মিয়ামির ফাইনালে সাবালেঙ্কা, জিতলেই স্পর্শ করবেন স্টেফি-ক্লিস্টার্সদের মহানজির

মিয়ামির ফাইনালে সাবালেঙ্কা, জিতলেই স্পর্শ করবেন স্টেফি-ক্লিস্টার্সদের মহানজির
ইন্ডিয়ান ওয়েলস ফাইনালের পর মিয়ামি ওপেনের শেষ চারে সাবালেঙ্কার কাছে হারলেন রিবাকিনা ৷ কাজাখ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিশ্বের পয়লা নম্বর জিতলেন স্ট্রেট সেটে ৷
Published : March 27, 2026 at 12:27 PM IST
ফ্লোরিডা, 27 মার্চ: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে হারের বদলা নিয়ে সপ্তাহদু'য়েক আগে ইন্ডিয়ান ওয়েলসের ফাইনালে এলিনা রিবাকিনাকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার সেই রিবাকিনাকে ফের হারালেন আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ এবার মিয়ামি ওপেনের সেমিফাইনালে কাজাখস্তান প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ সেইসঙ্গে টানা দ্বিতীয়বার এই ডব্লিউটিএ-1000 প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন বেলারুশ-কন্যা ৷
মিয়ামি ওপেনের ফাইনালে পৌঁছনোয় সাবালেঙ্কার সামনে এখন বড়সড় রেকর্ডের হাতছানি ৷ শনিবার ফাইনালে মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী কোক গফ'কে হারালে বিশ্বের পঞ্চম মহিলা প্লেয়ার হিসেবে 'সানসাইন ডাবল' (ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মিয়ামি ওপেন) জয়ের নজির গড়বেন সাবালেঙ্কা ৷ অর্থাৎ, সেই নজির থেকে মাত্র একধাপ দূরে তিনি ৷ গতবছর মিয়ামিতে খেতাব জিতলেও ইন্ডিয়ান ওয়েলসের ফাইনালে হেরেছিলেন সাবালেঙ্কা ৷ এবার অবশ্য ইন্ডিয়ান ওয়েলসে খেতাব জিতেই মিয়ামিতে এসেছেন তিনি ৷
স্টেফি গ্রাফ (1994, 1996), কিম ক্লিস্টার্স (2005), ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা (2016) এবং ইগা শিয়নটেক (2022) ৷ আপাতত এই চার মহিলা প্লেয়ারের ঝুলিতে রয়েছে 'সানসাইন ডাবল' জয়ের রেকর্ড ৷ অর্থাৎ, শনিবাসরীয় ফাইনালে গফ'কে হারালে উপরোক্ত চারজনের সঙ্গে এলিট ক্লাবে বসে পড়বেন বেলারুশের টেনিস তারকা ৷ যাঁর ঝুলিতে রয়েছে চার-চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবও ৷
বৃহস্পতিবার মিয়ামি ওপেনের সেমিফাইনালে রিবাকিনাকে একপ্রকার উড়িয়েই দিলেন সাবালেঙ্কা ৷ স্ট্রেট সেটে বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস প্লেয়ারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 6-4 ৷ ফাইনালে প্রবেশ করতে এদিন কোর্টে মাত্র এক ঘণ্টা 19 মিনিট সময় নিলেন সাবালেঙ্কা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, এই নিয়ে 17 বার কেরিয়ারে একে অপরের মুখোমুখি হলেন সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা ৷ মিয়ামির সেমিফাইনাল জিতে সেই পরিসংখ্য়ানটা আরও উন্নত করলেন প্রথমজন ৷ এই নিয়ে 10 বার রিবাকিনাকে হারালেন সাবালেঙ্কা ৷ পক্ষান্তরে রিবাকিনার জয় সাতটি ম্য়াচে ৷
অন্য সেমিফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রের কারোলিনা মুচোভাকে হারিয়ে প্রথমবার মিয়ামি ওপেনের ফাইনালে পৌঁছলেন কোকো গফ ৷ শেষ চারে 6-1, 6-1 ব্যবধানে দাপুটে জয় তুলে নিলেন তিনি ৷ গফের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াই নিয়ে বলতে গিয়ে সাবালেঙ্কা বলেন, "একটা দুর্ধর্ষ লড়াই হতে চলেছে ৷ ওর বিরুদ্ধে আরও একটা ফাইনাল খেলব ভেবে ভীষণ উত্তেজিত ৷"