চাকরি বাঁচলেও অ্য়াশেজ হার নেতৃত্বের 'কঠিনতম অধ্য়ায়', জানালেন স্টোকস

চাকরি বাঁচলেও অ্য়াশেজ হার নেতৃত্বের 'কঠিনতম অধ্য়ায়', জানালেন স্টোকস
অ্য়াশেজ হার থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসার বার্তা দিলেন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ জানালেন গত তিন মাস কঠিন সময় কেটেছে তাঁর ৷
Published : March 24, 2026 at 10:08 AM IST
লন্ডন, 24 মার্চ: অজিভূমে মাত্র 11 দিনের মধ্যে অ্য়াশেজ হার ৷ তাও আবার দু'ম্য়াচ বাকি থাকতে ৷ মর্যাদার লড়াইয়ে লজ্জাজনক সেই পরাজয়ের পর্যালোচনা শেষ করল ইংল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ তবে 1-4 ব্যবধানে অ্যাশেজ হেরেও চাকরি বেঁচে গেল অধিনায়ক বেন স্টোকস, হেড কোচ ব্র্রেন্ডন ম্য়াককালাম এবং দলের ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর রব কি'র ৷
চাকরি বাঁচলেও অ্যাশেজ হার নিয়ে অবশ্য শেষমেশ মুখ খুললেন ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকস ৷ জানালেন অ্যাশেজ হার তাঁর অধিনায়কত্বের 'সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়' ৷ পাশাপাশি কোচ এবং ম্য়ানেজিং ডিরেক্টরের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি লম্বা পোস্টে অনুরাগীদের পাশে থাকার অনুরোধও করলেন স্টোকস ৷
দেশের ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে বহাল রাখার পর ম্যাককালাম ও কি'র সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন স্টোকস ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "কোনও সন্দেহ নেই যে শেষ তিন মাস অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় পার করেছি ৷ বিভিন্নভাবে আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি ৷ আমার মনে হয় অন্য়ান্য সব অধিনায়কও এই সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন ৷"
স্টোকসের সংযোজন, "বাজ (ম্য়াককালাম), রবের (কি) সঙ্গে আমার এই দলটাকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে ৷ আমরা সে জন্য নিজেদের সবটা উজাড় করে দেব ৷ আমরা জানি কী ভুলচুক হয়েছে এবং আমরা সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি ৷ আমার মনে হয় সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতা আমাদের বেশি করে শিক্ষা দিয়ে যায় ৷" একইসঙ্গে পুরনো টিমের সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে পুনরায় কাজের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি তারকা অলরাউন্ডার ৷ আগামী জুনে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ দিয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে নয়া অধ্যায় শুরু হচ্ছে বেঞ্জামিন অ্যান্ড্রু স্টোকসের ৷
এদিক অ্য়াশেজে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পরও স্টোকসদের আরও একবার সুযোগ দেওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করলেন ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সিইও রিচার্ড গুড ৷ তিনি স্পষ্ট জানালেন, খারাপ ফলাফলের পর কোচ-ম্য়ানেজারদের ছাঁটাই করা খুব সহজ, তবে তাঁরা সেই পথে হাঁটছেন না ৷ তাঁর কথায়, "ক্রিকেট এমন একটা স্বতন্ত্র খেলা যেখানে একটি লিডারশিপ দলের ভীষণ প্রয়োজন ৷ এটা ফুটবল নয় যেখানে একটি ব্যর্থতা কিংবা সাফল্যের ভাগীদার সিংহভাগ ম্য়ানেজারে থাকেন ৷"
পারথ, ব্রিসবেন এবং অ্যাডিলেড ৷ 2025-26 অ্য়াশেজের প্রথম তিন টেস্ট মাত্র 11 দিনের মধ্যে হেরে অ্যাশেজ পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন হাতছাড়া করেছিল ব্রিটিশরা ৷ এরপর মেলবোর্নে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট জিতে খানিক মুখরক্ষা হলেও সিডনি পঞ্চম টেস্ট হেরে ক্ষত আরও গভীর হয় ইংল্য়ান্ডের ৷ 1-4 ব্যবধানে অ্যাশেজ হেরে দেশে ফেরেন বেন স্টোকস, হ্যারি ব্রুকরা ৷