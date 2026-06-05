ক্রীড়াক্ষেত্রে দু'শো কোটির প্রকল্পের জন্য জমি দেয়নি মমতার সরকার, বিস্ফোরক দিন্দা

ক্রীড়াক্ষেত্রে দু'শো কোটির প্রকল্পের জন্য জমি দেয়নি মমতার সরকার, বিস্ফোরক দিন্দা
এবার থেকে বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতির দায়িত্বে থাকবেন ক্রীড়াবিদরাই, আশ্বাস ময়নার বিধায়কের ৷
Published : June 5, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: খেলার আঙিনাকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে ৷ মন্ত্রী হয়ে এমনই ডাক দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷ এবার একই কথার পুনরাবৃত্তি অশোক দিন্দার গলায় ৷ দফতর বণ্টন না-হলেও সদ্য প্রতিমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন তিনি ৷ আর মন্ত্রী হয়েই ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলার দুর্দশা নিয়ে সরব হলেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ৷
বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতির দায়িত্বে এবার থেকে ক্রীড়াবিদরাই থাকবেন, জোর গলায় জানালেন ময়নার বিধায়ক ৷ পাশাপাশি রাজ্যের বুকে একাধিক ক্রীড়া প্রকল্প গড়ে তোলারও প্রতিশ্রুতি দিলেন বাংলার প্রাক্তন তারকা পেসারের ৷ একইসঙ্গে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া 200 কোটির ক্রীড়া প্রকল্প তৈরির জন্য পূর্বতন সরকারের কাছে জমি চেয়েও যে পায়নি, তাও স্পষ্ট করলেন অশোক দিন্দা ৷ এমনকী বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপিত করায় তাঁকে হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছিল বলে জানান প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে চারশোরও বেশি উইকেটের মালিক ৷
বিস্ফোরক প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, "এ রাজ্যে ক্রীড়া প্রকল্প গড়তে চেয়েছিল সাই ৷ যার জন্য 25 একর জমি চাওয়া হয়েছিল তৃণমূল সরকারের আমলে ৷ কিন্তু সেই জমি দেওয়া হয়নি ৷ তৎকালীন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে কথা হয় আমার ৷ উনি জানিয়েছিলেন, বাংলায় জমি সংকটের কারণে সাই'য়ের প্রকল্প গড়া যাচ্ছে না ৷"
দিন্দা জানিয়েছেন, তিনি বিধায়ক হওয়ার পরের বছরই জানতে পারেন সাই'য়ের আটকে থাকা প্রকল্পের কথা ৷ বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতি নিয়ে অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েই তিনি সরকারের জমি না-দেওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন ৷ বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে বিধানসভায় সরবও হয়েছিলেন দিন্দা ৷ পরিপ্রেক্ষিতে সাসপেনশনের হুমকি আসে তাঁর কাছে ৷ দিন্দা জানান, 2022 সালে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের নথি বিধানসভায় পেশ করলেও সেখানে 200 কোটি টাকার উল্লেখ ছিল না ৷ সেই কারণেই সতর্ক করা হয়েছিল তাঁকে ৷
সে যাইহোক, এবার সাই'য়ের প্রকল্প তৈরি হবে বাংলার বুকে ৷ এমনটাই আশ্বাস প্রাক্তন ক্রিকেটারের ৷ কলকাতা, বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলিতে এই পরিকাঠামো তৈরি হতে পারে বলে আভাস দিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী ৷ বর্তমান রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আবেদনও করেছেন দিন্দা ৷ এরই পাশাপাশি দিন্দা হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মতো রাজ্যের একাধিক ক্রীড়া সংস্থার শীর্ষপদ আঁকড়ে থাকা চলবে না ৷ তারা খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন তবে নির্ণায়ক ভূমিকায় নয় ৷ নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবেন ক্রীড়াবিদরাই ৷