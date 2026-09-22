লক্ষ্য'র স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, আয়োজক জাপানকে ধরাশায়ী করে পদক নিশ্চিত পুরুষ ব্য়াডমিন্টন দলের

লক্ষ্য'র স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, আয়োজক জাপানকে ধরাশায়ী করে পদক নিশ্চিত পুরুষ ব্য়াডমিন্টন দলের
জাপানের কাছে হেরেই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে মহিলা ব্যাডমিন্টন দল ৷
Published : September 22, 2026 at 4:46 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 22 সেপ্টেম্বর: মহিলা দলের হারের বদলা নিল ভারতের পুরুষ ব্য়াডমিন্টন দল ৷ আয়োজক জাপানকে 3-0 ব্য়বধানে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল ৷ শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে পদকও নিশ্চিত করে ফেলল তারা ৷
গতবছর রুপো জয়ের পর চলতি সংস্করণে পদক নিশ্চিত করে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ল পুরুষ ব্য়াডমিন্টন দল ৷ এর আগে 1982 এবং 1986 এশিয়ান গেমসে টানা পদক জিতেছিল ভারতীয় দল ৷ অর্থাৎ, চার দশক বাদে ফের এশিয়াডের টানা দু'টি সংস্করণে পদক নিশ্চিত করলেন দেশের পুরুষ শাটলাররা ৷ আয়োজকদের বিরুদ্ধে এদিন ভারতের জয়ের রূপকার হলেন লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টি এবং সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি জুটি ৷
এরমধ্যে প্রথম টাইয়ে পিছিয়ে পড়ে লক্ষ্য'র দুরন্ত প্রত্য়াবর্তন ভারতের জয়ে সবচেয়ে বড় পাওনা ৷ বিশ্বের সাত নম্বর কোদাই নারাওকা'র কাছে প্রথম গেমে এদিন 11-21 ব্যবধানে ধরাশায়ী হতে হয় ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার বয়'কে ৷ সেখান থেকে টানা দু'টি গেম জিতে ভারতকে 1-0 লিড এনে দেন আলমোরার শাটলার ৷ এর মধ্যে নির্ণায়ক গেমে একসময় 14-19 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন তিনি ৷ সেখান থেকে টানা সাত পয়েন্ট সংগ্রহ করে ভারতকে এগিয়ে দেন বিশ্বের 14 নম্বর লক্ষ্য ৷ নারাওকা'র বিরুদ্ধে এদিন এক ঘণ্টা ছয় মিনিটের উত্তেজক লড়াই চলে তাঁর ৷
আর লক্ষ্য'র পিছিয়ে পড়ে দুর্ধর্ষ জয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগায় ডাবলস জুটি সাত্বিক-চিরাগকে ৷ তুল্যমূল্য লড়াই হলেও স্ট্রেট গেমেই জয় নিশ্চিত করেন বিশ্বের পাঁচ নম্বর ডাবলস জুটি ৷ তবে তাঁদের বিপক্ষে ছিলেন প্রাক্তন দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হোকি তাকুরো ও কোবাইয়াশি ইয়ুগো জুটি ৷ তা সত্ত্বেও ভারতীয় শাটলারদ্বয়ের পক্ষে ফলাফল 21-18, 24-22 ৷
History in the making! 🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) September 22, 2026
Badminton history repeated as the Indian Men's Team secures a back-to-back podium finish at the 20th Asian Games in Aichi-Nagoya 2026—a feat accomplished after 40 long years! 🏸🔥 pic.twitter.com/3oTdOJxf2n
এরপর তৃতীয় টাইয়ে ম্য়াচ শেষ করে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় আয়ুষ শেট্টির কাঁধে ৷ চলতি বছর ব্য়াডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছে যাঁর উত্থানের শুরু ৷ গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে নিরাশ করেননি আয়ুষ ৷ ব়্যাংকিংয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকা বিশ্বের 16 নম্বর কোকি ওয়াতানাবে'কে স্ট্রেট গেমে হারান তিনিও ৷
21-10, 21-19 ব্যবধানে সহজেই জিতে পুরুষ ব্য়াডমিন্টন দলকে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী করেন কর্ণাটকের এই শাটলার ৷ সেমিফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে বিজয়ীর মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল ৷ উল্লেখ্য, গত সংস্করণে চিনের কাছে হেরেই সোনা হাতছাড়া হয়েছিল ভারতের ৷ উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই জাপানের কাছে শেষ আটে 1-3 ব্যবধানে হেরে পদক হাতছাড়া হয়েছে মহিলা ব্যাডমিন্টন দলের ৷