বার্নলি'র বিরুদ্ধে জয়, সিটি আজ পয়েন্ট হারালে খেতাব নিশ্চিত আর্সেনালের

বার্নলি'র বিরুদ্ধে জয়, সিটি আজ পয়েন্ট হারালে খেতাব নিশ্চিত আর্সেনালের
বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে ম্য়ান সিটি ৷ সেই ম্য়াচ হ্য়ালান্ডরা পয়েন্ট নষ্ট করলে 22 বছর বাদে ইপিএল জিতবে 'গানার্স' ৷
Published : May 19, 2026 at 10:56 AM IST
লন্ডন, 19 মে: পদস্খলন হলে আরও একবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা জাঁকিয়ে বসবে ৷ এমতাবস্থায় সোমবার প্রিমিয়র লিগের 37তম ম্য়াচে বার্নলির মুখোমুখি হয়েছিল লিগ-টপার আর্সেনাল ৷ সেই ম্য়াচে কাই হ্যাভার্ৎজে'র করা একমাত্র গোলে প্রিমিয়র লিগ খেতাবের একদম কাছে পৌঁছে গেল আর্সেনাল ৷
2003-04 সালের পর খেতাব ঢোকেনি অ্য়ানফিল্ডে ৷ ফলত 22 মরশুম বাদে ফের ইপিএল জয়ের দোরগোড়ায় 'গানার্স' ৷ শেষ ম্য়াচে ক্রিস্টাল প্যালেসের মুখোমুখি হবে মিকেল আর্তেতা অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ তার আগে অবশ্য মঙ্গলবারই শাপমুক্তি ঘটতে পারে আর্সেনালের ৷ বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে আজ দ্বিতীয়স্থানে থাকা ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি কোনওভাবে পয়েন্ট নষ্ট করলেও কাঙ্খিত খেতাব জিতে নেবেন বুকায়ো সাকা, মার্টিন ওডেগার্ডরা ৷ উল্লেখ্য, শেষবার 2004 সালে আর্সেন ওয়েঙ্গারের প্রশিক্ষণে অপরাজিত খেতাব জিতেছিল 'গানার্স' ৷
এদিন প্রথমার্ধেই গোল করে দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন হ্যাভার্ৎজ ৷ বুকায়ো সাকা'র বাঁক খাওয়ানো কর্নার হেডে জালে রাখেন জার্মান তারকা ৷ বাকি সময়টা ফলাফল অপরিবর্তিত থাকায় মরশুমের 25তম ম্য়াচ জিতে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল ৷ এই জয়ের ফলে 37 ম্যাচে আর্সেনালের সংগ্রহে 82 পয়েন্ট ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা ম্য়ান সিটির ঝুলিতে এই মুহূর্তে 36 ম্য়াচে 77 পয়েন্ট ৷ অর্থাৎ এক ম্য়াচ কম খেলে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে 'স্কাই ব্লুজ' ৷
বার্নলি'কে হারানোর পর আর্সেনাল অধিনায়ক ওডেগার্ড বলেন, "দুর্ধর্ষ একটা মরশুম যাচ্ছে আমাদের জন্য ৷ একটা বড় ম্য়াচ এখনও বাকি রয়েছে অবশ্য ৷ তারপর তো চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল রয়েইছে ৷" উল্লেখ্য, আগামী 30 মে বুদাপেস্টে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে পিএসজি'র মুখোমুখি হবে আর্সেনাল ৷ সেই ম্য়াচ জিতে প্রথমবার ইউরোপ সেরা হওয়ার হাতছানিও থাকছে গানার্সের সামনে ৷
এদিকে মঙ্গলবার সিটি'র কাছে সুযোগ খেতাবি স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার ৷ সামনে প্রতিপক্ষ বোর্নমাউথ শেষ 16 ম্য়াচে অপরাজিত ৷ সুতরাং, লড়াইটা সহজ নয় পেপ গুয়ার্দিয়োলার ছেলেদের জন্য ৷ হারলে তো বটেই, এই ম্য়াচ সিটি ড্র করলেও খেতাব নিশ্চিত হয়ে যাবে আর্সেলানের ৷