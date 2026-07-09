ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে উইম্বলডনের শেষ চারে, ইতিহাসে আর্থার ফেরি

ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে উইম্বলডনের শেষ চারে, ইতিহাসে আর্থার ফেরি
ওপেন এরার পঞ্চম ব্রিটিশ প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডনের শেষ চারে পৌঁছলেন ফেরি ৷ স্ট্রেট সেটে হারালেন ফরাসি ওপেনের ফাইনালিস্টকে ৷
Published : July 9, 2026 at 11:33 AM IST
লন্ডন, 9 জুলাই: সালটা 2001 ৷ ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে উইম্বলডনে প্রবেশ করে খেতাব জিতেছিলেন ক্রোয়েশিয়ার গোরান ইভানিসেভিচ ৷ পঁচিশ বছর বাদে অল ইংল্য়ান্ড ক্লাবে যেন ইভানিসেভিচের সেই কীর্তি তাড়া করছেন ঘরের ছেলে আর্থার ফেরি ৷ ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে প্রবেশ করে 2001 সালের পর দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে অভিজাত এই গ্র্য়ান্ড স্ল্যামের শেষ চারে পৌঁছলেন ফেরি ৷ নজির গড়ার পথে গ্রেট ব্রিটেনের বছর তেইশের যুবক হারালেন ফ্ল্য়াভিয়ো কোবোল্লি'কে ৷
দেশের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে এহেন নজির গড়া ফেরি'র ঐতিহাসিক কীর্তিও বটে ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে ফরাসি ওপেনের ফাইনালিস্টকে স্ট্রেট সেটে হারালেন তিনি ৷ বুলগেরিয়ান তারকা গ্রিগর দিমিত্রভ'কে শেষ ষোলোর ম্য়াচে পাঁচ সেটের ম্য়ারাথন লড়াইয়ে হারিয়ে সাড়া জাগিয়েছিলেন ফেরি ৷ বুধবার অবশ্য প্রতিযোগিতার নবম বাছাই'কে দাঁড়াতেই দিলেন না গ্রেট ব্রিটেনের প্লেয়ার ৷ দু'ঘণ্টা 14 মিনিটের লড়াইয়ে ফেরি'র পক্ষে ম্যাচের ফল 6-4, 7-6(4), 6-0 ৷
ইভানিসেভিচের রেকর্ড ছোঁয়ার হাতছানি তো রয়েইছে ৷ পাশাপাশি আর দু'টি ম্যাচ জিতলে অ্য়ান্ডি মারে'র পর প্রথম ব্রিটিশ প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডন জয়ের নজির গড়বেন ফেরি ৷ ব্রিটিশ প্লেয়ার হিসেবে শেষবার 2016 সালে উইম্বলডনে খেতাব এসেছিল মারে'র ঝুলিতে ৷ সেমিতে ফরাসি ওপেনে খেতাব জয়ী আলেকজান্ডার জেরেভে'র মুখোমুখি হবেন ফেরি ৷
History in the making 🪽— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026
Arthur Fery is the second player ever to reach the Gentlemen's Singles semi-finals as a wild card. #Wimbledon pic.twitter.com/AVs6E3V6cw
কোবোল্লি দ্বিতীয় সেটেই যেটুকু লড়াই ছুড়লেন ৷ সেন্টার কোর্টে এদিন দ্বিতীয় সেটের লড়াই গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ কিন্তু ফলাফল যায় ফেরি'র পক্ষেই ৷ ম্যাচ জিতে এদিন আরও একাধিক নজিরে নাম তুলেছেন তরুণ তুর্কি ৷ ক্রমতালিকার তৃতীয় সর্বনিম্ন প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে পৌঁছনোর কীর্তি গড়লেন ফেরি ৷ ক্রমতালিকার 114তম প্লেয়ার হিসেবে শেষ চারে পৌঁছলেন তিনি ৷
The moment. The celebration. The noise.— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026
Arthur Fery is a Wimbledon semi-finalist. pic.twitter.com/ObXayNhdMD
তাছাড়া ওপেন এরায় পঞ্চম ব্রিটিশ প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডনের শেষ চারে জায়গা করে নিলেন আর্থার ফেরি ৷ তালিকার প্রথম চারটি নাম রজার টেলর, টিম হেনম্য়ান, অ্যান্ডি মারে, ক্য়ামেরন নরি ৷ অন্য সেমিফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজ'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন জেরেভ ৷ তাঁর পক্ষে ফলাফল 6-4, 6-4, 6-2 ৷