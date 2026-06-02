ওসাকাকে উড়িয়ে রোলাঁ গারো'র কোয়ার্টারে সাবালেঙ্কা

ওসাকাকে উড়িয়ে রোলাঁ গারো'র কোয়ার্টারে সাবালেঙ্কা
একমাত্র গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজেতা হিসেবে চলতি ফরাসি ওপেনে টিকে রইলেন সাবালেঙ্কা ৷ স্ট্রেট সেটে জয় পেলেন বেলারুশ-কন্যা ৷
Published : June 2, 2026 at 11:12 AM IST
প্যারিস, 2 জুন: প্রথম সেটে লড়াই হল খানিকটা ৷ কিন্তু দ্বিতীয় সেটে প্রতিদ্বন্দ্বী নাওমি ওসাকা'কে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়ে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ওসাকার বিরুদ্ধে সহজ জয় টানা 14টি মেজর টুর্নামেন্টের শেষ আটে পৌঁছে দিল বিশ্বের পয়লা নম্বরকে ৷ সাবালেঙ্কার পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-5, 6-3 ৷
সাবালেঙ্কার ঝুলিতেও রয়েছে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি ৷ কিন্তু ফরাসি ওপেনে কখনও শিরোপা জিততে পারেননি বেলারুশ-কন্য়া ৷ সুতরাং, রোলা গারোঁয় প্রথম খেতাব থেকে আর তিন ধাপ দূরে সাবালেঙ্কা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2026 অঘটনের ফরাসি ওপেনে পুরুষ এবং মহিলা সিঙ্গলস নির্বিশেষে একমাত্র গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজেতা হিসেবে সাবালেঙ্কাই টিকে রইলেন ৷
ফিলিপ শাত্রিয়ে কোর্টে সোমবার চতুর্থ রাউন্ডের ম্য়াচে প্রথম সেটে লড়াই চলে তুল্যমূল্য ৷ একটা সময় 5-4 ব্য়বধানে এগিয়েও ছিলেন ওসাকা ৷ কিন্তু এরপর প্রতিদ্বন্দ্বীর সার্ভিস ব্রেক করে টানা তিন গেম জিতে সেট মুঠোয় পুরে নেন সাবালেঙ্কা ৷ দ্বিতীয় সেটে বেলারুশ তারকার সামনে অবশ্য বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ওসাকা ৷
A STATEMENT WIN FROM ARYNA 💥#RolandGarros
তবে দ্বিতীয় সেটেও একসময় 3-2 ব্যবধানে লিড নিয়েছিলেন জাপানি তারকা ৷ সেখান থেকে সমতায় ফিরে ম্যাচের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন সাবালেঙ্কা ৷ সারা ম্য়াচে 39টি উইনার ও 12টি এস মেরে শেষ আটে পৌঁছে যান সাবালেঙ্কা ৷ ম্য়াচ জিতে এদিন বিশ্বের পয়লা নম্বর বলেন, "নিজের সার্ভিস নিয়ে আজ আমি দারুণ খুশি ৷ একইসঙ্গে আজকের সামগ্রিক পারফরম্য়ান্স আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে ৷" শেষ আটে সাবালেঙ্কার সামনে রাশিয়ার দিয়ানা স্নাইদার ৷
Aryna Sabalenka does Michael Jackson's moonwalk on court after beating Naomi Osaka at Roland Garros
উল্লেখ্য, 2025 অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ী ম্য়াডিসন কিজ'কে চতুর্থ রাউন্ডের ম্য়াচে হারালেন স্নাইদার ৷ তাঁর পক্ষে ফলাফল 6-3, 3-6, 6-0 ৷ পাশাপাশি মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন আরেক রুশ তারকা আন্না কালিনস্কায়া ৷ তৃতীয় রাউন্ডের ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন কোকো গফ'কে হারানো আনাস্তাসিয়া পোতাপোভা'কে হারালেন তিনি ৷ রুশ তারকার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 2-6, 7-6(10-7) ৷