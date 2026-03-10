বিশ্বকাপ ফাইনালে আচরণবিধি লঙ্ঘন, আর্শদীপকে শাস্তি আইসিসি'র
ভারতীয় পেসার আচরণবিধির 2.9 ধারা লঙ্ঘন করেছেন বলে জানানো হয়েছে আইসিসি'র তরফে ৷
Published : March 10, 2026 at 4:53 PM IST
দুবাই, 10 মার্চ: আশঙ্কাই সত্যি হল শেষমেশ ৷ গত রবিবার টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর কৃতকর্মের জেরে আইসিসি'র জরিমানার কবলে পড়লেন ভারতীয় পেসার আর্শদীপ সিং ৷ ফাইনালে আচরণবিধি ভঙ্গের জেরে তাঁর ম্য়াচ-ফি'র 15 শতাংশ কেটে নেওয়া হল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে ৷
ঘটনার সূত্রপাত, ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ইনিংসের একাদশ ওভারে ৷ আর্শদীপের ওভারের পঞ্চম বলে অন-স্ট্রাইকে ছিলেন কিউয়ি তারকা ব্য়াটার ডারিল মিচেল ৷ একটি লো-ফুলটসে মিচেলের ব্যাট ঘুরে এসে জমা পড়ে ভারতীয় পেসারের হাতে ৷ কিউয়ি ব্যাটারকে সামান্য স্টাম্প ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে বল ধরে সঙ্গে সঙ্গে তা ছুড়ে দেন আর্শদীপ ৷ যা সরাসরি গিয়ে লাগে মিচেলের গায়ে ৷ ঘটনায় ক্ষুব্ধ মিচেল তেড়েও আসেন আর্শদীপের কাছে ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতেও শোনা যায় তাঁকে ৷
সূর্যকুমার যাদব এসে মিচেলকে শান্ত করেন সে সময় ৷ অন-ফিল্ড আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওর্থ আর্শদীপকে ডেকে সতর্কও করে দেন ৷ কিন্তু মিচেলকে লক্ষ্য করে আর্শদীপের অনর্থকভাবে বল ছোড়ার বিষয়টি মোটেই ভালোচোখে নেননি ম্য়াচ অফিসিয়ালরা ৷ সেই ঘটনার জেরে আইসিসি'র আচরণবিধির 2.9 ধারা ভঙ্গ করেছে আর্শ এবং সে কারণেই তাঁর ম্য়াচ-ফি'র 15 শতাংশ জরিমানার কথা জানাল আইসিসি ৷ আইসিসি'র আচরণবিধির এই ধারায় বিপক্ষ ক্রিকেটার কিংবা কোনও সাপোর্ট স্টাফের উদ্দেশে বল কিংবা অন্যান্য ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম ভয়ঙ্করভাবে ছোড়ার অর্থ আইন ভাঙা ৷ আর সেটাই এক্ষেত্রে করেছেন আর্শদীপ ৷
দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওর্থ ও অ্যালেক্স হোয়ার্ফ, থার্ড-আম্পায়ার আল্লাহউদ্দিন পালেকার, চতুর্থ আম্পায়ার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টকের জমা দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে আর্শদীপের জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন ম্য়াচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট ৷ ভারতীয় পেসার শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ায় শুনানির আর কোনও প্রয়োজন নেই ৷
India pacer fined for breaching the ICC Code of Conduct during the #T20WorldCup Final.https://t.co/NbnGMkIbzE— ICC (@ICC) March 10, 2026
আচরণবিধি ভঙ্গ করে আর্শদীপ লেভেল-1 অপরাধ করেছেন বলে মিডিয়া রিলিজে জানিয়েছে আইসিসি ৷ ফলত বাঁ-হাতি পেসারের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও ৷ তবে লেভেল-1 অপরাধে সর্বোচ্চ দু'টি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হওয়ার পাশাপাশি একজন ক্রিকেটারের ম্য়াচ-ফি'র 50 শতাংশ জরিমানা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ উল্লেখ্য, আট ম্য়াচে 12 উইকেট নিয়ে ভারতের বিশ্বজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন টি-20'তে দেশের সর্বাধিক উইকেটশিকারি আর্শদীপ ৷