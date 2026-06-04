'টেনিস ছাড়তে চাই', রোলাঁ গারোয় অবাক বিদায়ের পর ঘোষণা সাবালেঙ্কার

'টেনিস ছাড়তে চাই', রোলাঁ গারোয় অবাক বিদায়ের পর ঘোষণা সাবালেঙ্কার
লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম খেতাব জয়ের অপেক্ষা বাড়ল বেলারুশ-তারকার ৷ সাবালেঙ্কা'কে হারিয়ে প্রথম কোনও মেজরের শেষ চারে স্নাইদার ৷
Published : June 4, 2026 at 9:56 AM IST
প্যারিস, 4 জুন: চতুর্থ রাউন্ডে নাওমি ওসাকা'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে পৌঁছেছিলেন শেষ আটে ৷ গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম বিজয়ী একমাত্র টেনিস তারকা হিসেবে মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টারে পা রেখেছিলেন তিনি ৷ ফরাসি ওপেনে প্রথম খেতাব জয় তাঁর সামনে অনেকটা ওপেন থাকলেও পারলেন না আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম শিরোপা জয়ের অপেক্ষা বাড়িয়ে বিদায় নিলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ আর বিদায়ের পর হতাশ সাবালেঙ্কা জানালেন, টেনিস ছাড়তে চান ৷
রুশ প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়ানা স্নাইদারের বিরুদ্ধে প্রথম সেট জিতেও শেষ চারে পৌঁছতে ব্যর্থ বেলারুশ তারকা ৷ সাবালেঙ্কাকে প্রতিযোগিতার 25তম বাছাই হারালেন 3-6, 7-5, 6-0 সেটে ৷ যাকে চলতি রোলাঁ গারোর আরেকটি অঘটন বললে ভুল বলা হয় না ৷ অবাক হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে চারটি মেজরের মালকিন সাবালেঙ্কা বলেন, "কোনও ভাবনা কোনও আবেগ কাজ করছে না ৷ আমি এই মুহূর্তে টেনিস ছাড়তে চাই ৷ কিন্তু কয়েকটাদিন দেখি ৷ আশা করি মানসিকভাবে ঠিক হতে পারব ৷"
" no thoughts, no emotions. just want to quit tennis right now..."— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 3, 2026
aryna sabalenka after her loss to no. 25 diana shnaider 💔 #RolandGarros pic.twitter.com/C87w8mf6XM
এদিন প্রথম সেটে সহজ জয়ের পর দ্বিতীয় সেটে একসময় 4-1 ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন সাবালেঙ্কা ৷ প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টারে পা-রাখা স্নাইদারের বিরুদ্ধে জয় থেকে এদিন একসময় মাত্র দু'পয়েন্ট দূরে ছিলেন বিশ্বের এক নম্বর ৷ নিজের সার্ভিস থেকে সেই দু'পয়েন্ট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন ৷ অন্যদিকে সাবালেঙ্কার সার্ভিস ব্রেক করে খাদের কিনারা থেকে সেই যে ম্য়াচে ফেরেন স্নাইদার ৷ এরপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ৷
SHNAIDER STUNS THE WORLD NO.1 SABALENKA 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/EOtwIvEvlM— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
সাবালেঙ্কার মানের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে টানা 10টি গেম জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন রুশ প্লেয়ার ৷ যা এককথায় অবিশ্বাস্য ৷ এপ্রসঙ্গে ম্য়াচ শেষে সাবালেঙ্কা হতাশার সুরে আরও বলেন, "টানা 10টা গেম হারলাম ৷ জানি না শেষ কবে এমনটা আমার সঙ্গে হয়েছে ৷ মানসিকভাবে আমি গভীর বিপর্যস্ত ৷ বিষয়টা থেকে বেরোতে পারছি না মোটেই ৷"
WHAT A FINISH!#RolandGarros pic.twitter.com/CTwzs0sAuc— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
অন্যদিকে সাবালেঙ্কা'কে ছিটকে দিয়ে উচ্ছ্বসিত স্নাইদার ৷ প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ চারে পৌঁছে তিনি বলেন, "সত্যি বলতে আমি বাকরুদ্ধ ৷ অত্যন্ত খুশি ৷ আমি পয়েন্ট ধরে ধরে ভাবছিলাম ৷ বিশ্বের এক নম্বরের বিরুদ্ধে খেলছিলাম তাই সেরাটা উজাড় করে দিয়েছি ৷ আমাকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য লড়তে হত ৷" শেষ চারে পোল্যান্ডের মাজা চুয়ালিনস্কা'র মুখোমুখি হবেন তিনি ৷ কোয়ালিফায়ার খেলে মূলপর্বে পৌঁছনো অবাছাই চুয়ালিনস্কা ইগা শিয়নটেকের পর দ্বিতীয় পোলিশ প্লেয়ার হিসেবে রোলাঁ গারোর শেষ চারে পৌঁছনোর নজির গড়েছেন ৷