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শেফালির পয়লা সেঞ্চুরি, বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়াডে পদক নিশ্চিত 'উইমেন ইন ব্লু'র

সোনা ধরে রাখতে ফাইনালে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি ভারতের মেয়েরা ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে গোল্ড মেডেল ম্য়াচ ৷

SHAFALI VERMA HITS MAIDEN T20I CENTURY
সেঞ্চুরির পর শেফালি (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 2:59 PM IST

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নিশিন (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: মহিলাদের আন্তর্জাতিক টি-20'তে সর্বাধিক রানের মালকিন হলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ সাদা-বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি এল শেফালি বর্মার ব্য়াটে ৷ আর ব্য়াটারদের গড়ে দেওয়া মঞ্চে বাকি কাজটা সারলেন বোলাররা ৷ সবমিলিয়ে বাংলাদেশকে 114 রানে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পৌঁছল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ একইসঙ্গে পদক নিশ্চিত করল গতবারের সোনাজয়ীরা ৷

আয়োজক জাপানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছনো ভারতীয় দল এদিন প্রথম ব্যাটিং করে চার উইকেটে 195 রান তোলে ৷ জবাবে পেস ও স্পিনের যুগলবন্দিতে ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে পড়শি দেশের ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ 81 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস ৷ অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্বর্ণপদক ম্য়াচে ভারতের মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা ৷ যা দিনকয়েক আগে হয়ে যাওয়া এশিয়া কাপ ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ৷

ওপেনিং জুটিতে এদিন মন্ধনা ও শেফালির 72 রানের জুটি ভারতের বড় ইনিংসের ভিত গড়ে দেয় ৷ 19 বলে 37 রানের ঝোড়ো ইনিংস আসে মন্ধনা'র ব্যাটে ৷ একইসঙ্গে নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের সর্বাধিক টি-20 রানের নজির ছাপিয়ে যান ভারতের বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ সুজি বেটসের 4,758 রান টপকে মন্ধনার ব্যাটে এখন 4,788 আন্তর্জাতিক টি-20 রান ৷ এরপর লম্বা হয়নি জি কমলিনীর (3) ইনিংস ৷

তৃতীয় উইকেটে শেফালির সঙ্গে জুটিতে 94 রান যোগ করেন অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ 33 বলে 40 রান করে ফেরেন তিনি ৷ তবে থামানো যায়নি শেফালি'কে ৷ 24 বলে হাফসেঞ্চুরির পর ইনিংসের শেষ ডেলিভারিতে পয়লা টি-20 সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ তাঁর 49 বলে 100 রানের ইনিংস সাজানো তিনটি চার ও ন'টি ছক্কায় ৷ মন্ধনা'র 100টি ছক্কার নজির ভেঙে এদিন মহিলা টি-20'তে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক 104টি ছক্কার নজিরও গড়ে ফেলেন শেফালি ৷ ন'রানে অপরাজিত থাকেন ভারতী ফুলমালি ৷ চার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 195 রান তোলে ভারতীয় দল ৷

জবাবে 15.4 ওভারে 81 রানে শেষ বাংলাদেশের ইনিংস ৷ সর্বাধিক 23 বলে 27 রান করেন ওপেনার দিলারা আখতার ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র তিন বাংলাদেশ ব্য়াটারই দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছন ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক তিনটি করে উইকেট নেন নন্দনী শর্মা ও দীপ্তি শর্মা ৷ 2.4 ওভার হাত ঘুরিয়ে সাত রানে তিন উইকেট নেন অলরাউন্ডার দীপ্তি ৷ 25 রানে তিন উইকেট যায় পেসার নন্দনী'র ঝুলিতে ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর গোল্ড মেডেল ম্য়াচে মুখোমুখি হবে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ৷

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পদক নিশ্চিত হরমনপ্রীতদের
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