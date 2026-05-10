ইতালিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে বিদায়, রোলাঁ গারোর আগে ফিটনেস সমস্যায় সাবালেঙ্কা

পিঠের সমস্যায় ভুগছেন ৷ ফরাসি ওপেন শুরুর হাতে গোনা কয়েকদিন আগে উদ্বেগের খবর শোনালেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷

ARYNA SABALENKA SUFFERS SHOCK DEFEAT
আরিনা সাবালেঙ্কা (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 3:34 PM IST

রোম, 10 মে: সময়টা ভালো যাচ্ছে না আরিনা সাবালেঙ্কার ৷ মাদ্রিদ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে হারের 11 দিনের মাথায় ইতালিয়ান ওপেনেও হার ৷ শনিবার রোমে প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে অবাক হার হজম করলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ ফরাসি ওপেনের আগে যা অনুরাগীদের চিন্তা বাড়াল ৷

মাদ্রিদ ওপেনে মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী হেইলি ব্য়াপতিস্তের কাছে হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷ আর শনিবার ইতালিয়ান ওপেনে সাবালেঙ্কা হারলেন চলতি মরশুম শেষে পেশাদার কেরিয়ারকে বিদায় জানাতে চলা রোমানিয়ার সোরানা কির্স্টিয়া ৷ প্রথম সেট জিতেও এদিন ম্য়াচ হারতে হল বেলারুশ-কন্য়াকে ৷ তবে ম্য়াচ হারের সঙ্গে সঙ্গে ফিটনেস নিয়েও সাবালেঙ্কার উদ্বেগ দানা বেঁধেছে রোলাঁ গারো শুরুর আগে ৷

কারণ ইতালিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডের নির্ণায়ক সেটের মাঝে এদিন মেডিক্যাল টাইম-আউট নিতে হয় চারটি মেজরের মালকিনকে ৷ ম্য়াচ হারের পর এবিষয়ে সাবালেঙ্কা বলেন, "পিঠের নীচের অংশে সমস্যা হচ্ছে ৷ যা আমাকে পুরো ঘুরতে দিচ্ছে না ৷ আমার মনে হয় কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে হবে ৷ রিকভারির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বলেই বিশ্বাস আমার ৷"

ম্য়াচের কথায় যদি আসা যায় তাহলে কির্স্টিয়ার বিরুদ্ধে এদিন প্রথম সেটে 6-2 ব্যবধানে সহজ জয় তুলে নেন সাবালেঙ্কা ৷ দ্বিতীয় সেটেও একসময় 2-0 ব্য়বধানে এগিয়ে ছিলেন বেলারুশ তারকা ৷ এরপরই দুরন্ত প্রত্য়াঘাত ছুড়ে দ্বিতীয় সেট 6-3 ব্য়বধানে জিতে নেন ব়্য়াংকিংয়ে 27 নম্বর কির্স্টিয়া ৷ নির্ণায়ক সেটে পিঠে সমস্য়া অনুভব করা সাবালেঙ্কা লড়ে 5-7 ব্যবধানে হারেন ৷

এর আগে মাদ্রিদ ওপেনের শেষ আটে ছয়-ছ'টি ম্য়াচ পয়েন্ট নষ্ট করে ব্য়াপতিস্তের কাছে হেরেছিলেন সাবালেঙ্কা ৷ এদিন ইতালিয়ান ওপেনেও যেন খানিকটা সেই ছবি ফুটে উঠল ৷ সঙ্গে যোগ হল চোট-উদ্বেগ ৷ যা 18 মে থেকে শুরু হতে চলা ফরাসি ওপেনের আগে উদ্বেগ সাবালেঙ্কার জন্য ৷ ম্য়াচ হেরে তিনি জানান, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জঘন্য ম্য়াচ উপহার দিয়েছেন ৷

