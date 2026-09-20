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দিলপ্রীতের চার, ইন্দোনেশিয়াকে 13 গোল দিয়ে এশিয়াড শুরু পুরুষ হকি দলের

বিরাট জয় মহিলা হকি দলেরও ৷ উজবেকিস্তানকে তারা হারাল 19-0 গোলে ৷

INDIA BEAT INDONESIA IN HOCKEY
ভারতীয় হকি দলের গোল সেলিব্রেশন (HOCKEY INDIA X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 4:31 PM IST

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নাগোয়া (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক ধরে রাখার অভিযান শুরু হল ভারতীয় হকির ৷ ইন্দোনেশিয়াকে গোলের মালা পরিয়ে শুরুটা অবশ্য মেজাজেই করল দেশের পুরুষ হকি দল ৷ পুল-এ'র প্রথম ম্য়াচে এদিন 13-1 গোলে জিতল হরমনপ্রীত সিং অ্য়ান্ড কোং ৷

দিলপ্রীত সিং একাই করলেন চার গোল ৷ দু'টি করে গোল শিলানন্দ লাকরা ও সুখজিৎ সিং'য়ের ৷ এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুললেন অভিষেক, রাজিন্দর সিং, মনদীপ সিং, অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং এবং যুগরাজ সিং ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সান্ত্বনাসূচক একটি গোল করে ইন্দোনেশিয়া ৷ তবে স্কোরবোর্ড দেখেই পরিষ্কার শুরু থেকে শেষ ম্যাচে কতোটা আধিপত্য নিয়ে খেলেছে ভারতীয় দল ৷

এদিন ম্য়াচের ষষ্ঠ মিনিটে গোলের খাতা খোলে ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের ড্র্যাগ ফ্লিক প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে পাঠান শিলানন্দ ৷ 12 মিনিটে 2-0 করেন অভিষেক ৷ এরপর এক মিনিটের ব্যবধানে (18 ও 19 মিনিট) জোড়া গোলে ভারতের লিড 4-0 করেন দিলপ্রীত ৷ ঘড়ির কাঁটা মিনিট না-ঘুরতে এবার গোল রাজিন্দরের ৷ অভিষেকের আক্রমণ থেকে প্রতিহত হওয়া বল জালে পাঠিয়ে 5-0 করেন তিনি ৷ 21 মিনিটে মনদীপ ও 28 মিনিটে হরমনপ্রীতের গোলে বিরতির আগে 7-0 লিড নিয়ে নেয় ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়ক গোল করলেও আগের মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে স্কোর করতে ব্যর্থ হন হরমনপ্রীত ৷

33 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ইন্দোনেশিয়া একটি গোলের ব্যবধান কমালেও ভারতের গোল উৎসব বন্ধ হয়নি ৷ দু'মিনিট বাদে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন শিলানন্দ লাকরা ৷ 37 মিনিটে রিবাউন্ড থেকে হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করেন দিলপ্রীত ৷ 38 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলে 10-1 করেন সুখজিৎ ৷ অন্তিম কোয়ার্টার যুগরাজ, সুখজিৎ ও দিলপ্রীত গোল করে ভারতের 13 গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন ৷

অন্যদিকে মহিলা হকি দল উজবেকিস্তানকে হারাল 19-0 গোলে ৷ বিশ্বকাপে পঞ্চমস্থানে শেষ করে পাঁচ দশকের সেরা ফলাফল করেছে দেশের মেয়েরা ৷ সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে এশিয়াডের শুরুতে দুরন্ত গতবারের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷ ফরোয়ার্ড দীপিকা একাই করেন আট গোল ৷ হ্য়াটট্রিক আসে ঈশিকা চৌধুরি'র স্টিক থেকে ৷

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TAGGED:

ইন্দোনেশিয়াকে 13 গোল দিল ভারত
ভারতীয় হকি দল
এশিয়ান গেমস 2026
19 গোলে জয় মহিলা হকি দলের
INDIA THRASH INDONESIA IN HOCKEY

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