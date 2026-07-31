এশিয়া-প্যাসিফিকে রুপো জিতেও অর্থকষ্টে থমকে অনামিকার স্বপ্ন

এশিয়া-প্যাসিফিকে রুপো জিতেও অর্থকষ্টে থমকে অনামিকার স্বপ্ন
এশিয়া-প্যাসিফিক পাওয়ার-লিফটিং'য়ে রুপো জয়ের সুবাদে কমনওয়েলথ চ্য়াম্পিয়নশিপের যোগ্য়তা অর্জন করেছেন অনামিকা ৷ কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় কি অংশ নিতে পারবেন তিনি ?
Published : July 31, 2026 at 6:51 PM IST
আসানসোল, 31 জুলাই: সাফল্য আকাঙ্খাকে উসকে দেয়, আর আকাঙ্খা তৈরি করে স্বপ্নপূরণের হাতছানি ৷ কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণের পথে কখনও কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থাভাব ৷ যা বড়ই হতাশার ৷ এশিয়া-প্যাসিফিক পাওয়ার-লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয়ের সুবাদে আসানসোলের অনামিকা মুখোপাধ্যায় এখন পরিচিত নাম ৷ সেখানে পোডিয়াম ফিনিশ করে আসন্ন কমনওয়েলথ পাওয়ার-লিফটিং চ্য়াম্পিয়নশিপের যোগ্য়তা অর্জন করেছেন অনামিকা ৷ কিন্তু অর্থের কারণে থমকে গিয়েছে বঙ্গকন্য়ার স্বপ্ন ৷ আগামিদিনে সরকারি সহায়তা কিংবা শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতার অপেক্ষায় অনামিকা ৷
বাবা সুকুমার মুখোপাধ্যায় সামান্য নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করেন ৷ মা-ও যুক্ত অস্থায়ী কাজের সঙ্গে ৷ সবমিলিয়ে সংসার চালানোই যেখানেই দায়, সেখানে পাওয়ার-লিফটিং'য়ের মত ব্যয়সাপেক্ষ খেলা চালিয়ে যাওয়া বিরাট চ্যালেঞ্জ আসানসোলের অনামিকার কাছে ৷ অর্থাৎ, সাফল্য সত্ত্বেও অর্থাভাবে থমকে স্বপ্ন ৷ আসানসোলের মহিশীলার বাসিন্দা অনামিকা বাংলায় স্নাতক ৷ তাঁর পাওয়ার-লিফটিং'য়ে আসার বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ ৷
চারবছর আগে দিদির সঙ্গে জিমে ভর্তি হয়েছিলেন ওজন কমানোর জন্য ৷ সেখানে কোচের উৎসাহে অনামিকা শুরু করেছিলেন পাওয়ার-লিফটিং ৷ পরবর্তীতে জেলাস্তরে সোনা জয়ের পর তাঁর পাওয়ার-লিফটিং নিয়ে এগোনোর বাসনা তীব্র হয় ৷ এরপর ঝাড়খন্ডের বোকারো'য় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে টানা অনুশীলন। যার ফলাফল হিসেবে রাজ্যস্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সোনা জেতার পাশাপাশি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ও ফেডারেশনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতাতেও সোনা জয় করেন তিনি ৷
সেই সুবাদেই সুযোগ চলে আসে এশিয়া-প্যাসিফিকে যোগ দেওয়ার ৷ যেখানে চলতি মাসেই মহিলাদের 52 কেজি বিভাগে রুপো জিতে দেশে ফিরেছেন তিনি ৷ পোডিয়াম ফিনিশের পথে 320 কেজি ওজন তুলেছেন অনামিকা ৷ আর এই সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁকে ৷ কিন্তু সেই সাফল্য আর বাস্তবের মাঝে অন্তরায় অর্থ ৷ অনামিকা বলেন, "ওপেন ক্যাটেগরিতে অংশ নিয়ে আমি কোনও সরকারি সহায়তা পাইনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়া-প্যাসিফিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে আমার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ৷ আমি ঋণ নিয়ে, কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তা নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম ৷ কিন্তু আগামীতে লড়াই করার কোনও সামর্থ্য আমার নেই ৷"
অনামিকার কথায়, "আগামী সেপ্টেম্বরে কানাডায় কমনওয়েলথ পাওয়ার-লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। মানসিকভাবে সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেও অর্থের কারণে এগোতে পারছি না ৷ প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হবে কানাডায় সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ৷ কেউ যদি আমার পাশে থাকেন তবে আগামীতেও আমি দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারব ৷"
পাওয়ার-লিফটিং এমনিতেই ব্যয়সাপেক্ষ একটি খেলা ৷ অনামিকা জানান, পোশাকের দাম প্রায় 25 হাজার টাকা, বেল্টের দাম আনুমানিক 30 হাজার। শুধু তাই নয়, নি-ক্যাপ ও অনান্য আনুষাঙ্গিক খরচও অনেক ৷ একইসঙ্গে ওজন ঠিক রাখতে ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ডায়েট ও নানা ধরনের সাপ্লিমেন্ট জরুরি ৷ তারও খরচ আকাশছোঁয়া ৷ যা নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করা বাবা সামান্য বেতনে চালিয়ে যেতে পারছেন না ৷
সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, "মেয়ের সাফল্যে তো গর্ব হচ্ছেই ৷ কিন্তু ওর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ হচ্ছি ৷ তেমন কোনও সংগঠন বা শুভানুধ্যায়ী অনামিকার পাশে দাঁড়ালে আগামীতে আমার মেয়ে আরও ভালো ফল করবে ৷ এটা আমার বিশ্বাস।"