ভারতীয় দলের কোচ হতে রাজি, কলকাতায় এসে জানালেন নেহরা

ভারতীয় দলের কোচ হতে রাজি, কলকাতায় এসে জানালেন নেহরা
বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে সোমবার প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন নেহরা ৷
Published : September 8, 2026 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: সুযোগ পেলে শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানির দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন ৷ সিএবি'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে জানালেন আশিস নেহরা ৷ ভারতীয় দলের কোচের হটসিটে গৌতম গম্ভীরের পারফরম্যান্স সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নের মুখে ৷ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত কোচ হিসেবে গম্ভীর নিয়েছেন বা নিচ্ছেন, যা সাফল্যের পথ খুলে দেওয়ার বদলে ব্যুমেরাং হয়েছে ৷ শ্রীলঙ্কা সফরে সদ্য টেস্ট সিরিজ জিতলেও সেখানেও প্রশ্নের মুখে কোচ গম্ভীরের ভূমিকা ৷ ফলে ভারতীয় দলের নতুন কোচের প্রয়োজনীয়তা এড়ানো যাচ্ছে না ৷ বিশেষ করে লাল-বলের ফরম্য়াটে ৷
বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে সোমবার প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন নেহরা ৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন একদা ভারতীয় দলের পেস বিভাগের অন্যতম স্তম্ভকে জাতীয় দলের কোচ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "বিসিসিআই'য়ের ভাবনার কথা জানি না ৷ তবে আগামিদিনে কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেলে আমি তা গ্রহণ করতে তৈরি ৷"
ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট ৷ বহু নতুন নামের সমাহার ৷ দলের মানসিকতাতেও বদল আসছে স্বাভাবিকভাবেই ৷ টেস্ট এবং ওডিআই ফরম্য়াটে নেতা শুভমান গিল দলের দায়িত্বে ৷ তাঁর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে ৷ আশিস নেহরা জানান, গুজরাত টাইটান্সের হয়ে আইপিএলে যুক্ত থাকার ফলে শুভমনের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ৷ জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে শুভমন আরও উন্নতি করবে বলেও মনে করেন নেহরা ৷ সামনের বছরেই ওয়ান-ডে বিশ্বকাপ ৷ 2027 সালে আইসিসি'র সেই মেগা ইভেন্টে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার খেলা উচিত কি না, সে বিষয়ে নেহরা অবশ্য মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন ৷
ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সিএবি'র বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সোমবার পূর্বঘোষণা মতো জীবনকৃতি সম্মানে পেলেন বাংলার প্রাক্তন তারকা স্পিনার উৎপল চট্টোপাধ্যায় ৷ একই সম্মানে সম্মানিত মহিলা ক্রিকেটার পূর্ণিমা চৌধুরী ৷ বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন সুদীপ কুমার ঘরামি ৷ বর্ষসেরা বোলার মহম্মদ শামি ৷ যদিও দলীপ ট্রফি ফাইনাল চলায় দু'জনের কেউই এদিন পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি ৷ অনুষ্ঠান আয়োজনে ত্রুটি না-থাকলেও অনেক কিছুই যেন তালকাটা ৷ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই অডিটোরিয়াম ফাঁকা হতে শুরু করে ৷ অনেক পরে এসেছিলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার ও রাজ্যের মন্ত্রী অশোক দিন্দা ৷ এছাড়া রাজ্য প্রশাসনের অনেকে আমন্ত্রিত থাকলেও আসেননি ৷
সতেরো দিন বাদে সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ সেখানে সচিব এবং যুগ্ম-সচিব পদের নির্বাচন রয়েছে ৷ যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে ৷ ফলে সিএবি'র আভ্যন্তরীণ জোট এবং ভোটের অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনার প্রভাব হয়তো পড়ল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতেও ৷ এদিকে, প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ি জানিয়ে দিলেন ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে সিএবি'র তরফে ৷ সোমবার সিএবি'র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হয় প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং অনূর্ধ্ব-19 দলের কোচ সৌরাশিস সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়েছেন ৷ কিন্তু সৌরাশিস জানিয়েছেন, অভিযোগ দায়ের করলে তবেই অভিযোগ তোলার বিষয় থাকে। কিন্তু বাস্তবে তিনি কোনও অভিযোগই করেননি ৷ সুতরাং, বিষয়টি নিয়ে ভুল তথ্য পেশ করা হচ্ছে ৷