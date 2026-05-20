প্রতীক্ষার অবসান, 22 বছর বাদে প্রিমিয়র লিগ জিতল আর্সেনাল

প্রতীক্ষার অবসান, 22 বছর বাদে প্রিমিয়র লিগ জিতল আর্সেনাল
2003-04 মরশুমের পর ফের ব্রিটেন সেরা 'গানার্স' ৷ সিটি পয়েন্ট হারাতেই উৎসব শুরু উত্তর লন্ডনে ৷
Published : May 20, 2026 at 9:07 AM IST
লন্ডন, 20 মে: প্রিমিয়র লিগের খেতাবি লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে মঙ্গলবার জয় ছাড়া কোনও গতি ছিল না ম্যাঞ্চেস্টার সিটি'র ৷ কিন্তু বোর্নমাউথের কাছে আটকে গিয়ে খেতাবি সম্ভাবনা খোয়াল 'স্কাই ব্লুজ' ৷ ফলে 22 বছর বাদে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ জিতল আর্সেনাল ৷ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই খেতাব মুঠোয় পুরে ফেলল 'গানার্স' ৷
সোমবার বার্নলি'কে হারিয়ে লিগ জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল মিকেল আর্তেতা প্রশিক্ষণাধীন ক্লাব ৷ এদিন সিটি'র পয়েন্ট খোয়ানোর প্রত্যাশী হয়ে অপেক্ষা করছিলেন বুকায়ো সাকা, মার্টিন ওডেগার্ডরা ৷ বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে সিটি'র ম্যাচ শেষ হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন তাঁরা ৷ আর্সেনাল ফুটবলারদের লিগ জয়ের সেলিব্রেশনের মুহূর্ত শেয়ার করা হয়েছে এক্স হ্যান্ডলে ৷
Drink it in 🍾 pic.twitter.com/w08oiWJW4W— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
এদিন বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে হারতে হারতে ড্র করল ম্যান সিটি ৷ প্রথমার্ধে জুনিয়র ক্রৌপি'র গোলে নির্ধারিত নব্বই মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল হোম টিম ৷ সংযুক্তি সময়ে আর্লিং হ্যালান্ডের গোলে ম্য়াচে সমতা ফেরালেও সিটি'র খেতাবি লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷ ড্র'য়ের ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতে (37 ম্যাচে) 78 পয়েন্ট সংগ্রহ করল পেপ গুয়ার্দিয়োলার ছেলেরা ৷ অন্যদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে 82 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আর্সেনাল ৷ অর্থাৎ, শেষ ম্যাচে ফলাফল যাইহোক সিটি'র পক্ষে আর কোনওভাবেই আর্সেনালকে ছোঁয়া সম্ভব নয় ৷
The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
শেষবার 2003-04 মরশুমে প্রিমিয়র লিগ খেতাব জিতেছিল আর্সেনাল ৷ আর্সেন ওয়েঙ্গারের প্রশিক্ষণে সেবার অপরাজিত থেকে খেতাব ঘরে তুলেছিল 'গানার্স' ৷ এরপর গত 22 বছরে টেমস দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল, কিন্তু ইপিএল ঢোকেনি অ্যানফিল্ডে ৷ ফলত দু'দশকেরও বেশি সময়ের প্রতীক্ষার অবসান হওয়ায় স্বভাবতই উৎসব শুরু হয়েছে উত্তর লন্ডনে ৷ রাতেই সেলিব্রেশন শুরু হয়ে যায় সেখানে ৷ আগামী রবিবার শেষ ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল ৷ যা নিয়মরক্ষার হলেও ওইদিনই ট্রফি উঠবে তাদের হাতে ৷
Party on the streets of north London 🕺 pic.twitter.com/JtWl6fjOMf— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
অন্যদিকে সিটি'র বিরুদ্ধে ড্র করে নজির গড়ল বোর্নমাউথ-ও ৷ ক্লাবের 127 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলবে তারা ৷ তবে সেটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নাকি ইউরোপা লিগ, সেটা নির্ধারিত হবে রবিবার লিগের দশমীতে ৷ 37 ম্যাচে 56 পয়েন্ট নিয়ে প্রথম ছয় নিশ্চিত বোর্নমাউথের ৷