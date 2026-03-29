গফকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় খেতাব মিয়ামিতে, স্টেফি-ক্লিস্টার্সদের একাসনে সাবালেঙ্কা

গফকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় খেতাব মিয়ামিতে, স্টেফি-ক্লিস্টার্সদের একাসনে সাবালেঙ্কা
অ্যাশ বার্টির পর প্রথম প্লেয়ার হিসেবে মিয়ামি ওপেনে টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জিতলেন আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ গফকে বেলারুশ তারকা হারালেন 6-2, 4-6, 6-3 সেটে ৷
Published : March 29, 2026 at 9:59 AM IST
ফ্লোরিডা, 29 মার্চ: গতবছর মিয়ামিতে খেতাব জিতলেও তার আগে ইন্ডিয়ান ওয়েলস জেতা হয়নি আরিনা সাবালেঙ্কার ৷ এবার অবশ্য ইন্ডিয়ান ওয়েলসে প্রথম খেতাব জিতে তবেই এসেছিলেন মিয়ামিতে ৷ ফলত 'সানসাইন ডাবল' জয়ের হাতছানি শুরু থেকেই ছিল ৷ শনিবার (স্থানীয় সময়) সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দিলেন বেলারুশ তারকা ৷ ফাইনালে ঘরের মেয়ে কোকো গফকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার মিয়ামি ওপেনে খেতাব জিতলেন আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বের পঞ্চম (মহিলা) টেনিস প্লেয়ার হিসেবে 'সানসাইন ডাবল' জয় করলেন তিনি ৷
একই মরশুমে পরপর ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মিয়ামি ওপেনে খেতাব জিতে স্টেফি গ্রাফ, কিম ক্লিস্টার্স, ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা ও ইগা শিয়নটেকের সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে নিলেন আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ ফাইনালে গফকে তিনি হারালেন 6-2, 4-6, 6-3 সেটে ৷ দু'ঘণ্টা 11 মিনিটের লড়াইয়ে হার মানলেন কোকো গফ ৷ একইসঙ্গে 2025 ফরাসি ওপেন ফাইনালে মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারের বদলাও নিয়ে নিলেন বিশ্বের এক নম্বর সাবালেঙ্কা ৷
কাজাখস্তান তারকা এলেনা রিবাকিনাকে সেমিফাইনালে হারিয়ে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন সাবালেঙ্কা ৷ যাঁর কাছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনাল হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷ অবশ্য ইন্ডিয়ান ওয়েলসের ফাইনালে রিবাকিনাকে হারিয়ে কাঙ্খিত বদলাটা নিয়ে নিয়েছিলেন চারটি মেজরের মালকিন ৷ তবু ঘরের মাঠে গফের জনসমর্থন সামলে মিয়ামিতে এদিন খেতাব জয়টা সহজ ছিল না সাবালেঙ্কার জন্য ৷ তাছাড়া হার্ড-কোর্টে এর আগে কখনও ফাইনাল হারেননি গফ ৷ সবমিলিয়ে লড়াইটা কঠিন ছিল বেলারুশ তারকার জন্য ৷
গফের সার্ভিস ব্রেক করে এদিন ম্যাচ শুরুটা দারুণ করেন সাবালেঙ্কা ৷ সেই লিড ধরে রেখে 6-2 ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন তিনি ৷ প্রথম সেট পকেটে পুরে নেওয়ার পথে দ্বিতীয়বার গফের সার্ভিস ব্রেক করেন সাবালেঙ্কা ৷ তবে দ্বিতীয় সেটে দারুণ প্রত্যাঘাত ছুড়ে দেন ঘরের মেয়ে ৷ 3-3 অবস্থায় তিনটি ব্রেক পয়েন্ট সেভ করেন গফ ৷ এরপর 6-4 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচ নিয়ে যান তৃতীয় তথা নির্ণায়ক সেটে ৷
কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ তৃতীয় সেটে সাবালেঙ্কা ফের নিজেকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যান ৷ ফাইনালে চতুর্থবার গফের সার্ভিস ব্রেক করে টানা দ্বিতীয়বার মিয়ামিতে খেতাব জিতে নেন তিনি ৷ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে বার্টির (2019 ও 2021 সাল) পর প্রথম প্লেয়ার হিসেবে এই নজির গড়লেন সাবালেঙ্কা ৷