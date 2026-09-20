শেফালির পয়লা সেঞ্চুরি, বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়াডে পদক নিশ্চিত 'উইমেন ইন ব্লু'র

শেফালির পয়লা সেঞ্চুরি, বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়াডে পদক নিশ্চিত 'উইমেন ইন ব্লু'র
সোনা ধরে রাখতে ফাইনালে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি ভারতের মেয়েরা ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে গোল্ড মেডেল ম্য়াচ ৷
Published : September 20, 2026 at 2:59 PM IST
নিশিন (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: মহিলাদের আন্তর্জাতিক টি-20'তে সর্বাধিক রানের মালকিন হলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ সাদা-বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি এল শেফালি বর্মার ব্য়াটে ৷ আর ব্য়াটারদের গড়ে দেওয়া মঞ্চে বাকি কাজটা সারলেন বোলাররা ৷ সবমিলিয়ে বাংলাদেশকে 114 রানে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পৌঁছল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ একইসঙ্গে পদক নিশ্চিত করল গতবারের সোনাজয়ীরা ৷
আয়োজক জাপানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছনো ভারতীয় দল এদিন প্রথম ব্যাটিং করে চার উইকেটে 195 রান তোলে ৷ জবাবে পেস ও স্পিনের যুগলবন্দিতে ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে পড়শি দেশের ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ 81 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস ৷ অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্বর্ণপদক ম্য়াচে ভারতের মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা ৷ যা দিনকয়েক আগে হয়ে যাওয়া এশিয়া কাপ ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ৷
ওপেনিং জুটিতে এদিন মন্ধনা ও শেফালির 72 রানের জুটি ভারতের বড় ইনিংসের ভিত গড়ে দেয় ৷ 19 বলে 37 রানের ঝোড়ো ইনিংস আসে মন্ধনা'র ব্যাটে ৷ একইসঙ্গে নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের সর্বাধিক টি-20 রানের নজির ছাপিয়ে যান ভারতের বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ সুজি বেটসের 4,758 রান টপকে মন্ধনার ব্যাটে এখন 4,788 আন্তর্জাতিক টি-20 রান ৷ এরপর লম্বা হয়নি জি কমলিনীর (3) ইনিংস ৷
India secure their spot in the Women's Asian Games Finals with a comprehensive win over Bangladesh 💪— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/FU9ejrcSky pic.twitter.com/F90VX9T9e6
তৃতীয় উইকেটে শেফালির সঙ্গে জুটিতে 94 রান যোগ করেন অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ 33 বলে 40 রান করে ফেরেন তিনি ৷ তবে থামানো যায়নি শেফালি'কে ৷ 24 বলে হাফসেঞ্চুরির পর ইনিংসের শেষ ডেলিভারিতে পয়লা টি-20 সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ তাঁর 49 বলে 100 রানের ইনিংস সাজানো তিনটি চার ও ন'টি ছক্কায় ৷ মন্ধনা'র 100টি ছক্কার নজির ভেঙে এদিন মহিলা টি-20'তে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক 104টি ছক্কার নজিরও গড়ে ফেলেন শেফালি ৷ ন'রানে অপরাজিত থাকেন ভারতী ফুলমালি ৷ চার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 195 রান তোলে ভারতীয় দল ৷
𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 1️⃣0️⃣0️⃣ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄-𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐇𝐀𝐅𝐀𝐋𝐈 𝐕𝐄𝐑𝐌𝐀 💯— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
She reaches the milestone in just 4️⃣9️⃣ balls 👏🫡
Updates ▶️ https://t.co/zMJKYRAVhE#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/nEBfaU72JW
জবাবে 15.4 ওভারে 81 রানে শেষ বাংলাদেশের ইনিংস ৷ সর্বাধিক 23 বলে 27 রান করেন ওপেনার দিলারা আখতার ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র তিন বাংলাদেশ ব্য়াটারই দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছন ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক তিনটি করে উইকেট নেন নন্দনী শর্মা ও দীপ্তি শর্মা ৷ 2.4 ওভার হাত ঘুরিয়ে সাত রানে তিন উইকেট নেন অলরাউন্ডার দীপ্তি ৷ 25 রানে তিন উইকেট যায় পেসার নন্দনী'র ঝুলিতে ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর গোল্ড মেডেল ম্য়াচে মুখোমুখি হবে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ৷