, জনসন দেবরাজ এবং ম্যাসিওর অমরজিৎ সিং'য়ের নাম রয়েছে ৷
21 অগস্ট স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া সৌম্যজিত রায়ের অর্ন্তভুক্তি নিয়ে আইওএ-র মতামত জানতে চায় ৷ তিনদিন পরে আইওএ জানায় এই অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে একমাত্র মতামত দিতে পারে টিটিএফআই ৷ তবে এশিয়ান গেমসের কোটা বাড়ানো হবে না ৷ ভারতীয় টেবল টেনিস দলের সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, দলের কোচ হিসেবে সৌম্যদীপ রায় যাচ্ছেন না ৷ ম্যাচের সময় কোর্টেও বসতে পারবেন না ৷ ফিল্ড অব প্লে-তেও থাকতে পারবেন না ৷ ফলত তাঁর অর্ন্তভুক্তিতে জনসনের বাদ পড়া দুর্ভাগ্যজনক ৷
2021 সালের পর থেকে ভারতীয় টেবল টেনিস দলের কোচের পদে নেই সৌম্যদীপ রায় ৷ পাঁচ বছর পরে তিনি এশিয়ান গেমসে যাচ্ছেন তিন প্যাডলারের ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে ৷ উল্লেখ্য, বছর পাঁচেক আগে মণিকা বাত্রার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দলের কোচের পদ হারিয়েছিলেন তিনি ৷ এখানে বলে রাখা ভালো সৌম্যদীপের ছাত্র পায়াস জৈন এবং সুতীর্থা মুখোপাধ্য়ায় কেবল দলগত বিভাগে নামবেন ৷ একমাত্র সিন্ড্রেলা দাস দলগত ছাড়াও অংশ নেবেন ডাবলসে ৷