দিলপ্রীতের চার, ইন্দোনেশিয়াকে 13 গোল দিয়ে এশিয়াড শুরু পুরুষ হকি দলের

দিলপ্রীতের চার, ইন্দোনেশিয়াকে 13 গোল দিয়ে এশিয়াড শুরু পুরুষ হকি দলের
বিরাট জয় মহিলা হকি দলেরও ৷ উজবেকিস্তানকে তারা হারাল 19-0 গোলে ৷
Published : September 20, 2026 at 4:31 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক ধরে রাখার অভিযান শুরু হল ভারতীয় হকির ৷ ইন্দোনেশিয়াকে গোলের মালা পরিয়ে শুরুটা অবশ্য মেজাজেই করল দেশের পুরুষ হকি দল ৷ পুল-এ'র প্রথম ম্য়াচে এদিন 13-1 গোলে জিতল হরমনপ্রীত সিং অ্য়ান্ড কোং ৷
দিলপ্রীত সিং একাই করলেন চার গোল ৷ দু'টি করে গোল শিলানন্দ লাকরা ও সুখজিৎ সিং'য়ের ৷ এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুললেন অভিষেক, রাজিন্দর সিং, মনদীপ সিং, অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং এবং যুগরাজ সিং ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সান্ত্বনাসূচক একটি গোল করে ইন্দোনেশিয়া ৷ তবে স্কোরবোর্ড দেখেই পরিষ্কার শুরু থেকে শেষ ম্যাচে কতোটা আধিপত্য নিয়ে খেলেছে ভারতীয় দল ৷
এদিন ম্য়াচের ষষ্ঠ মিনিটে গোলের খাতা খোলে ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের ড্র্যাগ ফ্লিক প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে পাঠান শিলানন্দ ৷ 12 মিনিটে 2-0 করেন অভিষেক ৷ এরপর এক মিনিটের ব্যবধানে (18 ও 19 মিনিট) জোড়া গোলে ভারতের লিড 4-0 করেন দিলপ্রীত ৷ ঘড়ির কাঁটা মিনিট না-ঘুরতে এবার গোল রাজিন্দরের ৷ অভিষেকের আক্রমণ থেকে প্রতিহত হওয়া বল জালে পাঠিয়ে 5-0 করেন তিনি ৷ 21 মিনিটে মনদীপ ও 28 মিনিটে হরমনপ্রীতের গোলে বিরতির আগে 7-0 লিড নিয়ে নেয় ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়ক গোল করলেও আগের মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে স্কোর করতে ব্যর্থ হন হরমনপ্রীত ৷
𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 20, 2026
The Indian Men’s Team opened their Asian Games 2026 campaign with a commanding 13-1 win over Indonesia! 🏑💪
Relive the action from a dominant outing in Aichi-Nagoya. 📸⚡#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/vd5scKRlgv
33 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ইন্দোনেশিয়া একটি গোলের ব্যবধান কমালেও ভারতের গোল উৎসব বন্ধ হয়নি ৷ দু'মিনিট বাদে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন শিলানন্দ লাকরা ৷ 37 মিনিটে রিবাউন্ড থেকে হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করেন দিলপ্রীত ৷ 38 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলে 10-1 করেন সুখজিৎ ৷ অন্তিম কোয়ার্টার যুগরাজ, সুখজিৎ ও দিলপ্রীত গোল করে ভারতের 13 গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন ৷
𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 20, 2026
The Indian Women’s Team begins its Asian Games 2026 campaign with a 19-0 win over Uzbekistan, led by Deepika’s whopping 8 goals. 🏑💙
𝗢𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗼𝗻𝗲! India face Indonesia tomorrow. 🇮🇳🏑#HockeyIndia… pic.twitter.com/XcZzsS1BOV
অন্যদিকে মহিলা হকি দল উজবেকিস্তানকে হারাল 19-0 গোলে ৷ বিশ্বকাপে পঞ্চমস্থানে শেষ করে পাঁচ দশকের সেরা ফলাফল করেছে দেশের মেয়েরা ৷ সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে এশিয়াডের শুরুতে দুরন্ত গতবারের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷ ফরোয়ার্ড দীপিকা একাই করেন আট গোল ৷ হ্য়াটট্রিক আসে ঈশিকা চৌধুরি'র স্টিক থেকে ৷