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'টেনিস ছাড়তে চাই', রোলাঁ গারোয় অবাক বিদায়ের পর ঘোষণা সাবালেঙ্কার

লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম খেতাব জয়ের অপেক্ষা বাড়ল বেলারুশ-তারকার ৷ সাবালেঙ্কা'কে হারিয়ে প্রথম কোনও মেজরের শেষ চারে স্নাইদার ৷

ARYNA SABALENKA SHOCK EXIT FROM FRENCH OPEN
ফরাসি ওপেন থেকে অবাক বিদায় সাবালেঙ্কার (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 9:56 AM IST

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প্যারিস, 4 জুন: চতুর্থ রাউন্ডে নাওমি ওসাকা'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে পৌঁছেছিলেন শেষ আটে ৷ গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম বিজয়ী একমাত্র টেনিস তারকা হিসেবে মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টারে পা রেখেছিলেন তিনি ৷ ফরাসি ওপেনে প্রথম খেতাব জয় তাঁর সামনে অনেকটা ওপেন থাকলেও পারলেন না আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম শিরোপা জয়ের অপেক্ষা বাড়িয়ে বিদায় নিলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ আর বিদায়ের পর হতাশ সাবালেঙ্কা জানালেন, টেনিস ছাড়তে চান ৷

রুশ প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়ানা স্নাইদারের বিরুদ্ধে প্রথম সেট জিতেও শেষ চারে পৌঁছতে ব্যর্থ বেলারুশ তারকা ৷ সাবালেঙ্কাকে প্রতিযোগিতার 25তম বাছাই হারালেন 3-6, 7-5, 6-0 সেটে ৷ যাকে চলতি রোলাঁ গারোর আরেকটি অঘটন বললে ভুল বলা হয় না ৷ অবাক হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে চারটি মেজরের মালকিন সাবালেঙ্কা বলেন, "কোনও ভাবনা কোনও আবেগ কাজ করছে না ৷ আমি এই মুহূর্তে টেনিস ছাড়তে চাই ৷ কিন্তু কয়েকটাদিন দেখি ৷ আশা করি মানসিকভাবে ঠিক হতে পারব ৷"

এদিন প্রথম সেটে সহজ জয়ের পর দ্বিতীয় সেটে একসময় 4-1 ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন সাবালেঙ্কা ৷ প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টারে পা-রাখা স্নাইদারের বিরুদ্ধে জয় থেকে এদিন একসময় মাত্র দু'পয়েন্ট দূরে ছিলেন বিশ্বের এক নম্বর ৷ নিজের সার্ভিস থেকে সেই দু'পয়েন্ট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন ৷ অন্যদিকে সাবালেঙ্কার সার্ভিস ব্রেক করে খাদের কিনারা থেকে সেই যে ম্য়াচে ফেরেন স্নাইদার ৷ এরপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ৷

সাবালেঙ্কার মানের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে টানা 10টি গেম জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন রুশ প্লেয়ার ৷ যা এককথায় অবিশ্বাস্য ৷ এপ্রসঙ্গে ম্য়াচ শেষে সাবালেঙ্কা হতাশার সুরে আরও বলেন, "টানা 10টা গেম হারলাম ৷ জানি না শেষ কবে এমনটা আমার সঙ্গে হয়েছে ৷ মানসিকভাবে আমি গভীর বিপর্যস্ত ৷ বিষয়টা থেকে বেরোতে পারছি না মোটেই ৷"

অন্যদিকে সাবালেঙ্কা'কে ছিটকে দিয়ে উচ্ছ্বসিত স্নাইদার ৷ প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ চারে পৌঁছে তিনি বলেন, "সত্যি বলতে আমি বাকরুদ্ধ ৷ অত্যন্ত খুশি ৷ আমি পয়েন্ট ধরে ধরে ভাবছিলাম ৷ বিশ্বের এক নম্বরের বিরুদ্ধে খেলছিলাম তাই সেরাটা উজাড় করে দিয়েছি ৷ আমাকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য লড়তে হত ৷" শেষ চারে পোল্যান্ডের মাজা চুয়ালিনস্কা'র মুখোমুখি হবেন তিনি ৷ কোয়ালিফায়ার খেলে মূলপর্বে পৌঁছনো অবাছাই চুয়ালিনস্কা ইগা শিয়নটেকের পর দ্বিতীয় পোলিশ প্লেয়ার হিসেবে রোলাঁ গারোর শেষ চারে পৌঁছনোর নজির গড়েছেন ৷

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